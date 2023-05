Bất động sản không phải lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế

Trong báo cáo mới đây của Cục thuế Hà Nội về tình trạng nợ tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp bất động sản. Ngoài khoản tiền thuế phải nộp, rất nhiều doanh nghiệp bị phạt do nộp thuế chậm với số tiền lớn lên đến cả trăm tỷ đồng.

Điển hình, công ty CP Hưng Việt – chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở Golden Land (275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) nợ tiền sử dụng đất và tiền phạt 99 tỷ đồng trong đó tiền phạt nộp chậm 25,98 tỷ đồng. Công ty TNHH Berjay Hadinco 12 chủ đầu tư dự án đô thị Thạch Bàn tại Phường Thạch Bàn – Quận Long Biên đang nợ nần số tiền sử dụng đất và phạt lên tới gần 226 tỷ đồng. Trong đó chỉ riêng số tiền phạt vì không chịu nộp tiền sử dụng đất đã lên tới con số trên 78 tỷ đồng. Dự án tổ hợp nhà Đại Mỗ do Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ nợ tiền sử dụng đất và phạt của dự án này là trên 127 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn một loạt các dự án khác như dự án đầu tư xây dựng nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại tại 26 Lê Văn Lương do công ty cổ phần xây dựng số 1 HN nợ trên 184 tỷ đồng , dự án Kim Chung Di trạch của Viettracimex nợ 500 tỷ đồng, dự án Tháp Doanh Nhân đường thanh Bình do công ty cổ phần đầu tư XNK Tây Đô làm chủ đầu tư nợ trên 27 tỷ đồng .

Mặc dù, các doanh nghiệp đã đưa ra mọi lý do để "trần tình" về khoản nợ nần của doanh nghiệp mình trong đó nổi lên nguyên nhân chính do thị trường bất động sản khó khăn, doanh nghiệp không bán được hàng vì vậy không có tiền để nộp thuế. Nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã đưa ra đề xuất, kiến nghị với cơ quan thuế cho phép giãn tiến độ nộp thuế, phân kỳ thu nợ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Cúc – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn thuế VN, hiện nay trong cơ chế ưu đãi thuế, miễn giảm thuế … thì lĩnh vực kinh doanh BĐS không phải là lĩnh vực được ưu đãi.

Ví dụ đối với khoản thu nhập xác định chịu thuế, nếu như khoản được uy đãi thuế cũng như các khoản thuế phải nộp có thể bù trừ cho nhau. Nhưng riêng lĩnh vực kinh doanh BĐS nếu doanh nghiệp có lỗ thì khoản lỗ cũng chỉ được bù với lãi kinh doanh BĐS chứ không thể bù trừ giữa các khoản lỗ, lãi khác với nhau.

Kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong chính sách uy đãi thuế việc ra hạn nộp thuế trong 1 năm và giảm 3% thuế thì không áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Như vậy, dù doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các hình thức khác thì kinh doanh BĐS cũng không nằm trong lĩnh vực uy đãi thuế. Vì vậy nếu đưa BĐS vào lĩnh vực uy đãi thuế thì không được luật quản lý thuế điều chỉnh theo quy định pháp luật. Cơ quan thuế phải xem xét cụ thể nếu như có xử lý được cần phải trình lên Ủy ban Quốc hội có nghị quyết xử lý cụ thể thì mới được phép.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến thời điểm 31/12/2011 số nợ thuế của toàn ngành tính đến thời điểm 31/10/2011 là 32.584 tỷ đồng, tăng 5.674 tỷ đồng (tăng 21%) so với thời điểm 31/12/2010. Trong tổng số nợ thuế, nợ khó thu chiếm 13%, tăng 15% so với thời điểm 31/12/2010. Trước tình hình diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và những khó khăn của kinh tế trong nước, ngành Thuế xác định nhiệm vụ công tác năm 2012 là tập trung phấn đấu để hoàn thành vượt mức từ 3 – 5% nhiệm vụ thu NSNN năm 2012 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là là 581.600 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 87.000 tỷ đồng; thu nội địa là 494.600 tỷ đồng, không kể tiền sử dụng đất là 457.600 tỷ đồng, tăng 19,9% so với ước thực hiện năm 2011.

(Theo VnMedia)