Bất động sản 2011: Thị trường của người mua

Vốn tiếp tục đổ vào thị trường

Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam đã có những tín hiệu khởi sắc nhất định, thúc đẩy sự phục hồi của thị trường bất động sản.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2010, tốc độ tăng GDP ước tính là 6,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,1%, dịch vụ tăng 15,4%, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,6%.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 9 tháng đầu năm 2010, tổng vốn cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nền kinh tế Việt Nam là 12,19 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện là 8,1 tỷ USD. Bộ Xây dựng thì cho biết, tính đến đầu tháng 9/2010, nguồn vốn FDI vào thị trường bất động sản đạt 2,358 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2009. Và theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, trong tháng 8 đầu năm nay, vốn FDI đổ vào bất động sản tại TP.HCM chiếm 68,8% tổng vốn FDI, gồm 12 dự án, với tổng vốn lên đến 811 triệu USD.

Thông tư 13/2010/TT-NHNN và Thông tư 19/2010/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/10/2010 đã hạn chế nguồn cung tín dụng từ ngân hàng vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, Nghị định 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 16/2010/TT-BXD đã công nhận một số hình thức huy động vốn như vay vốn, phát hành trái phiếu…, sẽ góp phần đa dạng nguồn vốn đổ vào thị trường bất động sản. Ngoài ra, những dấu hiệu chưa mấy khả quan của thị trường chứng khoán dẫn đến sự chuyển dịch dòng vốn từ chứng khoán sang thị trường khác, trong đó có thị trường bất động sản.

Riêng TP.HCM đã hết sức nỗ lực trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, như thông xe Đại lộ Đông Tây giai đoạn 1 – đoạn từ đường Bến Chương Dương (gần bờ sông Sài Gòn, quận 1) đến Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) dài 13,4 km, thông xe hầm chui đầu tiên trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, thông xe nút giao Quốc lộ 1 và Đại lộ Đông Tây, thông xe cầu Phú Mỹ, cầu Đồng Nai mới, cầu Khánh Hội, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Calmette, cầu Tân Thuận 2, cầu Công Lý…

Ngoài ra, cầu Rạch Chiếc nối quận 2 và quận 9 dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2011; ngày 2/4/2010 bắt đầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng Xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến ngã ba Tân Vạn và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2011, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào năm 2014; tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương vừa khởi công ngày 24/8/2010 và dự kiến hoàn thành vào năm 2016; tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2012. Mới đây nhất, hầm Thủ Thiêm hợp long ngày 5/9/2010 và dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý I/2011.

Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, sẽ tạo động lực thu hút các nhà đầu tư tham gia thị trường bất động sản. Do đó, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn là một thị trường thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

Sôi động phân khúc căn hộ bình dân

Thị trường bất động sản hiện đã có nhiều dấu hiệu phục hồi, nhưng không phải ở tất cả các phân khúc. Thị trường được nhận định là thị trường của người mua – những người có nhu cầu thực. Trong khi phân khúc căn hộ cao cấp không còn sôi nổi như trước, thì phân khúc căn hộ bình dân lại sôi động và là phân khúc chủ đạo dẫn dắt thị trường bất động sản, với hàng loạt dự án được triển khai.

Đó là Dự án Thái An (quận 12) do Công ty TNHH Địa Ốc Đất Lành làm chủ đầu tư; Dự án E-Home (quận 9) do Công ty cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long làm chủ đầu tư; Dự án Chung cư TDH Trường Thọ (quận Thủ Đức) do Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư; Dự án Terra Rosa (Huyện Bình Chánh) do Công ty cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Khang Nam làm chủ đầu tư; Dự án Era Town (quận 7) do Công ty cổ phần Đức Khải làm chủ đầu tư; Dự án Anh Tuấn Apartment (huyện Nhà Bè) do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Anh Tuấn làm chủ đầu tư…

Rất nhiều dự án căn hộ bình dân được xây dựng và tung ra thị trường đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt các căn hộ có diện tích nhỏ trên dưới 50 m2. Giá căn hộ bình dân chỉ vào khoảng trên dưới 700 USD/m2, vì vậy giá của một căn hộ chỉ vào khoảng 400 – 800 triệu đồng, phù hợp với nhiều đối tượng mua nhà để ở.

Theo khảo sát mới đây, số lượng căn hộ được tung ra chủ yếu thuộc về căn hộ bình dân, chiếm 63,7%, căn hộ cao cấp chiếm 31,7% và căn hộ trung bình chiếm 4,6%. Cũng theo thống kê, quý III/2010, có 14 dự án được khởi công xây dựng, với 4.873 căn hộ. Với lượng căn hộ được khởi công vào dịp cuối năm, lượng cung bất động sản cho năm 2011 và những năm tiếp theo vẫn dồi dào.

Bất động sản du lịch hấp dẫn

Một phân khúc khác của thị trường bất động sản cũng khá hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong năm 2011 là bất động sản du lịch. Nổi bật là Dự án Sơn Trà Resort & Spa tại TP. Đà Nẵng do Công ty cổ phần Sơn Trà làm chủ đầu tư, với tổng vốn 650 tỷ đồng, diện tích khu đất là 140.250 m2 và diện tích mặt biển là 208.184 m2. Dự án gồm một khách sạn 5 sao với hơn 500 phòng, trên 200 căn biệt thự và bungalows sang trọng, tiện nghi trên bờ biển, khu giải trí trên biển và đất liền, các sân tenis ngoài trời, sân golf mini, các bể bơi và một câu lạc bộ bãi biển sang trọng.

Ngoài ra, còn phải kể tới Khu du lịch phức hợp Hồ Tràm tại TP. Vũng Tàu do Asian Coast Development Ltd làm chủ đầu tư, với tổng vốn 4,2 tỷ USD, diện tích 169 ha, gồm 2 khách sạn sang trọng 5 sao với 2.300 phòng và căn hộ sang trọng, sòng bạc mang phong cách Las Vegas đầu tiên tại Việt Nam; Dự án Hyatt Regency Đà Nẵng Resort& Spa tại TP. Đà Nẵng do Indochina Land làm chủ đầu tư, với vốn đầu tư 100 triệu USD, diện tích 20 ha, sẽ khai trương trong năm 2011, có 200 phòng, 174 căn hộ cao cấp và 27 biệt thự 3 phòng ngủ sang trọng; Dự án Montgomerie Links Vietnam Golf Course tại Hội An do Indochina Land đầu tư, gồm 54 biệt thự sang trọng và sân golf 18 lỗ; Dự án The Nam Hai tại Hội An do Indochina Land đầu tư, gồm 60 hotel villa 1 phòng ngủ và 40 pool villa từ 1 đến 5 phòng ngủ…

Một hình thức đã phổ biến đối với các nước phát triển, nhưng còn khá mới ở Việt nam là Condo Hotel, nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư và khai thác kinh doanh, cũng được dự báo sẽ thu hút quan tâm đầu tư trong năm 2011. Hiện có nhiều dự án đã và đang được triển khai tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khá nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư và sẽ đem lại một làn sóng mới cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Các dự án thuộc phân khúc này gồm: Ocean Vista tại Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, gồm 557 căn hộ; StarCity Nha Trang Hotel do Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Ocean Hospitality) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 193 tỷ đồng; Olalani resort and condotel tại TP. Đà Nẵng do Tập đoàn United Trust Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD …

Thị trường bất động sản 2011 được dự báo sẽ tiếp tục có những dấu hiệu khởi sắc, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ cho những năm tiếp theo.

(Theo Đầu tư)