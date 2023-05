Ghi nhận từ các chủ đầu tư, niềm tin vào nhu cầu nhà ở ngày càng tăng (Ảnh: Internet)

Theo các chủ đầu tư, niềm tin vào nhu cầu nhà ở ngày càng tăng. Phó Tổng giám đốc Nhà Khang Ðiền, ông Nguyễn Ðình Bảo cho biết, phân khúc căn hộ giá tầm trung còn thiếu. Cũng vì thế sau khi thành công với phân khúc nhà đất, Khang Ðiền rất tự tin khi chuẩn bị đưa ra thị trường dự án chung cư đầu tay với 900 căn hộ tại quận 9. Doanh nghiệp trẻ An Gia cùng Creed Group cũng vừa bỏ hơn 1.000 tỷ đồng mua lại dự án của Vạn Phát Hưng để đầu tư dự án mới quy mô 2.000 căn hộ, với tổng vốn đầu tư lên tới 3.400 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP An Gia, ông Nguyễn Bá Sáng cho biết, An Gia và Creed trong năm nay có chiến lược nhắm tới 5 dự án để mua lại, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn 2018-2019. Công ty sẽ mua 10 đến 15 dự án trong giai đoạn 2018-2019.

Nguồn vốn để An Gia đầu tư vào dự án của Phát Ðạt lên đến cả nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn này đến từ khoản tín dụng 200 triệu USD mà Creed cho An Gia vay với lãi suất 5%/năm, cùng với một phần tiền mặt của doanh nghiệp trẻ này mà không dùng vốn vay ngân hàng. Như vậy, với cơ cấu vốn để An Gia và Creed mua một dự án là 50/50, Creed thực chất bỏ ra số vốn lên tới ít nhất 70%.

Sở dĩ chấp nhận đầu tư lớn vào doanh nghiệp BĐS là vì tin tưởng ở tiềm năng của thị trường này tại Việt Nam như lý giải của Giám đốc Quỹ đầu tư Creed Group tại Việt Nam, ông Masakazu Yamaguchi. Ông Masakazu Yamaguchi đánh giá: “Tuổi trung bình của dân số Việt Nam còn trẻ, nên nhu cầu về nhà ở còn rất lớn nên tôi cho rằng, thị trường nhà ở đang ở đáy chứ không phải sắp tạo đỉnh”.

Thực tế, trong làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam, đầu tư của Nhật vào lĩnh vực BĐS đang tăng lên và phương thức đầu tư khá tương đồng, là tìm kiếm một đối tác tin cậy để đồng hành, bắt đầu từ dự án nhỏ trước khi làm những dự án lớn hơn. Nam Long và 2 đối tác đến từ Nhật Bản đang chuẩn bị triển khai một dự án quy mô lớn hàng nghìn căn hộ tại Bình Chánh, Tp.HCM sau 2 dự án ban đầu. Một số doanh nghiệp khác cũng đang đón nhận lời mời hợp tác từ đối tác nước ngoài.

Trên sàn, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết công bố kế hoạch kinh doanh năm 2017 dự kiến sẽ tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016 như DXG, TDH, NVL, NLG…

Tuy nhiên, kế hoạch của doanh nghiệp được đặt ra trong năm 2017 thận trọng hơn, do đó, tính khả thi cao hơn, do quy định hiện thời buộc doanh nghiệp phải hạch toán doanh thu và lợi nhuận từ căn hộ đã bán và chuẩn bị bàn giao.

Mức độ tăng trưởng năm nay có thể không đột biến, giật cục như các năm trước đây do sự thận trọng của các doanh nghiệp, nhưng tăng trưởng là khả thi và câu chuyện dò đỉnh thị trường còn rộng dài phía trước.