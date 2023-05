6 nguyên nhân khiến đất giáp ranh Sài Gòn hút dòng vốn nhỏ

Ông Nguyễn Mạc Hoài Nam, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư Nam Phát cho hay, thị trường địa ốc tại các vùng giáp ranh, lân cận Sài Gòn đã nhận được một luồng gió mới nhờ tác động từ cơn sốt đất tại Tp.HCM.

Theo ông Nam, với lợi thế liền kề Tp.HCM, thị trường nhà đất tại Đồng Nai, Long An, Bình Dương đã nhanh chóng sôi động, trở thành thỏi nam châm hút các dòng tiền trung bình và nhỏ. Vị chuyên gia này cũng chỉ ra rằng, có ít nhất 6 lý do khiến giá nhà đất vùng giáp ranh Sài Gòn leo thang trong thời gian qua.

Đất tỉnh giáp ranh rẻ hơn đất Sài Gòn

Mặt bằng giá đất tại các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương đã tăng lên đáng kể từ năm 2017 đến nay. Tuy nhiên, so với Tp.HCM, mức giá này vẫn thấp hơn 3-5 lần. Khi cơn sốt đất năm 2017 lan rộng khắp Sài Gòn, khoảng cách giá đất giữa siêu đô thị này với các tỉnh lẻ càng nới rộng hơn.

Vì khó tìm được lựa chọn thích hợp hơn và cũng vì ưu thế đất ở các tỉnh lẻ giáp ranh rẻ hơn đất Tp.HCM nên dòng vốn từ vài trăm triệu đến trên dưới 1 tỷ đồng đổ về thị trường ngách này. Hơn nữa, nhà đầu tư chỉ có thể nhập cuộc đầu tư đất hoặc bất động sản liền thổ Sài Gòn nếu trong tay có ít nhất dăm ba tỷ đồng.

Đất vùng ven vẫn là kênh trú ẩn an toàn

Nếu so sánh với những kênh đầu tư tài chính như vàng, chứng khoán, ngoại tệ, gửi tiết kiệm thì đầu tư đất nền vượt trội hơn về tính ổn định, khả năng chống trượt giá. Đây còn là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền nhàn rỗi trong trung và dài hạn. Dù với dòng vốn nhỏ, nhà đầu tư chỉ có thể mua được nhà đất tỉnh lẻ nhưng những tính năng này vẫn được đảm bảo, đồng thời hiệu suất đầu tư cũng cạnh tranh hơn so với những kênh đầu tư tài chính khác. Đây chính là nguyên nhân khiến đất nền giáp ranh vẫn có lực hút lớn với những dòng tiền nhỏ.

Thị trường nhà đất vùng ven Sài Gòn có sức hút lớn

với những nhà đầu tư có dòng vốn nhỏ. Ảnh: Vũ Lê

Hạ tầng ngày càng đồng bộ

Khu vực lân cận Tp.HCM có địa phận thuộc tỉnh vệ tinh còn có ưu thế lớn về hạ tầng với những dự án cầu, đường, tuyến cao tốc, metro, đường vành đai nối Tp.HCM với Long An, Đồng Nai, Bình Dương.

Thị trường địa ốc tại các tỉnh lẻ hiện sôi động không kém gì Tp.HCM nhờ nhiều dự án hạ tầng như tuyến đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, tuyến metro số 1 kéo dài đến Bình Dương và Đồng Nai, cây cầu hứa hẹn kết nối Tp.HCM với Nhơn Trạch hoặc những tuyến đường được nâng cấp mở rộng về hướng Long An.

Thời gian di chuyển được rút ngắn

Quãng đường di chuyển quá xa đã không còn là rào cản với bất động sản ven đô, ngoại ô, giáp ranh Sài Gòn. Nhờ hạ tầng ngày càng đồng bộ, thời gian di chuyển được rút ngắn, từ đó kéo dòng vốn đổ vào khu vực có giá đất thấp hơn.

Các đô thị công nghiệp nhiều tiềm năng

Giáp ranh Sài Gòn, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đều là địa bàn có vùng công nghiệp phát triển nên bất động sản gần các thành phố công nghiệp luôn được đánh giá là có nhiều tiềm năng.

Tại Bình Dương, Dĩ An là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp nhất, khá gần Tp.HCM và có mật độ dân số cao. Tại Long An, vùng vùng công nghiệp lân cận Tp.HCM là Đức Hòa 1, Đức Hòa 3, Long Hậu, Khu công nghiệp Xuyên Á. Tại Đồng Nai, khu vực Biên Hòa, Nhơn Trạch cũng tập trung nhiều khu công nghiệp. Lượng công nhân tại các khu công nghiệp lân cận Tp.HCM tạo sức hút lớn cho thị trường đất nền tại đây.

Tâm lý sở hữu đất mạnh mẽ

Từ ngày xưa, thế hệ ông cha đã có tâm lý dù giàu hay nghèo cũng phải có mảnh đất cắm dùi. Đa số người Việt đều quan niệm đất đai là tài sản giá trị. Quan niệm này càng được củng cố khi thị trường nhiều lần trải qua giai đoạn nóng sốt. Niềm tin giá đất sẽ tăng trong tương lai và giữ giá tốt khiến người Việt luôn ưu tiên chọn sản phẩm này và xem đất nền là kênh tích lũy tài sản lâu dài.

Đây là nguyên nhân khiến việc hiện thực hóa tài sản, dịch chuyển từ tiền sang đất đai trở thành xu hướng thời thượng, thậm chí là quan niệm cố hữu trong phần lớn người dân. Chính vì vậy, nếu không mua được đất Sài Gòn, những dòng vốn nhỏ sẽ săn lùng đất tại khu vực xa hơn nhưng giáp ranh, dễ dàng di chuyển vào thành phố.