BĐS khu Đông "được lợi" sau khánh thành Cầu Sài Gòn 2

Đây là công trình quan trọng kết nối với Dự án Xa lộ Hà Nội mở rộng thành 16 làn xe, nối với cầu Đồng Nai. Như vậy, ngoài cầu Sài Gòn 2, hiện Tp.HCM đã có 3 công trình “vượt sông” tầm cỡ khác đã được đưa vào sử dụng gồm đường hầm Thủ Thiêm nối từ bán đảo Thủ Thiêm (Quận 2) vào đến ngay trung tâm thành phố, cầu Thủ Thiêm nối từ Quận 2 vào Q.Bình Thạnh và cầu Phú Mỹ nối khu Nam với khu Đông tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh về giao thông.

Điều đáng nói, tất cả những công trình này đều kết nối với quận 2, mở ra một hướng lưu thông mới cho toàn khu Đông của Thành phố.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc đưa Cầu Sài Gòn 2 vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cùng với tuyến đường vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi được đưa vào hoạt động trước đó và dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội đang dần hoàn thành thì hệ thống giao thông kết nối với Khu Đông gồm các Quận 2, Thủ Đức, 9… trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các chuyên gia khẳng định ngoài những công trình giao thông trọng điểm trên, khi hầm chui Thủ Thiêm, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên… đưa vào sử dụng sẽ “thổi bùng” thị trường địa ốc khu vực này.

Theo thống kê, hiện chỉ riêng địa bàn quận 2 đã có khoảng 260 dự án bất động sản, trong đó khu đô thị mới Thủ Thiêm là “hoành tráng” nhất. Theo định hướng phát triển, đây sẽ là khu đô thị hiện đại văn minh được quy hoạch đồng bộ với trung tâm thương mại, ngân hàng – tài chính của các tập đoàn đa quốc gia…

Theo đánh giá của giới bất động sản, hạ tầng khu vực phía Đông được thành phố tập trung đầu tư nên phát triển khá đồng bộ và hiện đại, cốt đất vững chắc, ít ngập lụt nên cũng tạo nên lợi thế . “Hiện nay, các doanh nghiệp địa ốc ngại làm dự án ở khu vực phía Nam là quận 4, 7, huyện Nhà Bè, bởi cái bóng của khu đô thị Phú Mỹ Hưng quá lớn. Trong khi đó, mặt bằng giá ở khu vực này cũng khá cao, nếu nếu triển khai dự án rất khó bán. Điều này đã kéo các DN BĐS “đổ” về đây làm dự án”, một nhà phát triển dự án tại Quận 2 khẳng định.

Theo phân tích và so sánh, giá mặt bằng ở khu vực quận 2 vẫn còn rẻ hơn so với khu Nam Sài Gòn hay khu vực cửa ngõ phía Tây nên các nhà đầu tư nhận thấy đầu tư ở khu vực này lợi nhuận sẽ cao hơn những khu vực khác. Chính vì điều này mà số lượng giao dịch bất động sản kể từ đầu năm đến nay tăng lên 200% so với năm 2010. Trong đó, 90% diện tích đất nền của khu vực quận 2 đã được phủ kín bởi gần 300 dự án, trong đó chỉ riêng khu vực An Phú – An Khánh có quy mô gần 90 ha đã có hàng loạt dự án căn hộ được hình thành như Imperia An Phú, Estela, Cantavil An Phú – Cantavil Premier, An Khang, An Cư… Ngoài ra, gần khu vực này cũng có nhiều dự án cũng đã và đang được hình thành như Dự án căn hộ cao cấp 38,4 ha Bình Khánh, Dự án Khu 30,2 ha Bình Khánh, Dự án ở Khu căn hộ 17,3 ha Bình Khánh

Không chỉ bùng nổ hàng loạt các dự án, khu đông Sài Gòn cũng đã xác lập một bằng giá mới. Nếu như ở khu vực An Phú – An Khánh, phần lớn dự án căn hộ có mức giá bán tương đối cao vì khu vực này tiếp giáp với trung tâm thành phố với vị trí rất gần cũng như sở hữu không gian sống đẳng cấp quốc tế và thu hút một cộng đồng lớn các chuyên gia nước ngoài, doanh nhân thành đạt, giới trí thức cấp cao tạo nên một cộng đồng cao cấp thì nhiều dự án tầm trung với diện tích vừa phải phù hợp với những người trẻ muốn tìm chốn an cư.

Điển hình như khu căn hộ cao cấp Imperia An Phú, chỉ trong thời gian gần 1 năm kể từ khi hoàn thành và dù trong thời điểm khó khăn của ngành bất động sản, khu căn hộ này đã bán gần hết và hơn 80% căn hộ tại đây đã sáng đèn an cư. Sự thành công của khu căn hộ này ngoài yếu tố về vị trí “đất vàng”, thiết kế và xây dựng bởi các tập đoàn Hàn Quốc thì việc đem đến đầy đủ tiện ích cuộc sống và tạo nên một không gian sống xanh, trong lành và ngập tràn thiên nhiên khiến cư dân cảm thấy tin tưởng lựa chọn. Cùng với đó, chính sách thanh toán hợp lý từ 10-30% có thể nhận nhà ở ngay và hỗ trợ lãi suất miễn phí giúp cho người mua nhà thêm tự tin để đưa ra quyết định chọn mua căn hộ tại đây. Theo chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Kiến Á, đơn vị chủ đầu tư Khu căn hộ này thì hiện nay tại đây chỉ còn rất ít và chủ đầu tư sẽ tung ra bán đợt cuối vào 2 ngày 19 & 20 tháng 10 tới với chính sách chỉ cần thanh toán 10% nhận nhà ngay và tặng nhiều ưu đãi lên đến hàng trăm triệu đồng.