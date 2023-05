BĐS Hà Nội: Căn hộ có vị trí tốt được ưa chuộng

Ông Trần Như Trung – Phó Giám đốc Savills Hà Nội vừa cho biết, thị trường căn hộ chung cư Hà Nội quý III-2013 có những diễn biến tích cực khi tỷ lệ hấp thụ của toàn thị trường đạt 9%, tăng 2 điểm phần trăm so với quý trước do hoạt động kinh doanh được đẩy mạnh tại những dự án có tiến độ thi công tốt, giá chào bán thấp hơn và nhiều chương trình khuyến mãi hơn.

Việc chào bán căn hộ bàn giao thô hoặc hoàn thiện mặt ngoài cũng đang trở nên phố biến, thậm chí đối với căn hộ hạng A. Đây là một trong những cách cách giảm giá bán căn hộ, đồng thời, tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng khi phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua nhà ở.

Cơ sở hạ tầng khu vực dự án là yếu tố được khách hàng đặc biệt quan tâm. Ảnh: Quang Hưng

Những diễn tiến mới của thị trường căn hộ Hà Nội được Savills đề cập là việc người mua ngày càng ưa chuộng các dự án có vị trí tốt cùng với tiến độ thi công khả thi và giá cả hợp lý bởi hầu hết người mua là người trực tiếp sử dụng. "Vị trí ở đây được hiểu là mức độ tiện nghi của cơ sở hạ tầng dự án và khả năng kết nối với khu vực trung tâm”, ông Trần Như Trung nói.

Báo cáo cụ thể của Savills cho biết, tổng nguồn cung căn hộ tại Hà Nội quý III-2013 đạt xấp xỉ 10.000 căn, giảm 14% so với quý II-2013. Quận Hà Đông và huyện Từ Liêm vẫn là những địa bàn cung cấp số lượng lớn căn hộ cho thị trường sơ cấp (chiếm 50% thị phần). Các quận Cầu Giấy, Hà Đông và huyện Từ Liêm cũng là những nguồn cung thứ cấp chính cho thị trường căn hộ Hà Nội.

Trong khi giá chào bán trung bình của căn hộ hạng C không đổi so với quỹ trước thì giá chào bán căn hộ hạng A và hạng B đều giảm. Quý này, giá chào bán của căn hộ hạng A đạt 61 triệu đồng/m2, giảm khoảng 2% so với quý II-2013 và của căn hộ hạng B đạt 32 triệu đồng/m2, giảm 3% so với quý trước. Giá chào bán thứ cấp trung bình tiếp tục giảm ở tất cả các quận. Mức giảm lớn nhất được ghi nhận ở quận Hà Đông với mức 5%, theo sau là các quận Gia Lâm, Hai Bà Trưng và Đống Đa giảm từ 4% đến 3% ở mỗi quận.

Ngược lại với giá chào bán giảm là tỷ lệ hấp thụ của toàn thị trường đạt 9%, tăng 2 điểm phần trăm so với quý trước do hoạt động kinh doanh được đẩy mạnh tại những dự án có tiến độ thi công tốt, giá chào bán thấp hơn và nhiều chương trình khuyến mãi hơn.

So với phân khúc căn hộ, phân khúc biệt thự, liền kề trầm lắng hơn. Quý III-2013, phân khúc này không ghi nhận thêm nguồn cung mới gia nhập thị trường dưới dạng hợp đồng mua bán. Nguồn cung biệt thự, liền kề vẫn giữ nguyên mức 42.300 căn từ 125 dự án. Trong đó, khoảng 30.300 căn nhà gồm 17.300 nhà liền kề và 13.000 biệt thự đến từ 101 dự án có hợp đồng mua bán. Nguồn cung còn lại đến từ các dự án dạng hợp đồng góp vốn.

Giao dịch tại phân khúc biệt thự, liền kề tại các huyện Mê Linh, Hoài Đức gần như đóng băng. Giá chào bình quân của toàn thị trường giảm khoảng 7% ở hạng mục biệt thự và khoảng 8% ở hạng mục liền kề so với quý II-2013.