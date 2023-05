Bất động sản Tp.HCM: Nghịch lý tồn kho nhiều, nguồn cung thiếu

Thời gian vừa qua, thanh khoản của thị trường BĐS tiếp tục tăng mạnh. Hầu hết các dự án có mức giá tầm trung, xây dựng tốt đều có kết quả bán khá khả quan. Khảo sát từ các công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, so với cùng kỳ năm trước, giao dịch căn hộ đã tăng lên rất nhiều.

Đơn cử, quý IV/2014, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số của phân khúc trung cấp tăng ngoài dự đoán 90,4% so với quý trước và 214% so với cùng kỳ năm 2013. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã quyết định quay trở lại thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh sau thời gian dài "án binh bất động".

Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Techcom Real Nguyễn Xuân Lộc nhận định, khách hàng hiện nay quan tâm tới thị trường căn hộ rất nhiều nhưng chỉ quan tâm đến các dự án căn hộ đã xây dựng gần xong hoặc xây dựng hoàn thành. Tuy nhiên, không dễ dàng có được những sản phẩm như thế.

Nếu như khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp môi giới cách đây vài năm là tìm khách hàng thì khách hàng hiện đã có nhưng khó khăn lớn nhất lại là tìm kiếm nguồn hàng.



Tp.HCM đang tồn tại nghịch lý tồn kho BĐS

nhiều, nguồn cung thiếu (ảnh minh họa)

Trong khi đó, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn ông Đoàn Chí Thanh cho hay: “Những dự án căn hộ được xây dựng tốt hoặc đã bàn giao nhà hầu như đều đã được bán hết. Hiện nay, để tìm chủ dự án có đủ năng lực thực sự hoàn thành dự án cũng dễ dàng”.

Theo ông Thanh, hiện nay, nguồn cung tồn đọng so với nhu cầu thật không lớn, chỉ cần những dự án này xây dựng tốt, điều chỉnh căn hộ diện tích hợp lý chắc chắn sẽ bán được sản phẩm. Đồng tình với quan điểm này, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty BĐS Hưng Thịnh Nguyễn Nam Hiền nhấn mạnh, yếu tố mang tính quyết định dự án có bán được hàng hay không trong giai đoạn này chính là tiến độ, năng lực, uy tín của chủ đầu tư.

Ông Hiền cho biết, thực tế cho thấy, khách hàng hiện nay có nhu cầu, thậm chí nhu cầu còn rất lớn. Nhưng họ không mua bởi không tìm được sản phẩm ưng ý. Khách hàng nghi ngại năng lực của chủ đầu tư nên có khá nhiều dự án dù đã đủ điều kiện mở bán ra thị trường nhưng vẫn không bán được. Tuy nhiên, cũng với những dự án này, khi có một nhà đầu tư uy tín, năng lực khác nhảy vào hợp tác, đầu tư xây dựng thì chỉ trong một thời gian ngắn, dự án đã được bán hết.

Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) TS. Lê Chí Hiếu khẳng định, thị trường BĐS Tp.HCM hiện nay đang thực sự khan hiếm nguồn cung căn hộ tốt với giá tầm trung. Ông Hiếu cho rằng, nguyên nhân của sự khan hiếm này thứ nhất là do nhu cầu của thị trường đang gia tăng, thứ hai là dù lượng hàng căn hộ tồn kho ở Tp.HCM hiện còn khá nhiều nhưng chủ yếu tập trung ở những dự án căn hộ diện tích lớn. Theo quan điểm của nhiều người, đây là hệ quả của các doanh nghiệp một thời thi nhau đầu tư dự án căn hộ có diện tích lớn.

Tuy nhiên, điều đó không phải hoàn toàn do lỗi của các doanh nghiệp mà còn vì quy định thiếu tính thực tế từ các cơ quan có thẩm quyền. Theo TS. Hiếu, Tiêu chuẩn xây dựng (TCXDVN 323:200) cho thấy, “Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế” căn hộ chung cư được chia làm 3 loại, bao gồm: loại A có diện tích từ 50-70m2, tương đương 1-2 người/hộ; loại B có diện tích 75-100m2, tương đương 3-4 người/hộ; loại C có diện tích từ 105m2 trở lên, tương đương 5-6 người/hộ.

Có thể thấy, việc tính bình quân 4 người ở cho mọi loại diện tích căn hộ là chưa hợp lý, nhất là căn hộ có diện tích từ 50-70m2. Việc áp dụng tính toán 1 căn hộ tương đương 4 người ở, khống chế số lượng căn hộ cũng không còn phù hợp và thiếu cơ sở căn cứ. Mặc dù Hiệp hội BĐS Tp.HCM đã kiến nghị rất nhiều lần, tuy nhiên, nút thắt này hiện vẫn chưa được tháo gỡ.

Nhằm giải quyết hàng tồn kho, vào thời điểm năm 2013, Chính phủ chấp thuận cho các dự án mới hoặc dự án xây dựng dở dang được điều chỉnh thiết kế căn hộ diện tích nhỏ. Tuy nhiên, theo đại diện nhiều doanh nghiệp, thủ tục xin điều chỉnh vẫn rất nhiêu khê. Đến nay, nhiều chủ dự án chưa thể tiến hành xây dựng vì vẫn còn loay hoay với thủ tục.

Theo Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành Nguyễn Văn Đực, Tp.HCM nên nhanh chóng cho doanh nghiệp chẻ nhỏ căn hộ là giải pháp quan trọng trước mắt giúp thị trường bớt khó khăn. Tại Hà Nội, nhiều dự án được chuyển đổi đã khởi công, còn tại Tp.HCM, đến nay vẫn im lìm. Nếu càng để lâu, doanh nghiệp càng kiệt quệ. Hiện nay, chưa có một thống kê chính thức nào đưa ra được số liệu chính xác Tp.HCM có bao nhiêu dự án căn hộ "trùm mền".

Tuy nhiên, con số này phải lên tới hàng trăm, số lượng căn hộ tồn kho (tiêu chí được chào bán sau khi xong phần móng) theo quy định của pháp luật ước tính lên tới hàng chục nghìn căn hộ. Vì thế, nghịch lý thị trường thiếu nguồn cung trong khi hàng tồn kho chất đống đang là một thực tế.