9 tháng đầu năm, kinh doanh BĐS tăng 2,93%

Có được mức tăng trưởng đáng kể này, theo cơ quan thống kê phân tích là do lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ ngành BĐS đã và đang phát huy tác dụng cùng với việc nới lỏng những điều kiện cho vay mua nhà.



Chính sách của Nhà nước hỗ trợ ngành BĐS đã phát huy tác dụng

Trong 9 tháng đầu năm 2014, báo cáo thống kê cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) so với cùng kỳ năm 2013 ước tính đã tăng 5,62%, lần lượt mức tăng ở các quý là: quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,42% và quý III tăng 6,19%.

Nếu so với cùng kỳ năm 2013 thì giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng đầu năm theo giá so sánh năm 2010 ước tính đã tăng 7%. Trong đó, khu vực Nhà nước giảm 3,6%; khu vực ngoài Nhà nước tăng 5,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh nhất, đạt 62,4%.

Về mức tăng trong lĩnh vực xây dựng, hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng cao nhất, đạt 14%; giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở tăng 6,7%; công trình kỹ thuật dân tăng 8,4% và công trình nhà không để ở tăng yếu nhất, đạt 0,3%.

9 tháng đầu năm 2014, vốn đầu tư toàn xã hội theo giá hiện hành ước tính đạt khoảng 833,9 nghìn tỷ đồng, con số này tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,2% so với GDP. Trong đó bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 329,1 nghìn tỷ đồng chiếm 39,5% tổng vốn, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái; vốn khu vực ngoài Nhà nước chiếm 37,9%, đạt 315,9 nghìn tỷ đồng, mức tăng trưởng tới 12,8%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 22,6% và tăng 5,8%, đạt 188,9 nghìn tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2013, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện 9 tháng ước tính đạt 147,1 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% kế hoạch năm và tăng 1,8%. Trong đó: Vốn trung ương quản lý bằng 82,2% kế hoạch năm, đạt 32485 tỷ đồng và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 114597 tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm và tăng 1,4%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/9/2014 thu hút 1.152 dự án được cấp phép mới, với số vốn đăng ký đạt 7637,8 triệu USD, tăng 32,1% về số dự án và giảm 17,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013; đồng thời có 417 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 3.544,8 triệu USD.

Tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 11.182,6 triệu USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng năm nay ước tính đạt 8,9 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.