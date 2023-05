90% doanh nghiệp BĐS đã “chết lâm sàng”

Thời hoàng kim đã xa Có lẽ nhiều khách hàng và “cò” nhà đất không thể quên chuyện chưa từng có đã xảy ra trong làng địa ốc Tp.HCM vào tháng 10-2008, khi muốn mua một căn hộ phải xếp hàng từ ngày hôm trước. Hòa cùng vào dòng người chờ mua nhà lúc đó, chúng tôi đã phải chầu chực từ 20 giờ ngày 18-10-2012 để mua căn hộ tại dự án The Vista nằm trên xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2. Tại đây diễn ra cảnh tượng gần cả ngàn người chen lấn, xô đẩy ngay trong đêm tối để chờ mua căn hộ. Một số người chịu không nổi đã thuê người vào “xí” chỗ. Giá thuê lúc đầu là 500.000 đồng/người nhưng chỉ 1 giờ sau đã tăng lên 4 triệu đồng/người, thậm chí có khách hàng bỏ ra 1.000 USD để thuê người đứng giữ chỗ để lấy giùm phiếu ưu tiên. Do người mua quá đông trong khi số lượng bán ra có hạn nên nhân viên kinh doanh dự án phát loa thông báo: “Khách hàng phải có giấy CMND và cầm theo từ 2.000-5.000 USD để đặt cọc mới được mua căn hộ”.