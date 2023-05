9 triệu/m2 chung cư Đặng Xá: Thị trường đang tự điều chỉnh?

Trước đó đã có một số dự án khác dành cho người có thu nhập thấp, nhưng mức giá vẫn cao hơn hẳn hơn so với dự án của Viglacera như dự án 143 Trần Phú ( 14-15 triệu/m2), dự án Tây Nam Linh Đàm (12 triệu/m2) hay dự án Kiến Hưng (11 triệu/m2). Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp BĐS cho rằng những căn hộ thu nhập thấp không thể có mức giá thấp hơn 10 triệu/m2 vì nếu vậy, chủ đầu tư sẽ không có lãi. Song với mức giá của Đặng Xá đã phủ nhận hoàn toàn quan điểm trên – mặc dù trước đó, cũng không ai tin vào điều này.

Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2014 và người mua nhà sẽ trả tiền cho công ty thành 3 đợt. Đợt 1 là khi ký kết hợp đồng với 30% số tiền. Đợt hai thanh toán 40% sau đó 1,5 tháng. Đợt cuối cùng là khi bàn giao nhà với 30% cộng thêm 2% phí bảo trì.

Lý giải những nghi vấn xoay quanh chất lượng căn hộ với mức giá thấp hẳn so với mặt bằng chung, ông Trần Xuân Hùng – Phó Giám đốc công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Viglacera giải thích đây đều là những căn hộ có diện tích nhỏ (từ 35,8 m2 đến 69,5 m2). Không những vậy, dự án gồm 5 tòa nhà, mỗi tòa chỉ cao 6 tầng và đều có thang máy nên công tác thi công diễn ra khá nhanh chóng, chỉ cần 5-6 tháng là có thể hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng.

Một trong những yếu tố then chốt khiến cho giá thành có thể xuống đến mức đó là do công ty cắt giảm được nhiều khoản chi phí không cần thiết. Toàn bộ vật liệu dùng trong dự án đều do các nhà máy của Tổng công ty Viglacera cung cấp nên có giá gốc, không phải chi thêm tiền cho các khâu trung gian. Trước đó, dự án Đặng Xá 1 đã bàn giao gần 1.000 căn hộ với đầy đủ các tiện ích như trường học, bể bơi, siêu thị hay nhà hàng.

Giáo sư Đặng Hùng Võ nhận định, mức giá thấp là điều tất yếu đối với những dự án nhà thu nhập thấp nhằm đáp ứng nhu cầu và phù hợp với túi tiền của những gia đình có thu nhập thấp. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thu hút được sự quan tâm của người dân. Thậm chí, trong một số trường hợp, khách hàng mua nhà rồi còn xin trả lại. Điển hình là dự án nhà thu nhập thấp Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội). Sau nhiều nỗ lực triển khai, công ty Vinaconex Xuân Mai đã bàn giao căn hộ cho khách hàng từ tháng 12/2012. Tuy nhiên, chủ đầu tư đang phải đối mặt với việc khách hàng không nhận nhà, nhiều người còn nộp đơn đòi trả lại. Bên cạnh lý do khó khăn về tài chính, “rào cản” chủ yếu là do vị trí dự án quá xa trung tâm, trong khi các dịch vụ phục vụ cuộc sống chưa được xây dựng. Nhiều hộ gia định phải đưa con đi học cách xa trường hàng km rất bất tiện.

Chắc chắn mức giá 9 triệu/m2 của dự án Đặng Xá sẽ khiến không ít các chủ đầu tư khác cau mày. Có thể, Đặng Xá, hay Đại Thanh chỉ là những phát súng lẻ loi hiện tại, nhưng việc gì đến sẽ đến, thị trường muốn tồn tại, mặt bằng giá phải điều chỉnh tích cực về hướng mà người tiêu dùng chấp nhận.