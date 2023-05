Bất chấp rủi ro, nhiều dự án căn hộ lớn khởi động

Mặc dù thị trường căn hộ thời gian qua giao dịch khá trầm lắng do vắng bóng các nhà đầu tư. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư vẫn đang rậm rịch khởi động các dự án lớn. Theo dự báo của công ty TNHH Savills – một trong những công ty chuyên nghiên cứu thị trường bất động sản, trong quý 4/2010 thị trường sẽ đón khoảng 3.160 căn hộ từ 7 dự án.

Riêng trong tháng 10 này, đã có 4-5 dự án lớn được động thổ triển khai như dự án nhà cao tầng tại A10, A14 khu đô thị mới Nam Trung Yên (chủ đầu tư Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội – Handico). Dự án Hanoi Time Towers tại KĐT Văn Phú hay dự án Mandarin Garden (Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam) đang chuẩn bị thi công hầm vào tháng 11/2010…

Bên cạnh đó còn có rất nhiều dự án chung cư mặc dù đã được xây xong phần thô nhưng chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành việc chào bán như chung cư Trung Yên 2 (đường Trần Duy Hưng cắt đường Trung Yên) của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC mặc dù đã gần hoàn thành phần thô vẫn không thấy chủ đầu tư đả động đến việc bán hàng.

Dự án chung cư cao cấp Viglacera cũng mới chỉ thăm dò thị trường bằng các căn hộ suất “ngoại giao” với giá giao động từ 32-35 triệu/m2. Tuy nhiên dự án này cũng chưa chính thức cho mua bán căn hộ từ chủ đầu tư. Tương tự, tổ hợp chung cư Hapulico có vị trí đắc địa ba mặt đường Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Trọng Phụng, Ngụy Như Kon Tum đã thi công phần thô một số tòa nhà lên đến tầng 8, chủ đầu tư này vẫn chưa công bố chính thức bán.

Ông Hugo Slade, Phó giám đốc công ty nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield Vietnam, cho biết sức mua trên thị trường vẫn còn yếu trong đó nguyên nhân chính là do giá bán căn hộ hiện nay chưa phù hợp với khả năng chi trả của người mua và giới đầu cơ ít có cơ hội hơn do lợi nhuận không còn hấp dẫn như trước. Hơn nữa, bên cạnh việc lãi suất cao, thủ tục cho vay cũng không đơn giản cho người mua nhà để ở.



Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp địa ốc vẫn quyết định tung sản phẩm ra thị trường vào thời điểm này do nhu cầu bức bách về nguồn vốn từ các nhà đầu tư thứ cấp, các đối tác, các ngân hàng.

Như vậy, rất có thể thấy trong thời gian tới sẽ có một lượng lớn căn hộ sẽ tiếp tục được chào bán trên thị trường.

(Theo VnMedia)