BĐS 2013: Cơ hội dành cho người dũng cảm và khéo léo

Đầu tư Bất động sản đã có cuộc trò chuyện với một số nhà phát triển và kinh doanh bất động sản.

“Phân khúc căn hộ tầm trung sẽ là xu hướng chủ đạo”

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh



Năm 2012 là một năm thị trường bất động sản khá khó khăn. Theo tôi, bước sang năm 2013, thị trường vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn nhất định, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ hình thành những cơ hội nhất định, đó là phân khúc thị trường căn hộ có mức giá trung bình. Thời gian qua, dù thị trường gặp khó khăn, nhưng qua những dự án căn hộ có giá trung bình mà Đất Xanh hợp tác đầu tư vẫn bán hàng khá tốt. Chẳng hạn như dự án Sunview 3 ở Gò Vập hợp tác với Tập đoàn City Group đã bán thành công hơn 300 căn hộ chỉ trong thời gian ngắn.

Trong thời gian tới, Đất Xanh sẽ tiếp tục đưa ra thị trường 2 dự án căn hộ mới, một ở Gò Vấp và một ở Thủ Đức mà Đất Xanh đã mua lại trong năm qua.

Thị trường thời gian tới, theo tôi, vẫn chủ yếu nhắm vào đối tượng khách hàng có nhu cầu thực về nhà ở. Hiện nay, nhu cầu nhà ở tại TP. HCM vô cùng lớn. Nếu năm tới, lãi suất dành cho người mua nhà giảm xuống sẽ kích thích thị trường rất nhiều. Để đón đầu xu hướng này, thời gian qua, Đất Xanh đã tìm kiếm các đối tác đang đầu tư các dự án dở dang có mức giá từ khoảng 20 triệu đồng/m2 trở lại, có vị trí tốt nhưng thiếu vốn đầu tư để hợp tác hoặc mua lại. Tôi tin rằng, những dự án căn hộ được đầu tư bài bản, có vị trí tốt, giá cả hợp lý sẽ bán được tốt trong thời gian tới.

“Doanh nghiệp cần phản ứng nhanh với chính sách”

Ông Alex Loh, Trưởng đại diện SP Setia

Năm 2013 dự tính sẽ vẫn là một năm khó khăn cho thị trường bất động sản Việt Nam. Tất cả chúng ta đều cần phải suy nghĩ một cách cẩn trọng để có thể đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường, cũng như phản ứng nhanh đối với các chính sách và định hướng của Chính phủ.

Cả hai dự án của chúng tôi là Eco Lakes và Eco Xuân đều đang trong giai đoạn triển khai. Tại Dự án Eco Lakes, chúng tôi đã giao 200 căn nhà và bắt đầu mở những đợt chào bán mới với quy mô nhỏ. Với Dự án Eco Xuân, chúng tôi dự tính sẽ bàn giao lô nhà đầu tiên vào quý III/2013. Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn để mở bán các lô nhà đất và nhà liền kề tại hai dự án này tương ứng với nhu cầu của thị trường năm 2013.

Thời gian tới, SP Setia sẽ tập trung vào các sản phẩm nhà đất, loại hình mà hiện tại cũng là sản phẩm chính và cũng là sản phẩm cơ bản mà Setia phát triển trên toàn cầu. Chúng tôi mong muốn gia tăng đầu tư tại Việt Nam. Vấn đề là, phải tìm được dự án, cũng như khu đất thích hợp với các tiêu chí của Công ty.

“Thị trường sẽ có sự phân hóa lớn”

Ông Nguyễn Duy Minh, Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Land

Theo tôi, năm 2013, chắc chắn thị trường bất động sản sẽ tốt hơn. Sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành đối với lĩnh vực bất động sản và khả năng sắp tới sẽ có một số chính sách tích cực về tín dụng, hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà sẽ có ý nghĩa lớn để làm tăng tính thanh khoản cho thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để giúp doanh nghiệp trụ vững và phát triển vẫn là nội lực của từng công ty, chiến lược liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau.

Như tôi đã nói, thị trường năm 2013 chắc chắn sẽ tốt hơn 2012, nhưng sẽ có sự phân hóa rất lớn. Tốt hơn là vì người tiêu dùng đặt niềm tin vào thị trường và sẽ chấp nhận bỏ tiền ra để mua sản phẩm mà không do dự, mang nặng tâm lý chờ giá giảm sâu hơn mới mua như năm 2012. Song, quyết định của người tiêu dùng thời gian tới sẽ rất kỹ lưỡng, họ chỉ bỏ tiền để mua sản phẩm của các chủ đầu tư có uy tín, có đủ năng lực tài chính để xây dựng dự án đúng tiến độ. Còn với những dự án, dù có giá bán tốt đến mấy, nhưng không chứng tỏ được năng lực tài chính, thiếu uy tín vẫn sẽ không bán được hàng.

“ Cần đẩy nhanh thủ tục hành chính”

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành

Trong năm 2013, Đất Lành tiếp tục hoàn thiện Dự án Chung cư Thái An 3, Thái An 4 để bàn giao cho khách hàng. Dự án này chúng tôi xây dựng với diện tích căn hộ chỉ dao động từ 40 – 50 m2/ căn hộ.

Hiện chúng tôi đã bán được trên 90% căn hộ của Dự án, trong đó, 60% căn hộ đã có người chuyển đến ở. Đây là một thành công của Đất Lành, vì trên địa bàn Thành phố, nhiều dự án đã hoàn thiện hàng năm trời, nhưng mới chỉ có khoảng 10% dân cư đến ở.

Tôi cho rằng, trong năm 2013, thị trường vẫn rất khó khăn, chỉ hấp thu được những căn hộ có mức giá dao động từ 600 – 700 triệu đồng/căn. Vì thế, để gỡ khó cho thị trường, Bộ Xây dựng cần phải ra ngay Nghị định cho phép doanh nghiệp làm căn hộ nhỏ, từ 25 – 50 m2. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng cần dùng các biện pháp kỹ thuật để tác động mạnh tới chính quyền địa phương, chứ nếu có giải pháp rồi, nhưng địa phương không làm thì doanh nghiệp cũng… bó tay.

Việc đẩy nhanh các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp của địa phương trong năm 2013, theo tôi là rất cần thiết, sống còn với doanh nghiệp. Nếu cứ để địa phương “ngâm” hồ sơ thì doanh nghiệp chỉ có nước chết. Ví dụ, chúng tôi đang làm hồ sơ chuyển 15 căn Pen House thành 52 căn hộ chuẩn, giống các căn tầng dưới cho một dự án, nhưng đã 20 tháng rồi, chúng tôi chưa thể làm xong, cũng chưa biết kết quả thế nào.

“Các cấp, ngành cần quyết liệt thực hiện các giải pháp”

Ông Nguyễn Thế Điệp, Chủ tịch HĐQT CTCP Reenco Sông Hồng

Năm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai các dự án do Reenco Sông Hồng làm chủ đầu tư, dù thị trường còn khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng tôi chưa có sản phẩm bán ra thị trường.

Tôi cho rằng, vấn đề quan trọng trước mắt cần giải quyết ngay là nợ xấu bất động sản, cần phải mở van tín dụng, đồng thời cho doanh nghiệp giãn thuế, nợ thuế. Chính quyền địa phương cũng cần vào cuộc quyết liệt hơn để cứu doanh nghiệp. Vì cứu doanh nghiệp cũng là cứu ngân hàng, cứu cả nền kinh tế.

Chính phủ và Bộ Xây dựng cũng đã xác định đúng bệnh của thị trường và đưa ra được giải pháp đúng. Vì thế, trong năm 2013, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần phải quyết liệt thực hiện các giải pháp này.

Liên quan đến lượng hàng tồn kho đang được cho là điểm nghẽn của thị trường, tôi vẫn cho rằng, các địa phương không nên chần chừ việc mua một lượng hàng nhất định làm quỹ nhà tái định cư. Bởi việc làm này, vừa gỡ khó cho thị trường, vừa giúp địa phương có quỹ nhà tái định cư, sẽ giúp việc giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm được nhanh hơn, rẻ hơn.

Đặc biệt, trong năm 2013, Nhà nước nên có những chế độ ưu đãi cho các doanh nghiệp làm nhà thương mại có giá bán thấp hơn nhà ở xã hội, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Vì nếu làm được điều này, sẽ khuyến khích được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nhà giá rẻ. Từ đó, nhiều người có thu nhập trung bình có thể mua được nhà.

“Một lượng lớn nhà đầu tư quốc tế đang tìm cơ hội vào Việt Nam”

Ông Stephen Wyat, Giám đốc quốc gia Knight Frank

Knight Frank đang nhận được một lượng lớn yêu cầu từ các nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm cơ hội vào Việt Nam. Tình hình này cho thấy, chắc chắn, số lượng thương vụ M&A trên thị trường bất động sản Việt Nam năm 2013 sẽ tăng mạnh so với năm 2012. Họ tin rằng, thị trường bất động sản Việt Nam đang chạm đáy.

Tuy nhiên, tất cả các nhà đầu tư quốc tế sẽ muốn hiểu rõ 100% về cơ cấu pháp lý của bất động sản mà họ sẽ đầu tư, để đảm bảo rằng nó hoàn toàn “sạch sẽ”. Vì đây là đầu tư dài hạn nên hồ sơ năng lực và khả năng tài chính của cả hai bên đối tác đều rất quan trọng. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài chấp nhận tốn kém chi phí và thời gian để khảo sát tính khả thi của dự án. Điều này đôi khi làm nản lòng các đối tác địa phương.

Lý do chính và cũng là cuối cùng khiến phần lớn các thương vụ M&A với các nhà đầu tư nước ngoài không thành công là giá bán quá cao so với thực tế và tiến trình thương lượng. Các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện nghiên cứu tính khả thi một cách chi tiết và sự lưu chuyển dòng tiền để đảm bảo rằng, họ nhìn thấy được lợi nhuận từ việc đầu tư của mình. Nếu lợi nhuận của việc đầu tư thấp hơn một tỷ lệ phần trăm nhất định mà họ đề ra, thì họ sẽ không đầu tư. Thật không may là, quá nhiều dự án không nhận được đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, đơn giản chỉ vì giá cả không thực tế và không hợp lý.

Các nhà đầu tư thông minh cảm thấy đây là lúc thích hợp để tìm kiếm những cơ hội tốt và chúng tôi hy vọng năm 2013 sẽ là năm mà nguồn vốn FDI và các hoạt động M&A bắt đầu được cải thiện và đảo ngược xu hướng của các năm trước.