Bất động sản Hà Nội sẽ có sóng vào cuối năm?

Ông Trần Kiên Cường, Tổng giám đốc CTCP Golden Gain Việt Nam, chủ đầu tư Dự án Mandarin Garden cho biết, công ty này vừa tiến hành bàn giao khoảng 200 căn hộ tại Mandarin Garden cho khách hàng.

Dự án đang trong giai đoạn bàn giao, nên bước sang quý IV/2013, lượng khách hàng quan tâm đến căn hộ Dự án Mandarin đã tăng đáng kể. Tỷ lệ giao dịch được thống kê mới đây cũng nhiều hơn rõ rệt so với quý trước.

Ông Cường cho biết, cuối năm là thời điểm những khách hàng có nhu cầu về nhà ở thực quyết định mua nhà. Đây cũng là thời điểm dòng kiều hối lớn đổ về, nên thị trường căn hộ, nhất là những dự án đang hoàn thiện, đang trong giai đoạn bàn giao sẽ được nhiều khách hàng quan tâm.

Căn cứ vào những dấu hiệu tích cực của thị trường căn hộ hiện nay, ông Cường cho rằng, một số phân khúc, nhất lại tại các dự án có tiến độ tốt, sẽ tăng mạnh thanh khoản từ nay đến cuối năm.

Đồng tình với nhận định trên, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cũng thừa nhận, thanh khoản đối với thị trường căn hộ trong quý IV/2013 đã có sự khác biệt rõ rệt so với các quý trước. Các dự án căn hộ đơn vị này đang phân phối, mở bán, lượng giao dịch đã tăng lên đáng kể. Cụ thể, tại Dự án Golden Land, quận Thanh Xuân do Đất Xanh miền Bắc phân phối, các giao dịch thành công tăng do dự án gần như đã hoàn thành phần xây thô và tiến độ dự án được triển khai rất nhanh.

Thị trường căn hộ đang ấm lên trong quý IV

Không chỉ các dự án thuộc phân khúc trung bình, thanh khoản tại các dự án cao cấp cũng tăng lên trong thời gian qua. Dự án Discovery Complex (quận Cầu Giấy), dù chỉ vừa xong móng, nhưng số lượng giao dịch thành công cũng khá bất ngờ với 40 căn hộ được giao dịch chỉ sau 10 ngày mở bán chính thức.

Theo ông Quyết, thị trường căn hộ trong năm 2013 có nhiều dấu hiệu tích cực hơn năm trước.

“Những tháng cuối năm, thị trường nhận nhiều thông tin hỗ trợ như lãi suất cho vay tiếp tục giảm, dòng kiều hối dự báo tăng vào dịp cuối năm. Đây cũng là thời điểm người có nhu cầu tìm mua nhà nhiều nhất trong năm, nên thanh khoản của thị trường sẽ được cải thiện hơn nữa”, ông Quyết nhận định.

Xác định được xu hướng thị trường, nhiều chủ đầu tư đã liên tục mở bán trong thời gian qua. Trong khi đó, nhiều đơn vị phân phối cũng cho biết, đang tích cực trong việc tìm kiếm và đưa nguồn hàng chào bán ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách mua nhà trong dịp cuối năm.

Cụ thể, tại Phiên giao dịch Bất động sản lần II tại Hà Nội mới đây, hơn 3.500 sản phẩm của 60 doanh nghiệp đã được tung ra thị trường, trong đó, không ít dự án đã bán được số lượng căn hộ không nhỏ.

Đầu quý IV vừa qua, Công ty Vinaconex 3, chủ đầu tư Dự án CT2 Khu đô thị Trung Văn (dự án đang trong quá trình hoàn thiện) đã lựa chọn Sàn giao dịch Nhadat24h và CenGroup là 2 đơn vị phân phối căn hộ dự án này. Kết quả, sau một thời gian ngắn mở bán, đã có khoảng gần 200 căn hộ được bán ra. Trong đó, riêng Sàn Nhadat24h đã bán được khoảng 130 căn.

Theo Savills Việt Nam, lựa chọn số 1 của khách mua nhà hiện nay là những dự án sắp hoàn thiện hoặc đang trong quá trình hoàn thiện và bàn giao. Trong khi đó, mức giá chào bán trên thị trường cũng khá ổn định. Thị trường xuất hiện nhiều giao dịch và bắt đầu có những tín hiệu hồi phục.