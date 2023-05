6 tháng cuối năm, giá BĐS sẽ không có nhiều biến động

– Giao dịch trên thị trường BĐS 6 tháng đầu năm diễn biến không khả quan như những gì các chuyên gia đã dự báo trước đó. Theo ông, những nguyên nhân chính nào đã tác động tới thị trường dẫn đến tình trạng này?

Ông Lương Sĩ Khoa, PTGĐ Công ty BĐS

An Gia Investment

Theo tôi, có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự trầm lắng của thị trường BĐS trong thời gian qua. Đầu tiên là phải kể đến các chính sách quản lý mới được nhà nước công bố gần đây như việc điều chỉnh Thông Tư 36, siết tín dụng BĐS. Nguồn vốn huy động từ ngân hàng chính là một trong những nguồn tài chính chủ lực để phát triển dự án. Hiện nay, hầu như 90% doanh nghiệp BĐS đều dựa vào huy động vốn ngân hàng, việc siết tín dụng BĐS sẽ “hãm phanh” tốc độ phát triển của thị trường, động thái này không chỉ khiến giao dịch nhà đất suy giảm mà các doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh và nguồn hàng của mình trong thời gian tới. Tất yếu sẽ khiến hoạt động của thị trường khó giữ được sức “nóng” như cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, theo tôi đây không phải là yếu tố đáng lo ngại vì với những chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh mẽ thì họ vẫn hoàn toàn có thể phát triển các dự án đảm bảo chất lượng.

Nguyên nhân thứ 2 chính là sự đa dạng và dồi dào của nguồn cung nhà đất. Hiện tại, nguồn cung căn hộ trong cùng một phân khúc rất dồi dào, người mua có nhiều cơ hội để lựa chọn. Chính vì vậy, họ không vội vàng như trước mà dành nhiều thời gian để tìm hiểu, cân nhắc rất kỹ càng giữa các dự án và chủ đầu tư khác nhau để có thể tìm được căn hộ ưng ý, đáp ứng được những tiêu chuẩn về thiết kế cũng như không gian sống. Yếu tố này tạo nên áp lực cạnh tranh không nhỏ buộc các chủ đầu tư phải nghiêm túc hơn trong phát triển sản phẩm của mình và minh chứng được tiềm lực tài chính cũng như uy tín của mình nếu muốn cạnh tranh thành công trên thị trường hiện tại.

– Ông có nhìn nhận gì về tình hình hoạt động của thị trường trong 6 tháng cuối năm. Sự sụt giảm về lượng tiêu thụ thời điểm hiện tại liệu có tác động đến giá BĐS và hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới?

Tuy lượng giao dịch thời gian qua có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2015 nhưng tôi cho rằng thị trường từ giờ đến cuối năm vẫn sẽ phát triển ổn định vì nhu cầu thật của khách hàng vẫn còn rất lớn. Và sự sụt giảm này cũng sẽ không tác động nhiều đến giá bán BĐS trong thời gian tới. Trên thực tế, các công ty, doanh nghiệp đã tính toán rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra một mức giá chuẩn cho căn hộ, trong đó bao gồm tất cả các chi phí phải chi trả, vận hành, vì vậy việc điều chỉnh giá sẽ rất khó.

Giá BĐS trong 6 tháng cuối năm sẽ không có nhiều

biến động. Ảnh: baotainguyenmoitruong

Để tăng lượng giao dịch vào lúc này, các chủ đầu tư phải phải cải thiện nhiều hơn nữa chiến lược bán hàng của mình. Các doanh nghiệp cần phải khẳng định được chất lượng sản phẩm của mình và tăng cường chiến dịch truyền thông để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm, về những ưu thế của nhà ở căn hộ. Bên cạnh đó, phải tạo ra được những ưu đãi thiết thực để hỗ trợ khách hàng có thể dễ dàng sở hữu được BĐS. Trong 6 tháng qua, lượng giao dịch tại các dự án của An Gia Investment tuy không có sự đột biến mạnh mẽ nhưng duy trì khá ổn định, thậm chí tăng nhẹ ở một số dự án. Các dự án của An Gia Investment chủ yếu hướng đến đối tượng khách hàng phần lớn đều là người có nhu cầu ở thật. Theo tôi, nếu một doanh nghiệp làm tốt những gì khách hàng mong muốn thì họ vẫn phát triển tốt thương hiệu của mình bất kể thị trường có diễn biến như thế nào.

– Theo ông, 6 tháng cuối năm có phải là thời điểm thích hợp để mua nhà để ở?

Hiện nay, nguồn cung trên thị trường đang rất đa dạng, có nhiều dự án trên cùng một phân khúc được chào bán với nhiều mức giá khác nhau nên khách hàng sẽ có rất nhiều lựa chọn. Giá bán đang khá ổn định và các chính sách bán hàng cũng linh hoạt hơn, hấp dẫn và có lợi hơn đối với người mua. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần tìm hiểu thật kỹ những thông tin về dự án như: Pháp lý, tiến độ, phương thức thanh toán, uy tín chủ đầu tư… để tránh những rủi ro không đáng có.

Riêng với An Gia, trong 6 tháng cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tại các dự án đang triển khai. Từ 15/6 An gia đã bắt đầu bàn giao nhà tại dự án khu căn hộ The Garden, dự án Angia Star cũng sẽ được bàn giao vào cuối năm 2016. Về chiến lược dài hơn, chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai dự án căn hộ River City.

– Sắp tới, An Gia Investment có đưa ra các chính sách bán hàng nào để cạnh tranh trên thị trường, nhất là khi sản phẩm của công ty đa phần đều là dòng cao cấp, giá bán cao?

Đặt mình vào vị trí khách hàng, chúng tôi hiểu mối băn khoăn đầu tiên của khách hàng khi tiếp cận dự án là vấn đề tài chính. An Gia Investment đã cùng phối hợp với các ngân hàng đưa ra những giải pháp về tài chính, các phương thức thanh toán linh hoạt để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Như dự án River City (Q.7), chúng tôi áp dụng lịch thanh toán chỉ từ 1%/tháng để khách hàng có thể dàn trải chi phí. Trước đó, với dự án Angia Skyline (Q.7), chúng tôi cũng áp dụng phương thức thanh toán chỉ 20% cho đến khi nhận căn hộ. Những chính sách này được khách hàng đón nhận rất tích cực.

Bên cạnh chính sách bán hàng, An Gia Investment còn đưa ra những chiến lược về sản phẩm. Các sản phẩm đều được đầu tư nhiều về hạ tầng, tiện ích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đem lại giá trị bền vững cho cư dân. Điển hình như tại dự án River City, cư dân sẽ được hưởng cuộc sống thượng lưu với các tiện ích như: Biển đảo nhân tạo, quảng trường nước và ánh sáng, hồ bơi thác nước hai tầng, đường hoa đi bộ trên không….

