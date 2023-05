Bất động sản giảm giá là điều tốt

Ngay cả phía người mua cũng bị giảm vì ngân hàng hạn chế cho vay. Còn người có nhu cầu không đủ sức mua nên tính thanh khoản giảm sút.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam

Một là do nhiều hàng hóa giá cao, hai là hàng hóa ở dạng bán thành phẩm mà lại dở dang không triển khai được tiếp. Trong bối cảnh như thế, còn có yếu tố tâm lý. Ngoại tệ, vàng, tiền đồng trong dân còn rất lớn, nhưng do tâm lý không an tâm nên tạm thời đình lại, không mua bán. Lãi suất tiết kiệm có lúc cũng rất cao, còn lợi hơn cả đầu tư BĐS, cho nên hàng hóa không bán được.

Thị trường không có giao dịch do hàng hóa không thích hợp, giá cả không thích hợp và cả vấn đề tâm lý. Việc các phân khúc giảm giá trong thời gian qua là điều tốt. Ở đây tất nhiên có cả tác động của khủng hoảng, dòng tiền bị thắt chặt, nhưng dù sao nó cũng là sự tự điều chỉnh của thị trường.

Giảm giá là có lợi cho người tiêu dùng, cũng là dịp để các nhà đầu tư BĐS phải nhìn lại, thiết lập lại chính sách, cơ cấu hàng hóa của mình theo hướng chuẩn xác hơn.

(Theo KTĐT)