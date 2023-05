"Hà Nội xử lý lãng phí đất chưa xứng với hậu quả"

Bệnh viện Việt Mỹ đắp chiếu vì đâu? Sau hơn chục năm lập dự án, xin đất đến nay dự án xây dựng bệnh viện Việt Mỹ tại xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì rộng 2 ha vẫn chỉ là bãi đất hoang. Đại diện chủ đầu tư là Cty TNHH Hải Châu cho hay, dự án dậm chân tại chỗ do gặp quá nhiều vướng mắc từ cơ quan quản lý nhà nước. Theo đại diện UBND huyện Thanh Trì, Cty chậm đưa đất vào sử dụng để thực hiện dự án do chưa được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng với lý do Cty chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Về phần mình, Sở TNMT cho hay, chưa trao sổ đỏ cho chủ đầu tư vì công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ kê khai lệ phí trước bạ tại Cục Thuế. Cục Thuế lại cho rằng chưa tiến hành thủ tục vì Cty chưa có quyết định thành lập bệnh viện và thẩm quyền này thuộc Bộ Y tế. Chủ đầu tư đã làm việc với Bộ Y tế, nhưng oái ăm thay Bộ Y tế lại yêu cầu chủ đầu tư phải quay lại làm việc với các cơ quan của thành phố để hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đội ngũ nhân sự rồi sau đó thì Bộ sẽ thẩm định. Trước tình cảnh mâu thuẫn vì “con gà có trước hay quả trứng có trước”, ngày 23-11-2009, UBND thành phố Hà Nội có văn bản gửi Sở KH&ĐT về việc xem xét ưu đãi đối với dự án đầu tư xã hội hoá tại bệnh viện quốc tế Việt Mỹ. Tuy nhiên, đến nay những vướng mắc nêu trên vẫn chưa biết khi nào mới được giải quyết.