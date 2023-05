Bất động sản 2019: Nhà đầu tư sẽ ngược dòng Bắc tiến?

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, trong năm 2019, ảnh hưởng của cách mạng công nghệ 4.0 sẽ tác động rõ ràng hơn lên thị trường bất động sản. Công nghệ xanh, công nghệ thông minh sẽ được các chủ đầu tư áp dụng rộng rãi và ngày càng áp đảo trong các loại hình bất động sản.

Ngoài ra, làn sóng Bắc tiến của nhiều chủ đầu tư trong Nam sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong năm 2019. Điều này khá trái ngược so với mọi năm là xu hướng Nam tiến của nhiều chủ đầu tư phía Bắc. Những tỉnh, thành phố có tốc độ đô thị hóa cao như Hà Nội, Bắc Ninh sẽ là tâm điểm của cuộc Bắc tiến này.

Bên cạnh đó, các tỉnh vệ tinh, ven Hà Nội đang tập trung nhiều khu công nghiệp như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển do xu hướng dịch chuyển các nhà máy từ Trung Quốc. “Như vậy, bên cạnh sức nóng nội tại, rất có thể bất động sản phía Bắc sẽ đón thêm 1 làn sóng mới nữa trong năm 2019. Những thị trường vệ tinh này có thể sẽ rất sôi động”, ông Quốc Anh nhấn mạnh. Ngoài ra, các tỉnh lân cận Tp.HCM như Long An, Bình Dương, Đồng Nai cũng sẽ có những bước phát triển mới vào năm 2019 do quỹ đất của Tp.HCM hiện không còn nhiều.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hải Phát Land cho rằng, năm 2019 sẽ là năm mà các chủ đầu tư sẽ trọng tâm hơn trong việc hướng tới đối tượng có nhu cầu thực. Trong đó, nhu cầu ở đây bao gồm cả nhu cầu đầu tư thực và nhu cầu ở thực.

Với nhu cầu đầu tư thực, người mua sẽ cần những sản phẩm mang giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng thật sự. Theo đó, sản phẩm phải đặc sắc và được đánh giá trên nhiều tiêu chí rõ ràng chứ không thông qua các cam kết không thực tế. Họ sẽ có sự đối chiếu và so sánh trên các tiêu chí này.

Còn với nhu cầu ở thực, đây là nhóm sản phẩm bắt buộc các doanh nghiệp phải quan tâm khi chiếm tới 70 – 80% nhu cầu ở thực hiện nay. Nhóm nhu cầu ở thực bao gồm một lượng lớn những người trẻ tuổi với vốn tích lũy tài chính ban đầu không nhiều nhưng có tiềm năng sẵn sàng vay nợ và trả dài hạn trong tương lai. Quan trọng là sản phẩm có phù hợp với họ hay không.

Với người ở thực, sản phẩm không chỉ phù hợp về bài toán tài chính, mà còn phải đáp ứng được tiêu chí về không gian sống, môi trường sống, tiện ích sống và chất lượng dịch vụ. Do đó, ông Huy cho rằng xu hướng chủ đạo của năm 2019 sẽ có cuộc cách mạng về hình thái sản phẩm trong các phân khúc. Trong tương lai, những mô hình độc, lạ sẽ sớm phổ biến trên thị trường.

Và hơn cả là quy hoạch theo hình thái "city within city" hay nói cách khách là "thành phố trong lòng thành phố", nơi mà mọi thứ không cần phải đi đâu từ ăn, ngủ, nghỉ đến làm việc…. Đồng thời, các "thành phố trong lòng thành phố" này sẽ tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại để chiều lòng nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Nhận định về thị trường bất động sản 2019, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM cho rằng, phân khúc nhà ở bình dân, có giá vừa túi tiền và phân khúc nhà ở trung cấp vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, phát triển bền vững và có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường.

Phân khúc nhà ở cao cấp đang có dấu hiệu thừa cung, phải đối diện với nhiều thách thức trong năm 2019. Do vậy, các chủ đầu tư cần phải tính toán cơ cấu lại sản phẩm và lộ trình, tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường. Sự cạnh tranh ở phân khúc căn hộ cao cấp sẽ rất khốc liệt. Ưu thế thuộc về các dự án có vị trí đắc địa, phát triển theo hướng bất động sản xanh, thông minh, tạo ra đẳng cấp khác biệt, độc đáo, tích hợp đồng bộ nhiều tiện ích, dịch vụ, an toàn.

Trong đó, riêng các dự án căn hộ cao cấp tại khu trung tâm Tp.HCM lại được hưởng lợi thế "độc quyền" vì thành phố này đã quyết định không chấp thuận thêm dự án chung cư cao tầng từ nay đến năm 2020 theo kế hoạch phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2016-2020.

Cũng theo ông Châu, trong năm 2019, giá cả của phân khúc đất nền tự phát, đất nông nghiệp phân lô trái phép sẽ trở về giá trị thực và các khu vực bị phân lô trái phép sẽ được rà soát, chấn chỉnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, phân khúc condotel sẽ tiếp tục xu thế chững lại và giá cả hợp lý hơn. Dự kiến sẽ có các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các loại hình bất động sản mới như condotel, hometel, officetel, serviced apartment, shophouse để định hướng phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

