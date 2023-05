BĐS có thể được cứu với 20.000 tỷ?

Ảnh minh họa: Internet

Bơm tiền cứu bất động sản nên chăng?

Trao đổi với CafeLand, một số nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp cho thấy họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào các giải pháp hỗ trợ thị trường của Chính phủ để vực dậy thị trường bất động sản… Doanh nghiệp bất động sản hy vọng đây là “liều thuốc” giúp họ thoát khỏi khó khăn hiện thời. Trong khi đó những người đưa ra giải pháp này thì xem đây là chìa khóa để gỡ nút thắt nợ xấu, tạo công ăn việc làm và gỡ khó cho nhiều ngành liên quan khác.

Bên cạnh những hi vọng tràn trề đó thì không ít người quan ngại về tính hiệu quả và cơ sở của giải pháp này. Thứ nhất, có quan điểm quan ngại việc NHNN tung hàng chục nghìn tỷ đồng liệu có cứu được bất động sản, liệu có chữa được căn bệnh của thị trường này tích tụ hàng chục năm nay hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. 20.000 tỷ đồng mà NHNN dự định tung ra chỉ như muối bỏ biển. Thị trường bất động sản cần những giải pháp căn cơ hơn nhiều chẳng hạn như về quy hoạch, xử lý tiêu cực trong việc cấp đất, cấp phép dự án…

Hiện trạng hôm nay của thị trường bất động sản không chỉ xuất phát từ sự suy yếu của nền kinh tế nói chung mà còn do sự thiếu lành mạnh của thị trường. Do vậy, để thị trường phát triển lành mạnh trong tương lai thì phải trải qua một quá trình tái cấu trúc để đưa thị trường về đúng quỹ đạo của nó.

Thứ hai, quan điểm quan ngại còn cho rằng việc bơm tiền của NHNN theo cách mà Nghị quyết 02 mới ban hành có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Đầu tiên có thể thấy là về cách thức thì rõ ràng với giải pháp này thì NHNN đóng vai trò như là Chính phủ chứ không còn là một ngân hàng trung ương đúng nghĩa. NHNN thực hiện chính sách an sinh xã hội bằng cách cấp vốn giá rẻ cho vay mua nhà thu nhập thấp thông qua NHTM. Như vậy, việc chênh lệch lãi suất giữa thị trường và lãi suất mà NHNN ấn định sẽ được xử lý thế nào? Về bản chất thì chính NHNN đang in tiền và tung ra để làm công việc “từ thiện”. Theo lý thuyết thì số tiền NHNN in này xem như là một thuế lạm phát đối với toàn bộ nền kinh tế.

Bên cạnh đó khi thực hiện chính sách này, NHNN phá vỡ quy định trong Luật ngân hàng nhà nước năm 2010 quy định là lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu chỉ được cấp cho NHTM trong ngắn hạn hoặc chỉ nhằm mục đích giải quyết thanh khoản cho hệ thống tài chính hoặc chỉ đưa ra trong trường hợp khẩn cấp để cứu ngân hàng khỏi đổ vỡ.

Tóm lại, rất nhiều người kỳ vọng gói 20.000 tỷ đồng mà NHNN tuyên bố sắp tung ra sẽ giúp thị trường thoát khỏi khó khăn. Tuy nhiên, phân tích kỹ cho thấy nó khó mang lại hiệu quả như mong đợi. Bên cạnh đó nó còn phá vỡ nguyên tắc trong điều hành chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Lạm phát từ việc bơm tiền này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế và có thể làm suy giảm lòng tin của người dân vào việc ra quyết định chính sách.