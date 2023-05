BĐS nghỉ dưỡng: Khả năng sinh lời cao nhưng tiềm ẩn rủi ro

Phối cảnh dự án Khu Đô thị mới Phương Trang – vịnh Đà Nẵng. Nguồn: internet

Tại các khu du lịch nổi tiếng chạy dọc theo các tỉnh duyên hải miền Trung, các căn hộ, biệt thự và đất nền đang được giới nghiên cứu và tư vấn đánh giá sẽ tăng nhiệt về nhu cầu kể từ đầu tháng 5 này.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, việc chuyển hướng đầu tư BĐS nghỉ dưỡng, nằm ngoài khuôn viên các thành phố lớn như Hà Nội và Tp.HCM là cơ hội để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư và tăng cơ hội sở hữu nhà nghỉ dưỡng. Bởi lẽ, theo xu thế phát triển, BĐS nghỉ dưỡng vẫn là thị trường có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian cao nhất. Đồng thời, khách mua BĐS nghỉ dưỡng vẫn còn có thể sinh lời nếu cho thuê hoặc đưa vào khai thác dịch vụ khi họ không có nhu cầu nghỉ ngơi.

Cơ hội sinh lời cao

Đa số các nhà đầu tư đều đánh giá, thị trường BĐS nghỉ dưỡng của Việt Nam còn nhiều tiềm năng và cơ hội sinh lời cao. Các đô thị ven biển Việt Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi, ôn hòa là nơi lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Hiện nay, cơ sở hạ tầng phát triển, giao thông thuận tiện khiến phân khúc này càng hút nhà đầu tư.

Họ cho rằng, nếu mua một mảnh đất bên bờ biển, xây biệt thự, sân vườn rồi lại thuê người quản lý, chăm sóc… sẽ mất nhiều công sức, tiền bạc. Trong khi nếu mua một biệt thự trong dự án nghỉ dưỡng, khi không ở có thể cho thuê lại. Việc quản lý và bảo dưỡng cũng đã có ban quản lý của dự án lo. Như vậy, nhà đầu tư có lợi và nhàn hơn rất nhiều.

Một khảo sát của INT Group mới đây chỉ ra rằng, có đến 66% khách hàng của đơn vị này tìm hiểu về biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái với mục đích vừa để sử dụng vừa là kênh đầu tư an toàn; số còn lại mua bất động sản sinh thái với mục đích đầu tư.

Lý do khách hàng đổ tiền vào phân khúc này vì thị trường BĐS nghỉ dưỡng đang được liên kết với nhiều ngành “công nghiệp không khói” tiềm năng khác như: du lịch, dịch vụ có thể làm tăng giá trị nhà đất. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng được xem xét hóa giá để sở hữu bất động sản lâu dài sau khi hết hạn thuê.

Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục siết chặt giao dịch vàng và USD, cộng với việc thị trường chứng khoán kém ổn định, nhà đầu tư còn “cầm chừng” với các lựa chọn này thì BĐS nói chung, BĐS nghỉ dưỡng nói riêng nổi lên như một kênh đầu tư an toàn và hữu hiệu hơn cả.

Các chuyên gia địa ốc nhấn mạnh, sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng luôn có chu kỳ phát triển ổn định, ít xảy ra tình trạng bong bóng, hay giá ảo vì nó còn trong giai đoạn đầu phát triển,, khách hàng có nhu cầu sử dụng thực sự nên ít xảy ra tình trạng bị giới đầu cơ sử dụng những thủ thuật để làm giá.

Trong khi cầu vượt cung thì quyền lực tất nhiên nằm trong tay người bán. Nhưng thực tế hiện nay, do đây là thị trường mới nổi nên cung vượt cầu. Như vậy, khách hàng đầu tư có cơ hội đòi hỏi nhiều hơn từ chủ đầu tư, quyền lợi của khách hàng sẽ cao hơn.

Theo kết quả khảo sát của Công ty dịch vụ BĐS CBRE Việt Nam, Đà nẵng là một trong 5 địa điểm hút nhà đầu tư nhất trong lĩnh vực đầu tư BĐS nghỉ dưỡng. Đây cũng là thị trường triển vọng nhất về nguồn cung cũng như nguồn cầu của phân khúc thị trường này.

Đà Nẵng hiện là khu vực dẫn đầu về tỷ lệ thu hút các nhà đầu tư vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Trong đó, 80% nhà đầu tư đến từ Hà Nội. Nhiều dự án tại đây cho phép nhà đầu tư sở hữu lâu dài sản phẩm chứ không cần thuê 50 năm. Sau Đà Nẵng còn có các dự án tại Phan Thiết, Mũi Né; Long Hải, Vũng Tàu; Phú Quốc.

Tiềm ẩn rủi ro

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi để đầu tư, loại hình BĐS nghỉ dưỡng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, khí hậu, hạ tầng và chịu tác động lớn từ thiên tai ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý nhà đầu tư. Trong tháng 3, trận động đất, sóng thần tại Nhật đã khiến nhiều nhà đầu tư có ý định vào khu vực này phải từ bỏ vì lý do an toàn. Bởi thế, nếu muốn giữ chân nhà đầu tư, các dự án phải được lưu ý đến yếu tố chịu lực do động đất hoặc dư chấn mạnh.

Thời gian đi lại khá dài và phương tiện đi lại phức tạp, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng thường xuyên của các nhà đầu tư cũng như của khách du lịch khiến BĐS nghỉ dưỡng miền Trung gặp không ít khó khăn.

Mặc dù là “lãnh địa” còn non trẻ, song mức độ cạnh tranh ở đây khá quyết liệt vì quá nhiều nhà đầu tư nhìn thấy lợi nhuận đã đổ tiền vào. Hiện nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng ở khu vực miền Trung khá dồi dào, nếu chủ các dự án không có ưu thế rõ ràng về giá thành, vị trí dự án… thì việc cạnh tranh được với các dự án trong khu vực là điều không hề đơn giản.

Xuất phát từ mục đích sử dụng là khai thác cho thuê, nhu cầu sử dụng lâu dài không nhiều nên loại hình này có phát triển được hay không phụ thuộc nhiều vào chính sách thu hút du lịch, tổ chức sự kiện của chính quyền địa phương.

Việc không có quy hoạch tổng thể, rõ ràng cũng dẫn đến nhà đầu tư phát triển theo phong trào, xé vụn cảnh quan, khó tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh cho một khu vực; đồng thời mang đến nguy cơ mất cân đối về số lượng dự án giữa các địa phương. Hơn nữa, giá trị BĐS lớn nên đối tượng khách hàng chỉ tập trung vào người có khả năng tài chính và có nhu cầu cao.

Hiện trạng “thổi giá” tại Đà Nẵng đã xuất hiện rộng rãi do dòng tiền đổ vào đây khá nhiều. Sức hấp dẫn từ lợi nhuận của việc “lướt sóng ngầm” khi các nhà đầu tư Hà Nội đổ về Đà Nẵng khiến BĐS khu vực này đang bị “làm giá”, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại dây chuyền khi các nhà đầu tư bị “xù” không hề nhỏ.

Nhiều dự án ra hàng

Từ đầu tháng 4 đến nay, đã có hàng loạt dự án nghỉ dưỡng khởi công, giới thiệu nhà mẫu, bán sản phẩm như: dự án Oceanami Resort ở Long Hải do công ty CP Du Lịch Hoa Anh Đào làm chủ đầu tư; dự án Blue Sapphire Resort ở TP. Vũng Tàu do Công ty Cotecland đầu tư…

Ngày 14/4, Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất Cotec (Cotecland) và Công ty cổ phần du lịch và đầu tư xây dựng Châu Á (CotecAsia) đã khai trương căn hộ mẫu dự án Blue Sapphire tại bờ biển Chí Linh, Vũng Tàu.

Dự án Condotel Stacity Nha Trang gồm 283 phòng, khách sạn 4 sao cũng mới được giới thiệu tới khách hàng. Chủ đầu tư chỉ dành 66 căn hộ bán dưới hai hình thức: sở hữu hoặc ủy thác quản lý cho thuê BĐS. Giai đoạn 1 có 33 căn hộ được mở bán với giá trung bình 1,2 -1,5 tỷ đồng/căn.

Dự án căn hộ nghỉ dưỡng ven biển The Summit do Công ty BĐS Meridian mở bán ngày 16/4 tại Đà Nẵng cũng thu hút khá nhiều khách hàng quan tâm. Giá bán mỗi căn hộ được chủ đầu tư chào bán từ 900 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 4, từ ngày 14 đến ngày 18, đại diện 25 doanh nghiệp, quỹ đầu tư Macau đã ghé thăm Tp.HCM tìm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực BĐS, du lịch, nghỉ dưỡng. Các đơn vị này đã được tiếp cận với rất nhiều dự án nghỉ dưỡng trong giai đoạn chuẩn bị như: Venus Cát Bà Hạ Long, Venus Mũi Né Bình Thuận… để lựa chọn kênh đầu tư.

Hiện nay, đơn vị phân phối dự án Hyatt Regency Đà Nẵng đang chuẩn bị chào bán tiếp các căn hộ thuộc tòa tháp D của khu nghỉ dưỡng. Tòa tháp căn hộ D là giai đoạn cuối cùng của dự án, đây là quần thể nhà ở mang thương hiệu nổi tiếng quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Theo dự báo, đến năm 2013 sẽ có khoảng gần 700 căn biệt thự, trong đó 110 căn được chào bán trong năm 2011.

(Theo Tamnhinnet)