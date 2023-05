Bất động sản Hà Nội: "Điểm mặt" những khu vực đáng đầu tư nhất

Dọc Đại lộ Thăng Long là nơi được các nhà đầu tư kỳ vọng nhất

Dọc Đại lộ Thăng Long

Đại lộ Thăng Long vừa khánh thành là trục đường nằm ở vị trí đầu mối, nối đường Hồ Chí Minh với địa bàn Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh bạn, đồng thời sẽ là huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học ở khu vực Hòa Lạc. Tuyến đường cũng kết nối thủ đô Hà Nội với các chuỗi đô thị vệ tinh như Xuân Mai, Miếu Môn, Sơn Tây và các khu du lịch giàu tiềm năng.

Tính đến thời điểm này có hàng loạt dự án đã và đang triển khai dọc theo tuyến đường. Điển hình như: Khu đô thị mới Nam An Khánh có tổng đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, trên diện tích 321 ha thuộc 2 xã An Khánh và An Thượng (huyện Hoài Đức) do Sông Đà Urban và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghiệp (SUDICO) đầu tư; khu đô thị Bắc An Khánh do Vinaconex và Posco liên danh xây dựng gây sốt suốt một thời gian dài, Dự án khu đô thị mới Splendora; Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây của 'chúa đảo' Đào Hổng Tuyển. Theo kế hoạch, khu này chia làm 6 dự án thành phần gồm sân golf (93ha); vui chơi giải trí (22ha); trung tâm thương mại quốc tế (180 nghìn m2); khu biệt thự (54ha); còn lại là khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và chung cư cao cấp. Tuy nhiên mới đây việc xây dựng sân golf tại khu vực gần Chùa Thầy đã bị hủy bỏ do vấp phải phản ứng quyết liệt của người dân bị thu hồi đất lúa bờ xôi ruộng mật để làm dự án.

Bám theo đại lộ dài và đẹp nhất Việt Nam còn phải kể đến hàng loạt các khu đô thị mới Quốc Oai rộng hơn 1.000 ha của Nam Cường; khu đô thị Đồng Trúc – Ngọc Liệp, khu đô thị Hà Đô của Bộ Quốc phòng; Khu đô thị Geleximco diện tích gần 200 ha dọc theo đường Lê Trọng Tấn nối dài; khu Thiên đường Bảo Sơn; khu du lịch sinh thái Nghi Tàm; dự án Khu nhà ở Đại Mỗ; khu chung cư Diamond Tower Nam An Khánh do Công ty CP Xây lắp Dầu khí liên doanh với Vinaconex làm chủ đầu tư; tổ hợp khách sạn Dầu khí cao 102 tầng; Khu đô thị CEO Quốc Oai; khu công nghệ cao Hòa Lạc, Dự án Kim Chung Di Trạch; khu chức năng đô thị hiện đại, khang trang rộng 40 ha tại thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm – nằm ngay cạnh Đại lộ này; khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ có quy mô 280 ha của hai đại gia Vinaconex và Viettel…

Việc Đại lộ Thăng Long chính thức thông xe cùng với sự đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, đường sá chắc chắn sẽ là cú hích lớn các dự án nằm dọc tuyến đại lộ Thăng Long nói riêng và thị trường bất động sản Hà Nội nói chung. Ngoài ra, các nhà đầu tư kỳ vọng Trung tâm hành chính quốc gia có thể được đưa về Mỹ Đình mà dấu hiệu là trụ sở của một số mộ ngành đang được triển khai xây dựng càng hứa hẹn khu vực này sẽ trở thành điểm nóng của giới kinh doanh BĐS thời gian tới.

Quận Hà Đông

Đây là quận lớn nhất của Hà Nội với hàng trăm dự án đang được đầu tư xây dựng. Với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại và là quận có tốc độ đô thị hóa cao nhất Thủ đô nên đây cũng là khu vực được giới đầu tư kỳ vọng.

Điển hình là khu vực gần đường Lê Văn Lương kéo dài. Tuyến đường này nằm song song với đường Nguyễn Trãi với tổng chiều dài 7,8km, từ vành đai 3 Khuất Duy Tiến đến vành đai 4.

Tuyến đường kết nối hàng loạt các dự án khu đô thị lớn như khu đô mới như Phùng Khoang, Vạn Phúc, Văn Khê, Văn Quán, Dương Nội, An Hưng, Geleximco… Văn Khê mở rộng (Usilk-City)… Một chuỗi khu đô thị cũng được Cienco 5 Land xây dựng dọc tuyến đường trục phía nam Hà Tây cũ như Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng. Hay dự án "Làng Việt kiều châu Âu", tòa tháp Thiên niên kỷ do Công ty TSQ Việt Nam đang triển khai thực hiện. Ngoài ra, còn hàng loạt các dự án đô thị hấp dẫn khác nằm trong khu vực trung tâm và ven quận Hà Đông cũng đang nằm trong 'tầm ngắm' của nhiều nhà đầu tư.

Dự án khu đô thị lớn như khu đô mới Văn Khê mở rộng (Usilk-City) do Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long làm chủ đầu tư

Kể từ khi thông xe tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, giới đầu tư “nhắm” đến khu vực này ngày càng đông hơn, cũng vì thế mà giá đất cũng tăng lên đáng kể.

Khảo sát của phóng viên tại sàn giao dịch BĐS Shodex Tây Bắc cho thấy, kể từ khi thông xe, giá bán căn hộ và đất nền một số dự án dọc đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đang được đẩy lên tiếp.

Cụ thể, chung cư Trung Văn, mặt đường Lê Văn Lương, cách đây 1 tháng được bán với giá 23 – 24,5 triệu/m2 giờ lên 26 triệu/m2. Chung cư Văn Khê từ 20 triệu đồng/m2 đợt này lên 22 triệu đồng. Hay dự án C14 – Bộ Công an, khách mua qua một số sàn cũng tăng hơn hẳn với mức giá từ 25 – 26 triệu đồng/m2.

Còn đất liền kề đường nhỏ nhất là 11m đến đường trung bình là 20 – 30m đã dao động từ trên 50 – 70 triệu đồng/m2 tùy vị trí; đường to nhất của khu đô thị là 40 m thì giá đất lên tới khoảng 80 triệu đồng/m2.

Tây Hồ Tây



Trong thời gian gần đây, khu vực Tây Hồ Tây đang được nhiều nhà đầu tư ngắm đến. Mặc dù không ồn ào như các khu vực Đông, Tây Hà Nội nhưng với vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng, đường sá thông suốt nên đây sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Nhiều người Việt Nam muốn có được một căn biệt thự tại Ciputra cho dù một căn biệt thự có giá lên đến hàng chục tỷ đồng

Điển hình là khu đô thị Ciputra là một trong những Khu đô thị lớn với diện tích quy hoạch 394,135 ha, nằm trên địa phận quận Tây Hồ và huyện Từ Liêm, do tập đoàn CIPUTRA (Indonesia) liên doanh với Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội đầu tư. Đây được coi là khu đô thị hiện đại tại Hà Nội với cơ sở hạ tầng đồng bộ, khép kín, hài hoà với nhiều cây xanh. Với 50 toà nhà cao tầng, 2.500 biệt thự và các tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm và giải trí sẽ đáp ứng nhu cầu cho khoảng 50.000 người ở.

Bên cạnh đó, khu đô thị còn nằm ngay cạnh Hồ Tây, được xem là trung tâm mới của Hà Nội. Cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 15km. Với vị trí đắc địa này, Ciputra rất được ưa chuộng, kể cả người nước ngoài. Việc sở hữu một căn biệt thự hoặc chung cư cao cấp tại đây không hề dễ bởi đơn giản là một căn biệt thự có giá lên đến hàng chục tỷ đồng, chung cư cũng giá cao chóng mặt.

Tuy nhiên Tây Hồ Tây không chỉ có Ciputra, khu vực này còn có nhiều dự án lớn như Khu Đoàn ngoại giao gồm nhiều tòa nhà chung cư hiện đại, sang trọng sắp khởi công. Khu đô thị Tây Hồ Tây với tổng diện tích hơn 210 ha với sự tham gia của các công ty bất động sản Hàn Quốc, công trình Nhà hát Thăng Long, công viên Hoà Bình… Khu vực tây Hồ Tây giao thông thuận tiện, môi trường trong lành, thực sự là nơi ở đáng thèm ước với bất kỳ gia đình nào.

Một yếu tố quan trọng khác là Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng như nhiều chuyên gia đã hơn một lần gợi ý Trung tâm Hành chính Quốc gia nên đặt ở Tây Hồ Tây. Thêm một phiếu cho khu vực đầy hứa hẹn này vì dự định xây Trung tâm Hành chính Quốc gia ở Ba Vì đã chính thức bị 'khai tử'.

(Còn tiếp)

(Theo DDDN)