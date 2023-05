BĐS nghỉ dưỡng: Sẽ khởi sắc trở lại từ cuối quý II

Nha Trang được đánh giá là một trong những thị trường triển vọng về nguồn cung cũng như sức cầu về BĐS nghỉ dưỡng. Ảnh: Bình An.

Còn theo Savills Việt Nam, các dự án BĐS sinh thái – nghỉ dưỡng sẽ là xu hướng của thị trường BĐS 2012, đặc biệt là các dự án có tiến độ xây dựng tốt, chủ đầu tư uy tín và đáp ứng được các tiêu chí xanh.

Nhu cầu hướng biển

Nếu như cách đây vài năm, xu hướng đầu tư của nhiều NĐT BĐS tại Hà Nội thường đổ xô lên khu vực Ba Vì mua đất xây biệt thự, nhà vườn sinh thái với 2 mục đích: Vừa phục vụ nghỉ ngơi, thư dãn cuối tuần, vừa chờ cơ hội giá đất tăng có thể bán kiếm lời. Tuy nhiên, với thực trạng đầu tư kém đồng bộ của một số dự án tại Ba Vì, Kỳ Sơn…, NĐT có xu hướng chuyển gu đầu tư căn nhà thứ hai từ núi sang biển. Có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do lớn nhất chính là vì giá đất ở khu vực miền Trung đang khá rẻ, đầu tư an toàn hơn so với các kênh đầu tư khác như vàng, USD, chứng khoán, trong khi giá BĐS Hà Nội thì đã quá cao, liên tục có nguy cơ bị thổi giá, đầy rủi ro.

Theo CBRE, qua khảo sát 5 điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Việt Nam gồm: Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết – Mũi Né, Long Hải – Vũng Tàu, Phú Quốc, thì Đà Nẵng tiếp tục được đánh giá là thị trường triển vọng nhất về nguồn cung cũng như sức cầu về BĐS nghỉ dưỡng.

Bất chấp thị trường BĐS cả nước đang gặp khó khăn, nhưng theo ông Adam Bury, Trưởng phòng cao cấp CBRE Việt Nam, thị trường BĐS Đà Nẵng đang bắt đầu xuất hiện những động thái tích cực. “Trong quý I/2012 có tổng cộng 30 căn hộ được bán, trong đó 70% thuộc phân khúc trung cấp. Các giao dịch này chủ yếu rơi vào các sản phẩm trung cấp nằm dọc biển và trung tâm thành phố. Mặc dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ, nhưng cũng là một tín hiệu quan trọng cho thấy những chuyển biến của thị trường khi có thêm 1% của nguồn cung hiện tại được giao dịch” – ông Adam cho biết.

Bên cạnh đó, BĐS nghỉ dưỡng càng hội tụ nhiều dịch vụ tiện ích xung quanh như vị trí đẹp, thuận tiện giao thông; các tiện nghi đi kèm như hồ bơi, khu mua sắm, ẩm thực…, về lâu dài khả năng sinh lợi càng lớn.

Xu hướng đô thị xanh sẽ đắt khách

Trước thực trạng môi trường ở các khu đô thị đang bị ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước… người dân ngày càng ao ước được sở hữu ngôi nhà tiện nghi, thuận tiện trong không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên.

Theo đánh giá của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, một đô thị xanh phải đạt các tiêu chí như: Không gian xanh; công trình xanh; giao thông xanh; công nghiệp xanh; chất lượng môi trường đô thị xanh; bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và cộng đồng dân cư sống thân thiện với môi trường, với thiên nhiên. Xét các tiêu chí này, thì các đô thị Việt Nam chưa thể “vươn” tới một đô thị xanh đúng nghĩa. Hiện tại, tại các đô thị ở Việt Nam, chính quyền cũng như người dân ít chú ý đến tiêu chí xanh. Hầu hết, chỉ chú tâm xây dựng nhà gần với các tiện ích như trường, chợ, bệnh viện…

Hội Quy hoạch cho rằng, để xây dựng được đô thị xanh, ngay trong quy hoạch cần phải đồng bộ, đó là kiến trúc xanh, quy hoạch xanh, vị trí xây dựng xanh, BĐS xanh… Trong Quy hoạch chung phát triển Hà Nội đến năm 2030 – tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội sẽ dành khoảng 70% diện tích cho phát triển không gian xanh, 30% diện tích còn lại xây dựng các khu dân cư và hoạt động của các làng nghề.

Theo dự báo của Hiệp hội BĐS Việt Nam, trong 10 năm tới, sẽ phát triển BĐS xanh từ gần 50 dự án sẽ lên 200 dự án. Như vậy, sự đồng bộ giữa kiến trúc xanh, quy hoạch xanh, các dự án BĐS xanh sẽ là xu hướng đầu tư của tương lai.

3 yếu tố cần cân nhắc khi đầu tư BĐS nghỉ dưỡng Theo khuyến cáo của ông Richard Leech, đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng phải cân nhắc 3 yếu tố: Thứ nhất là khả năng sinh lời của các phân khúc (biệt thự, căn hộ dịch vụ) của BĐS này. Khả năng sinh lời phụ thuộc vào các yếu tố như giá mua ban đầu; vị trí BĐS; các dịch vụ tiện tích của BĐS; chi phí dịch vụ của BĐS… các yếu tố này sẽ góp phần tăng giá BĐS trong tương lai. Trước hết, giá mua hấp dẫn của một sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng được cấu thành bởi các yếu tố như phương thức thanh toán, tiến độ thanh toán, thời điểm bàn giao sản phẩm. Nếu phương thức thanh toán được chia làm nhiều đợt và mỗi đợt chỉ đóng với tỉ lệ % thấp/tổng giá trị sản phẩm thì NĐT đã tranh thủ được nhiều cơ hội: Bỏ vốn ít, thời điểm bàn giao sản phẩm cũng là thời điểm BĐS tăng giá. Thứ hai, muốn đầu tư đúng hướng, các NĐT cần phải lựa chọn điểm đầu tư là những khu vực thành phố, thị xã, vùng du lịch danh tiếng để đảm bảo tính thanh khoản, lợi nhuận do sự tăng trưởng của khu vực du lịch. Việc lựa chọn đúng “địa chỉ” đảm bảo cho khả năng BĐS có thể tăng giá tốt trong cả ngắn, trung và dài hạn. Thứ ba, yếu tố quan trọng nữa vừa làm tăng giá trị BĐS nghỉ dưỡng, vừa khiến NĐT yên tâm là sản phẩm được tạo ra bởi các nhà quản lý tài sản, nhà điều hành có thương hiệu quốc tế.

(Theo LĐO)