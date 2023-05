BĐS giảm giá: Tín hiệu vui cho người mua

Có lẽ chưa bao giờ thị trường bất động sản lại giảm mạnh như mấy tháng gần đây, đơn cử một căn liền kề dự án Tân Tây Đô (trục đường 32) đã hoàn thiện xong thời điểm sốt nóng giá mỗi m2 bao gồm cả xây thô 55 triệu đồng/m2 đường 10,5, đường to 60 triệu đồng/m2.

Thế nhưng, chỉ hơn 1 tháng nay giá đất nền dự án này có nhiều lô đất được chào bán giá 35 triệu đồng/m2 đường nhỏ. Nếu trừ chi phí xây dựng 4,5 triệu đồng/m2 thì giá đất hiện chỉ có 30-31 triệu đồng/m2 mức giá này thậm chí còn thấp hơn giá đất thổ cư các khu vực lân cận.

Dự án Geleximco khu A, B, C, D (nằm trên trục Đại lộ Thăng Long), giá cũng đã giảm từ 5-7 triệu đồng/m2, giá mỗi m2 liền kề hiện chỉ khoảng 40-42 triệu đồng/m2, giá khu A giá 55-60 triệu đồng/m2…

Hay như dự án khu đô thị Văn Phú, sau nhiều đợt sốt nóng thị trường mức giá đất nền đã được xác lập 72 triệu đồng/m2 mặt đường to 16,5 m2, vị trí đường nhỏ giá 58-60 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, do thị trường trầm lắng giá nhiều lô đất vị trí đường to giảm chỉ còn gần 60 triệu đồng/m2 bao gồm tiền xây thô.

“Khi thị trường sốt, lượng hàng khan hiếm khó có thể mua được những lô đất nền vị trí đẹp dự án Văn Phú. Những liền kề đường to là niềm ao ước của nhiều nhà đầu tư vì vậy việc thị trường lao dốc thảm hại trong vài tháng vừa qua đã mở ra cơ hội tốt cho các nhà đầu tư bất động sản mua vào” chị Ngọc Ánh- nhân viên môi giới cạnh dự án Văn Phú cho biết

Thị trường chung cư vốn eo sèo từ lâu cũng không nằm ngoài vòng xoáy cơn lốc giảm giá. Nhiều khách hàng mua chung cư đã phải thốt lên rằng “khách hàng mua chung cư bây giờ mới thực sự là thượng đế” bởi hiện tại có quá nhiều sự lựa chọn và giá dự án rất rẻ. Trong đó, nhiều dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện như dự án No5 Đông Nam Trần Duy Hưng hiện chỉ khoảng 40 triệu đồng/m2, xa hơn một chút nằm trên đường Lê Văn Lượng, dự án Usilk City đang xây dựng cũng chỉ khoảng 22-24 triệu đồng/m2….

Bất động sản đang trên đường quay về giá trị thực. Đây là cơ hội tốt để người mua nhà

lựa chọn.

Anh Nguyễn Văn Thành – giám đốc sàn bất động sản T&T (Nguyễn Thị Định) cho rằng, khái niệm tiền chênh đang dần mất đi đối với dự án nhà chung cư đang hình thành trong tương lai. Còn với những khu chung cư đã hoàn thiện xong mức chênh cũng không đáng kể chỉ vài triệu đồng/m2 là nhiều.

Theo ông Thành, địa ốc Hà Nội đang rập rịch trở về giá trị thực, thị trường chỉ tạm thời đóng băng khi nguồn vốn bị thu hẹp. Giá đất giảm là một tín hiệu vui cho thấy thị trường đang tiệm cận giá trị thực. Việc giá bất động sản đang trên đà chạm đáy là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư trường vốn và những người có nhu cầu mua nhà ở thực. Còn với những nhà đầu tư lướt sóng thì không phải là cơ hội.

“Trước nay, việc giảm giá hoặc đứng giá tại nhiều dự án phía Bắc, nhất là các dự án tại Hà Nội là tiền lệ chưa từng có. Bên cạnh đó, lượng tiền nhàn rỗi trong dân tại các khu vực phía Bắc vẫn rất cao, người dân có xu hướng mua nhà bằng tiền tích trữ và tiết kiệm. Do đó, đây chính là thời điểm thuận lợi để những đối tượng này tranh thủ mua nhà”, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc khẳng định.

TS. Lê Xuân Nghĩa – Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính-tiền tệ quốc gia cho rằng, trong các phân khúc bất động sản đang giao dịch thì đất nền hiện chiếm vị trí số 1 và khả năng giữ giá là rất tốt. Trong bối cảnh thị trường đang trầm lắng, một số nhà đầu tư cần tiền do vậy buộc bán rẻ hơn giá thị trường để thu tiền về. Đây là cơ hội cho người có tiền thực, nhu cầu thực mua nhà bởi sau một thời gian thị trường trầm lắng, bất động sản sẽ dần trở về giá trị thực. Thời và thế đang thuộc về phía người mua.

(Theo VnMedia)