Bất động sản Tp.HCM: Giao dịch tăng trở lại vào cuối năm

Điều này cũng trùng với dự báo gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam sẽ trải qua hai bước phục hồi: bước một là thời kỳ khởi đầu của việc phục hồi kinh tế, diễn ra từ cuối năm 2009 và đầu năm 2010; bước hai là thời kỳ bước vào phục hồi kinh tế diễn ra từ năm 2011. Bên cạnh đó, chính sách kích cầu của chính phủ cũng đã và đang tác động tích cực, góp phần đáng kể vào việc đẩy nhanh tiến độ của các dự án cũng như sự phục hồi của thị trường này.

Đối với thị trường BĐS Tp.HCM trong năm 2010, nhiều chuyên gia kinh tế dự báo thị trường BĐS ít có khả năng biến động lớn về giá vì có hàng loạt dự án tung hàng, đặc biệt vào cuối năm nên nguồn cung sẽ dồi dào, do vậy thị trường sẽ ổn định hơn. Đây là thời điểm mà nhiều chuyên gia khuyên nên mua vì thị trường đang có lượng hàng dồi dào cuối năm và giá ổn định, để chờ đợi “sức sống” thị trường BĐS vào năm 2011.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Trần Nam, Chính phủ đã cho phép các ngân hàng thương mại được chủ động điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay. Từ đó, tạo ra sự sôi động cho thị trường. Theo các chuyên gia bất động sản cho biết, nguồn khách hàng từ các tỉnh lân cận Tp.HCM đang rất tiềm năng, một số người mua để sinh sống, số khác vì nhu cầu học hành của con em họ.

Ngoài ra vào cuối năm, bên cạnh nhu cầu mua căn hộ giá trung bình của nhiều vợ chồng trẻ, một số khách hàng là những người có thu nhập ổn định muốn tìm một nơi ở yên tĩnh, sang trọng có khuynh hướng tìm về khu Nam thành phố khiến thị trường đất nền biệt thự cao cấp ở khu vực này có thêm nhiều khách hàng.

Ngoài ra, thị trường BĐS sẽ sôi động trở lại do nhu cầu về nhà ở tăng xuất phát từ những nguyên nhân chính sau: Nhà nước mở rộng đối tượng mua nhà gồm cả người nước ngoài, người nhập cư và Việt kiều. Do mối liên hệ nhạy cảm giữa thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán (khi thị trường chứng khoán bão hòa nhà đầu tư sẽ chuyển hướng đến thị trường bất động sản để bảo toàn vốn). Thông tin từ Bộ Xây dựng, năm 2010, dự kiến dân số ở khu vực thành thị khoảng 29,2 triệu người và cần khoảng 438 triệu m² nhà ở để đáp ứng cho nhu cầu nhà ở theo tiêu chuẩn diện tích nhà ở bình quân đầu người 15m²/người. Do đó, thị trường bất động sản Việt Nam ở tất cả các phân khúc sẽ phục hồi trở lại trong ngắn hạn, vào khoảng năm 2010, đầu năm 2011.

Theo nhận định của nhóm nghiên cứu thuộc Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa đưa ra mới đây trong một báo cáo về thị trường bất động sản Việt Nam. Theo đó, cung và cầu nhà ở sẽ tăng nhanh, đặc biệt đối với phân khúc dành cho người có thu nhập trung bình và thấp, nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực sự. Báo cáo được thực hiện trên kết quả khảo sát điều tra chọn mẫu 500 người tiêu dùng và nhà đầu tư cá nhân, 35 DN hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và phỏng vấn trực tiếp một số chuyên gia đầu ngành tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM.

Theo số liệu thống kê của Công ty Nghiên cứu, Tư vấn Bất động sản VietRees, các dự án đang trong quá trình xây dựng đến năm 2010 sẽ cung cấp cho thị trường Tp.HCM thêm khoảng 8.500 căn hộ, và thêm từ 10.000 – 15.000 căn hộ vào năm 2011, khả năng con số này tiếp tục tăng theo những năm tiếp theo và có giá bình quân từ 12-15 triệu đồng/m2.

Theo tiến sĩ Đỗ Thị Loan, Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Tp.HCM, triển vọng về thị trường BĐS trong năm 2010 rất tốt, vì dòng tiền đầu tư tài chính sẽ có xu hướng dịch chuyển về thị trường BĐS, do đây là kênh đầu tư ít rủi ro nhất.

Gần đây, nhiều tập đoàn đa quốc gia cũng đã bắt đầu quay trở lại sau thời kỳ suy thoái, họ đánh giá thị trường BĐS Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Vì thế, năm 2011 – 2012, thị trường BĐS Tp.HCM sẽ lên ngôi, đặc biệt tại các khu đô thị mới phía Tây Nam Sài Gòn và các dự án dọc tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh sẽ là điểm đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư bởi quỹ đất tại đây còn rất lớn, giá rẻ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, giao thông thuận tiện.

(Theo SGGP)