5 yếu tố kinh tế thuận lợi có thể “kích” thị trường BĐS cuối năm

1. Kinh tế Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng tốt

Chỉ số GDP của Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 9 tháng kể từ năm 2011 với mức tăng trưởng 6,98% so với cùng kỳ. Theo Tổng cục Thống kê, trong quý III/2018, GDP đạt mức tăng trưởng 6,88%, mặc dù thấp hơn mức tăng 7,45% của quý I nhưng cao hơn mức tăng 6,73% trong quý II năm nay. Kết quả này đã chứng minh sự quản lý kịp thời và hiệu quả của chính phủ để cải thiện sự tăng trưởng của tất cả các ngành.

Cụ thể, khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể với 8,89% trong 9 tháng đầu năm, khu vực dịch vụ và khu vực nông – lâm – ngư nghiệp tiếp tục tăng mạnh, lần lượt là 6,89% và 3,65%. Trong quý cuối cùng của năm, nền kinh tế Việt Nam có thể đối mặt với những thách thức do lạm phát, chiến tranh thương mại toàn cầu và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đồng đô la. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng hiện tại của tất cả các thành phần kinh tế vẫn được giữ vững, thì mục tiêu 6,7% trong năm 2018 có thể vượt qua.

2. Doanh số bán lẻ và lượng khách quốc tế tiếp tục tăng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tính đến tháng 9/2018 đạt mức tăng trưởng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khách du lịch quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2018, theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, đạt hơn 11,61 triệu lượt khách, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn chiếm lượng khách lớn nhất, với tổng số hơn 6,3 triệu lượt khách đến Việt Nam. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời điểm du lịch cuối năm.



3. FDI của Việt Nam ổn định

Tính đến tháng 9/2018, tổng vốn FDI cam kết đạt gần 25,37 tỷ USD, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, có 2.182 dự án đăng ký mới trị giá 14,1 tỷ USD, bằng 97% so với cùng kỳ năm trước. Vốn giải ngân FDI đạt 13,25 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong 17 ngành đầu tư, ngành bất động sản và bán lẻ vẫn đứng thứ 2 và thứ 3 với 5,8 tỷ USD và 2,1 tỷ USD. Trong số 104 quốc gia đầu tư tại Việt Nam, Nhật Bản vẫn đứng đầu với tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, chiếm 28% tổng vốn FDI, Hàn Quốc theo sau với 5,6 tỷ USD và Singapore đứng thứ ba với 3,6 tỷ USD.

Các dự án Thành phố thông minh với tổng vốn đầu tư 4,14 tỷ USD tại Hà Nội do Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đầu tư, dự án nhà máy sản xuất polypropylene do Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) đầu tư với tổng số vốn 1,2 tỷ USD tại Bà Rịa – Vũng Tàu, dự án Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) tăng vốn đầu tư thêm 1,12 tỷ USD của nhà đầu tư Singapore tại Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục đứng đầu danh sách các dự án đáng chú ý trong 9 tháng vừa qua.

4. Chỉ số giá tiêu dùng phát triển ổn định

3,57% là mức tăng trung bình CPI của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 9, CPI của Việt Nam tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,59% so với tháng 8, chủ yếu do sự tăng vọt trong học phí và chi phí điện và khí đốt. Trong 11 nhóm sản phẩm và dịch vụ được khảo sát, chỉ số nhà ở và vật liệu xây dựng tăng trung bình 3,73% so với cùng kỳ. Những nỗ lực của chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát dưới 4% trong năm 2018 vẫn có thể đạt được, trong đó Bộ Tài chính dự báo CPI cả năm 2018 sẽ tăng từ 3,73-3,95%.

5. Số lượng doanh nghiệp mới đăng ký tăng mạnh

Tính đến quý III/2018, tổng số doanh nghiệp mới thành lập là 96.611 doanh nghiệp, tăng 2,8% về số lượng công ty và 6,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Mỗi doanh nghiệp mới thành lập có trung bình vốn đăng ký là 10 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2018, số lượng doanh nghiệp mới trong lĩnh vực bất động sản đạt hơn 5.000, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 5,1% tổng số doanh nghiệp đăng ký.

