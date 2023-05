"Thị trường bất động sản sẽ không có những cú sốc đột biến"

Theo ông Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bất động sản cả nước về cơ bản vẫn ổn định, nguồn cung dồi dào, phong phú, cụ thể:

Về lượng giao dịch, qua báo cáo của một số chủ đầu tư và một số sàn giao dịch bất động sản, tại Hà Nội có khoảng 8.650 giao dịch thành công trong 6 tháng đầu năm 2018 (tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái); tại Tp.HCM có khoảng 9.550 giao dịch thành công (tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái).

Về giá bất động sản, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội có xu hướng tăng nhẹ (khoảng 0,08%) so với quý I/2018 và giảm (khoảng 0,39%) so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 1,84% so với quý I/2018 và tăng khoảng 3,01% so với cùng kỳ năm 2017. Tại Tp.HCM, giá căn hộ tăng nhẹ (khoảng 1,4%) so với quý I/2018 và tăng 3,43% so với cùng kỳ; nhà ở riêng lẻ tăng 3,24% so với quý I/2018 và 10,42% so với cùng kỳ năm trước.

Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, cụ thể tính đến ngày 20/6/2018, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 24.072 tỷ đồng, giảm 104.476 tỷ đồng (giảm 81,27%) so với lúc đỉnh điểm ở Quý I/2013; giảm 1.310 tỷ đồng (giảm 5,16%) so với 20/12/2017.

Về dư nợ tín dụng, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tổng dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh bất động sản tính đến quý I/2018 là 473.073 tỷ đồng.

Thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại một số địa phương ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), căn hộ văn phòng tại Hà Nội, Tp.HCM được dự báo sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mặc dù trong những tháng đầu năm 2018, các thị trường này có xu hướng chững lại do nguồn cung tăng cao và thiếu các quy định pháp lý.

Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ không có

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản cho biết, thời gian vừa qua đã xuất hiện tình trạng sốt cục bộ đất nền, giá tăng cao bất bình thường ở một số khu vực vùng ven Tp.HCM, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai và đặc biệt là Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang) và Bắc Vân Phong (Khánh Hòa)… Nguyên nhân do một số đối tượng lợi dụng chủ trương thành lập các đặc khu, chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư lớn về giao thông (như sân bay Long Thành, các tuyến Metro của Tp.HCM, đường cao tốc…) để tung tin gây thất thiệt, đầu cơ, thổi giá. Trong khi đó các cơ quan quản lý chưa làm tốt công tác truyền thông, công khai thông tin về quy hoạch, chủ trương và tiến độ các dự án đầu tư lớn; việc kiểm soát chuyển nhượng đất nền chưa chặt chẽ.

Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương thực hiện một số giải pháp quyết liệt, tình hình đã ổn định và bước đầu được kiểm soát. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương tích cực vào cuộc, tình hình thị trường bất động sản tại các khu vực nêu trên đã ổn định trở lại.

Nhưng ông Ninh cũng thừa nhận, sau cơn sốt đất, hiện nhiều nhà đầu tư vẫn đang ôm đất nền nhưng chưa bán được.

Về vấn đề "bong bóng" bất động sản, ông Ninh cho hay: "Theo chu kỳ 10 năm thị trường bất động sản sẽ đi xuống nhưng tùy theo từng quốc gia, tùy sự điều hành của Chính phủ các nước mà thị trường sẽ có những diễn biến khác nhau. Bộ Xây dựng đã nắm bắt tình hình, chủ động đưa ra các dự báo ngắn hạn 2018 – 2021, dài hạn đến 2025 và có những dự báo cụ thể giúp Chính phủ quản lý thị trường, tránh những cú sốc đột biến cho thị trường bất động sản".

Theo dự báo của ông Ninh, phân khúc nhà ở, bất động sản du lịch, văn phòng cho thuê từ nay đến cuối năm 2018 không có biến động lớn, thậm chí sốt đất vẫn có thể xảy ra ở một số địa phương.