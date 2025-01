Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố lớn đang có dấu hiệu phục hồi trở lại trong quý 2/2024.

Quý 2, BĐS Nghỉ Dưỡng Được Quan Tâm Trở Lại

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, quý 2/2024 thị trường BĐS nghỉ dưỡng đã nhen nhóm những tia sáng tích cực khi mức độ quan tâm với các loại hình BĐS nghỉ dưỡng dần có sự cải thiện so với các quý trước đó.

Theo đó, nhu cầu tìm kiếm biệt thự nghỉ dưỡng tăng trung bình 30-40% so với cùng kỳ 2023. Loại hình condotel sau một thời gian dài hạ nhiệt cũng bắt đầu có sức nóng trở lại với nhu cầu quan tâm ghi nhận tăng trung bình hơn 20% so với cùng kỳ 2023.

Thị trường BĐS nghỉ dưỡng đang từng bước phục hồi. Ảnh Vietnamnet

Cũng theo Batdongsan.com.vn, sự quan tâm tìm kiếm BĐS nghỉ dưỡng đang tập trung hơn ở các tỉnh phía Bắc, và phát triển mạnh ở những địa phương có lợi thế lớn về di chuyển du lịch theo đường bộ. Lượt quan tâm BĐS nghỉ dưỡng tại các thành phố lớn đều đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh sau thời gian hạ nhiệt.

Cụ thể, tại quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà thuộc TP. Đà Nẵng ghi nhận mức độ quan tâm tìm kiếm BĐS nghỉ dưỡng tăng mạnh nhất, lên đến 66% so với quý 2/2023. Thành phố du lịch tiếp theo đang được nhà đầu tư quan tâm là Nha Trang và Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa với lượt tìm kiếm tăng 53%.

Đại diện tiêu biểu nhất của thị trường BĐS nghỉ dưỡng phía Bắc là TP Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình. Trong các tháng đầu năm, địa phương này ghi nhận nhu cầu tìm kiếm BĐS nghỉ dưỡng tăng 41% so với cùng kỳ. Hai thành phố còn lại là Cát Hải (Hải Phòng) và Hạ Long (Quảng Ninh) với mức tăng lần lượt là 28% và 26%.

Với thị trường BĐS nghỉ dưỡng phía Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương ghi nhận mức độ quan tâm tăng 18%. Tập trung mạnh về các khu vực TP. Vũng Tàu, huyện Long Điền và Xuyên Mộc. Tỉnh Bình Thuận cũng ghi nhận sự hồi phục nhẹ với tăng trưởng lượt tìm kiếm BĐS nghỉ dưỡng thêm 8% so với cùng kỳ, hầu hết đổ về TP. Phan Thiết.

Nhiều Yếu Tố Hỗ Trợ BĐS Nghỉ Dưỡng Vượt Khó

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, thị trường BĐS nghỉ dưỡng có những dấu hiệu tích cực hơn nhờ những yếu tố như bán lẻ, du lịch đang dần cải thiện. Theo số liệu từ Tổng cục thống kê , trong 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu bán lẻ và tiêu dùng của Việt Nam tăng 2%, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,14 triệu lượt, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, dòng kiều hốiđổ về Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay tăng 35% so với cùng kỳ 2023, doanh thu về lưu trú, du lịch cũng tăng 15%. Cùng với đó, Nghị định 10/2023/NĐ-CP tháo gỡ cho hoạt động cấp sổ hồng của loại hình condotel, officetel… trong thời gian tới đây cũng được kỳ vọng sẽ đạt “độ ngấm” nhất định, đem lại hy vọng cho chủ đầu tư và nhà đầu tư. Những con số tích cực trên sẽ là động lực chính cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng cải thiện dần thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch VARS, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng trong năm nay có thể cải thiện 20% so với năm ngoái. Trong đó, loại hình căn hộ biển tại các dự án lớn sẽ chiếm ít nhất 60% thị phần. Giá bán trên thị trường sơ cấp và thứ cấp có xu hướng cải thiện nhẹ. Sản phẩm căn hộ du lịch có giá khoảng 50 triệu đồng mỗi m2 sẽ tiếp tục đi ngang trên thị trường thứ cấp. Lượng giao dịch được dự báo tăng khoảng 30% so với năm ngoái, song vẫn còn khoảng cách rất xa so với trước dịch Covid-19.

Chuyên gia kinh tế TS Vũ Đình Ánh nhận định, thị trường BĐS nghỉ dưỡng đang có thêm những gam màu sáng. Bên cạnh sự phục hồi của ngành du lịch, nhiều yếu tố tạo đà cho BĐS nghỉ dưỡng bứt phá như tăng tiêu dùng, yếu tố chuyên nghiệp của các doanh nghiệp làm BĐS du lịch – nghỉ dưỡng được nâng cao, các chương trình du lịch hấp dẫn giúp làm tăng thời gian lưu trú cũng như chi tiêu của các du khách.

Bên cạnh đó, thị trường BĐS nghỉ dưỡng đang đón nhận những điều chỉnh về chính sách với nhiều điểm thuận lợi giúp thị trường này phát triển cả nguồn cung, lực cầu, cũng như giá bán. Do đó, kỳ vọng phân khúc này sẽ chuyển biến tốt hơn trong năm 2024 so với năm 2023 là hoàn toàn có thể.

Giới chuyên gia cũng nhận định, thị trường BĐS nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn quan trọng cho sự phục hồi. Đây là thời điểm mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục nỗ lực để đem tới những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng.

Như Ý

