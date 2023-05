ADB: Gói 50.000 tỷ đồng đang tham vọng

Nhận định về giá của các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, Giám đốc ADB tại Việt Nam cho rằng một số dự án bị đội giá so với ban đầu, chủ yếu do tiến độ giải phóng mặt bằng chậm. "Giải phóng mặt bằng ở Việt Nam kéo dài và rất lâu. Trước đây, lạm phát của Việt Nam cũng ở mức cao, do vậy nếu bị trì hoãn 1-2 năm thì chi phí sẽ bị đội lên nhiều", ông Kimura cho biết. Về việc quản lý sử dụng vốn ODA, vị này khẳng định sẽ yêu cầu các đối tác phải tuân thủ sự minh bạch nhằm bảo vệ nhà đầu tư, bởi trong các dự án ODA sẽ có nhiều chương trình đấu thầu mua sắm.