Bất động sản: Chào bán nhiều, giao dịch ít

Xả hàng

Giải quyết hàng tồn kho đang là nhiệm vụ vô cùng khó khăn của hầu hết các DN kinh doanh bất động sản, vì thị trường mất thanh khoản, khách hàng khủng hoảng niềm tin. Tuy nhiên, số ít trong đó, những dự án bất động sản tốt, đảm bảo tiến độ thi công do một số chủ đầu tư uy tín vẫn túc tắc triển khai bán hàng tốt đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người dân. Với các nhà đầu tư bất động sản thì vẫn nằm ngoài cuộc.

Giai đoạn quý 2 năm 2012, nhiều chủ đầu tư nắm bắt được xu hướng chính sách giảm lãi suất của NHNN cùng với việc mở van tín dụng với bất động sản, ngay lập tức số lượng sản phẩm tại các dự án đã được tung ra thị trường đã tăng lên khá mạnh so với thời điểm trước đó.

Thống kê chưa đầy đủ từ phóng viên, thời gian khoảng 3-4 tháng nay tại Hà Nội có khoảng 15 dự án lớn nhỏ, gồm cả những dự án cũ chào bán các đợt nhỏ, và cả những dự án mới với số lượng căn hộ chào bán mới ra thị trường khoảng trên 4000 căn. Tại Tp.HCM số lượng dự án căn hộ chào bán mới có phần ít hơn vào khoảng 10 dự án, số lượng căn hộ vào khoảng gần 3000 căn.

Trong đó, một số dự án tiêu biểu thu hút được mới quan tâm của khách hàng như chung cư Đại Thanh khoảng 1500 căn, chung cư Golden Land sắp tung ra khoảng 40 căn đợt cuối với ưu đãi tặng khách hàng 100% lãi suất vay vốn do Đất Xanh Miền Bắc phần phối (tổng cộng các đợt là 140 căn), dự án Dream Town tại Xuân Phương với số lượng tất cả các đợt bán vừa qua là 600 căn, dự án Hồ Gươm Plaza ở Hà Đông khoảng 460 căn do Savills phân phối…

Với thống kê ở một số dự án lớn tổng số lượng căn hộ được chào bán ra thị trường khoảng 7000 căn. Tuy nhiên, con số này sẽ có thay đổi tăng lên một lượng nhỏ do một số dự án có lượng căn hộ được bán ra ít, và chưa được công bố sẽ không nằm trong thống kê.

Ở phân khúc đất nền, biệt thự và liền kề thời gian vừa qua tập trung ở khu vực phía Nam như Gold Hill ở Đồng Nai, Green River City ở Bình Dương, Blue Topaz ở Đồng Nai, Easternland ở Bình Dương, Midpoint Villa ở Tp.HCM, Antigone ở Tp.HCM, PARCSpring ở Tp.HCM…Ở Hà Nội một số dự án tiêu biểu cũng chào bán như Splendora giai đoạn 2, Xanh Villas, Hyundai Hillstate,…

Tổng số lượng đất nền được chào bán cũng vào khoảng 3000 nền đất cùng với số lượng biệt thự, liền kề được chào bán.

Tỷ lệ bán thành công thấp

Một lượng khá lớn sản phẩm được tung ra thị trường như thống kê ở trên. Tuy nhiên, khảo sát tại một số đơn vị phân phối cho thấy, tỷ lệ bán thành công là không nhiều. Có nghĩa là lượng tồn căn hộ và sản phẩm nhà thấp tầng vẫn còn khá lớn, số lượng đến với người tiêu dùng rất ít.

Theo một con số thống kê tương đối từ Savills Việt Nam tại thị trường Hà Nội, trong 3 tháng qua tỷ lệ bán thành công trung bình chỉ đạt ở mức 15%. Như vậy với lượng căn hộ khoảng 7000 căn thì chỉ có khoảng 1000 căn được giao dịch thành công. Cụ thể ở từng phân khúc, thì chỉ có phân khúc nhà bình dân là giao dịch tốt có tỷ lệ bán thành công đạt 20%, căn hộ cao cấp là bán chậm nhất và gần như không bán được hàng với tỷ lệ hấp thụ chỉ ở mức 2%, còn căn hộ hạng trung bình tỷ lệ này là 10%.

Như vậy cho thấy, bức tranh thị trường bất động sản vừa qua chỉ dừng lại ở việc chào bán nhiều nhưng bán thành công thì chẳng bao nhiêu.

Ở một số dự án cụ thể, Theo thông tin từ Knigh Frank đơn vị phân phối độc quyền căn hộ Berriver Long Biên do Hanco 9 làm chủ đầu tư, hiện nay chủ đầu tư đã bán được khoảng 50% dự án, tương đương khoảng 160 căn.

Cũng thông tin từ Knigh Knight Frank về tỷ lệ bán được sản phẩm của một số dự án mà đơn vị này phân phối như dự án Green Park Towers tại khu đô thị mới Yên Hòa Cầu Giấy, bàn giao cuối năm 2012, hiện tại đã bán được 95% dự án. Dự án The Point, nằm trong sân golf The Dune của chủ đầu tư Vinacapital, khoảng 53% dự án đã được, Dự án The Costa Nha Trang của chủ đầu tư TD Cooperation nằm tại con đường vàng Trần Phú đã bán được khoảng 40% dự án.

Theo đơn vị này, tình hình giao dịch có khả quan hơn so với quý 1/2012 ở hai phân khúc hạng trung và bình dân.

(Theo TTVN)