BĐS phía Nam: Phân khúc biệt thự "ấm" dần

Cuối năm ngoái, tại một cuộc họp báo về thị trường bất động sản, ông Rudolf Hever, Phó Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Tư vấn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn CBRE Việt Nam, nhận định loại hình biệt thự và nhà phố tại các dự án mới ở các khu vực quận 9, quận 2, Nam Sài Gòn sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của những căn hộ thuộc phân khúc hạng sang và cao cấp tại quận 1, quận 2.

“Với ngân sách từ 170.000 USD (khoảng 3,5 tỉ đồng), khách hàng đã có thể sở hữu một căn nhà phố ở gần trung tâm hay biệt thự ở ngoại thành thay vì chỉ được một căn hộ ở khu trung tâm,” ông Hever nói. Thực tế hiện nay cũng cho thấy, trong khi loại hình căn hộ chưa có dấu hiệu sáng sủa thì phân khúc biệt thự lại đang ấm dần.

Chê căn hộ, mê biệt thự

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền vừa diễn ra tại Tp.HCM, đại diện công ty này cho biết, năm 2010 dự án Khu Biệt thự Villa Park (quận 9) đã bán được 150 trong số 213 căn biệt thự. Dự án này sẽ được Khang Điền bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2011 và đầu 2012. Mặc dù chưa bán hết, nhưng nếu xét trong bối cảnh thị trường ảm đạm hiện nay, việc bán được một khối lượng lớn biệt thự như vậy được xem là khá thành công.

Công ty này cũng dự định sẽ tung ra thị trường một dự án biệt thự khác vào quý II/2011. Đó là dự án Khu Biệt thự Goldora Villa (quận 9). Đây cũng là dự án Khang Điền đầu tư thông qua hình thức nhận chuyển nhượng đất ở có hạ tầng hoàn chỉnh. Khang Điền cho biết đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, xây dựng các công trình tiện ích cũng như triển khai xây dựng giai đoạn 1 gồm 14 căn biệt thự.

Ông Lý Điền Sơn, Chủ tịch Công ty Khang Điền, dự kiến dự án này sẽ mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho Công ty trong năm 2011, khoảng 134 tỉ đồng.

Một dự án biệt thự khác cũng có tiến độ bán hàng khá tốt tại quận 9 là The Garland của VinaLiving, công ty con chuyên phát triển bất động sản của Tập đoàn VinaCapital. The Garland gồm 53 căn biệt thự được chia ra làm 2 loại song lập và đơn lập với diện tích nhà từ 270-310 m2. Theo thông tin từ chủ đầu tư, The Garland được chào bán vào đầu năm 2010 và đến nay toàn bộ biệt thự ở Dự án đã được bán hết.

“Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện dự án The Garland 2 với quy mô 30 ha, khoảng 72 biệt thự để tiếp tục tung ra thị trường”, ông Matthew Koziora, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của VinaLiving, cho biết.

Không nhiều dự án như ở phía Đông, nhưng một số dự án ở khu vực phía Nam Tp.HCM cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực. Theo đại diện Công ty Bất động sản Sài Gòn Phương Nam, 197 nền nhà liên kế và biệt thự thuộc Khu Dân cư Long Hậu đã được khách hàng đặt mua.

Nhận định về thị trường biệt thự và nhà liên kế tại Tp.HCM, ông Trương An Dương, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu của Savills Việt Nam tại Tp.HCM, cho biết hiện có 10 dự án biệt thự trên thị trường sơ cấp với khoảng 900 căn, tăng 15% so với quý IV/2010. Nguồn cung chủ yếu tập trung ở khu vực phía Đông và phía Nam của Thành phố, bao gồm các quận 2, 7, 9 và Nhà Bè.

Trong khi đó, theo ông, tỉ lệ bán hàng là 23%, tăng 6 điểm phần trăm so với quý IV/2010 (tính cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp). Nếu chỉ tính riêng thị trường sơ cấp, như trường hợp của Villa Park hay The Garland, tỉ lệ bán hàng có thể lớn hơn nhiều.

Thừa thắng xông lên

Tuy nhiên, phân khúc biệt thự cũng chịu những tác động nhất định từ chính sách thắt chặt tiền tệ. Điều này thể hiện ở việc giảm giá bán. Theo Savills Việt Nam, trong quý I/2011, mức giá trung bình cho mỗi căn biệt thự/nhà liên kế tại Tp.HCM đã giảm 7% trên thị trường sơ cấp và giảm 5% trên thị trường thứ cấp so với quý IV/2010.

Tuy nhiên, nếu so sánh việc giảm giá nhưng tỉ lệ bán hàng tăng của biệt thự với việc giảm giá bán nhưng thị trường vẫn không nhúc nhích của căn hộ cao cấp thì có thể thấy biệt thự có sức hấp dẫn hơn hẳn.

Lý giải cho việc này, ông Dương, Savills Việt Nam, cho rằng, xét trong bối cảnh lạm phát cao trong khi kênh đầu tư vàng, USD đều có độ rủi ro lớn, thị trường bất động sản là nơi bỏ vốn hấp dẫn. “Người Việt Nam vẫn chuộng nhà ở gắn liền với đất. Đó là lý do vì sao biệt thự và nhà liên kế lại được tiêu thụ tốt chứ không phải là căn hộ”, ông nói.

Và trong khi các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính bỏ vốn vào biệt thự, nhà liên kế thì nhà đầu tư có ít vốn cũng tranh thủ săn lùng đất nền riêng lẻ.

Trả lời phỏng vấn NCĐT gần đây, ông Nguyễn Vĩnh Minh Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Cư Lạc Nghiệp, cũng cho rằng, dù toàn thị trường đang trầm lắng nhưng đất nền có sổ đỏ, quy hoạch ổn định (nằm ở rìa Tp.HCM hoặc các tỉnh giáp ranh Thành phố như quận 7, 9, Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, thậm chí là Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc xa hơn như Đà Nẵng) vẫn được giao dịch khá sôi động.

Ngoài yếu tố ưa chuộng nhà ở gắn liền với đất, một lý do khác cũng quan trọng không kém là giá. Giá bán biệt thự ở ngoại thành hoặc gần trung tâm Thành phố cũng chỉ tương đương hoặc thấp hơn căn hộ cao cấp ở khu vực quận 1, quận 2. Chẳng hạn, The Garland có giá bán chỉ từ 1.300-1.400 USD/m2 (khoảng 27-29 triệu đồng/m2) trong khi những dự án căn hộ cao cấp khác ở quận 2 cũng đã có giá xấp xỉ 2.000 USD/m2 (khoảng 40 triệu đồng/m2).

Bên cạnh đó, mặc dù là ngoại ô nhưng các khu vực này có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng nhanh chóng, tính kết nối với khu trung tâm ngày càng cao hơn. Điều này cũng lý giải việc thị trường đất nền tại phía Đông và phía Nam đang phát triển sôi động hơn những quận khác. Đây là những khu vực có hạ tầng giao thông phát triển, kết nối trực tiếp với trung tâm Thành phố theo các hướng Đông, Nam và Tây.

Với những yếu tố này, ông Dương, Savills Việt Nam, cho rằng nhu cầu về nhà ở gắn liền với đất (biệt thự và nhà phố) sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới. Theo Savills, hơn 54.000 biệt thự, nhà liên kế từ 118 dự án dự kiến sẽ được tung ra thị trường Tp.HCM trong khoảng 5 năm tới. Trong đó, lượng biệt thự ước tính sẽ chiếm khoảng 1/3 số này (1.800 căn).

(Theo NCĐT)