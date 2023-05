BĐS Phú Quốc sẽ ra sao nếu dừng quy hoạch thành đặc khu kinh tế?

Đề xuất có hợp lý?

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã gửi văn bản đề nghị đến Thủ tướng về việc tạm dừng lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế đến khi Quốc hội thông qua Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng đề xuất cho phép tỉnh sử dụng ngân sách địa phương để lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế.

Về kiến nghị này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng trong thời điểm này, đây là hướng đi hợp lý.

Về tác động nếu kiến nghị này được thực hiện, ông Đính nói, theo đánh giá của chúng tôi, giao dịch trên thị trường bất động sản Phú Quốc đang khá trầm lắng. "Sự trầm lắng này là do hệ quả sự rối ren vừa qua. Chính sự hỗn loạn khiến nhà đầu tư mất niềm tin, không dám rót tiền", ông Đính nói và cho rằng việc quy hoạch rõ ràng như tỉnh Kiên Giang đề xuất sẽ tăng thêm niềm tin cho các nhà đầu tư.

Theo ông Đính, vừa qua, thị trường Phú Quốc rơi vào cảnh rối rắm và hỗn loạn. Nguyên nhân chính là do Phú Quốc chưa có quy hoạch cụ thể về việc phát triển sử dụng đất thế nào, đầu tư, phát triển hạ tầng và phát triển kinh tế ra sao.

"Chính vì chưa có sự cụ thể, rõ ràng, thiếu quy hoạch, kế hoạch từ ban đầu nên có sự hỗn loạn, mạnh ai nấy làm. Chính quyền không có cơ sở để ngăn chặn hay phê duyệt cùng với tình trạng quản lý lỏng lẻo. Nhà đầu tư cũng chẳng biết ra sao. Nếu vẫn cứ trong tình trạng như vậy không ai dám rót tiền vào đầu tư nữa", ông Đính nhận định.



Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị dừng quy hoạch Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế

Cũng theo ông Đính, thị trường rơi vào cảnh trầm lắng còn do một lượng vốn lớn của các nhà đầu tư trong giai đoạn vừa qua nằm "bất động". Nhiều nhà đầu tư "găm" tiền vào đất nông nghiệp, đất đồi, đất rừng… nhưng hiện không có giao dịch, không ai dám xuống tiền. Ông Đính nói: "Nhà tâm lý trong tâm trạng bất an, không an toàn, sợ thay đổi và thực ra hiện giờ vẫn không rõ ràng nên cũng không ai dám nghĩ chuyện đầu tư. Sau khi đề xuất Kiên Giang thành hiện thực, trên cơ sở quy hoạch đươc phê duyệt, nhà đầu tư biết được chính xác chỗ này được phát du lịch hay chỗ kia phát triển công nghiệp, nông nghiệp, nhà ở, chỗ này được phép đầu tư, chỗ kia không được phép… thì họ sẽ an tâm hơn".

Bất động sản Phú Quốc sẽ ra sao?

Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Mai Anh Nhịn cho biết, do Quốc hội vẫn chưa đưa ra thời gian dự kiến thông qua dự thảo Luật Đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt nên đã dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc khi lập quy hoạch đảo Phú Quốc trở thành Đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt như chưa xác định nội dung quy hoạch, cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục và lập hội đồng thẩm định.

Phú Quốc hiện đang thực hiện theo Quyết định số 178 về phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020". Đề án này được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2004 nhưng hiện đã không còn phù hợp với tình hình thực tế tại Phú Quốc.

Ngoài ra, theo Luật Quy hoạch, quy hoạch tỉnh sẽ tích hợp quy hoạch cấp huyện, tuy nhiên nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Phú Quốc hiện đã vượt quy hoạch được duyệt.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho rằng, nếu chờ quy hoạch tỉnh được xây dựng theo Luật Quy hoạch, Phú Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn khi định hướng phương hướng phát triển, các mục tiêu, vướng mắc khi thu hút kêu gọi đầu tư.

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đặc khu, ông Đặng Đức Giới cho biết, 70-80% văn phòng môi giới nhà đất tại Phú Quốc đã rút lui, đóng cửa so với thời kỳ xảy ra cơn sốt đất hồi cuối năm 2017, đầu năm 2018. Số văn phòng còn lại chỉ hoạt động cầm chừng. Theo đó, lượng giao dịch bất động sản cũng giảm mạnh.

Tại Phú Quốc, giá đất một số nơi đã giảm, tuy nhiên tại những nơi có thế mạnh về hạ tầng, giá đất vẫn không hề giảm. Thị trường vẫn diễn ra hoạt động mua bán những lô nền nhỏ lẻ là đất thổ cư có giấy tờ đầy đủ. Khi chủ đầu tư bán cắt lỗ, nhiều giao dịch vẫn có thể thực hiện.

Nhiều chuyên gia cho ý kiến cần đưa ra những quy định mang tính bước ngoặt để thị trường được khởi sắc.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá, sự trầm lắng của Phú Quốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Về dài hạn, tiềm năng thị trường vẫn rất lớn do khả năng khai thác dịch vụ cao cùng những lợi thế về khí hậu, vị trí địa lý…

Theo ông Đính, chất lượng quy hoạch ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển Phú Quốc trong dài hạn. Do đó, nếu hiện thực hóa đề nghị của Kiên Giang và tỉnh được lập quy hoạch thì việc thẩm tra, thẩm định, phê duyệt của các cấp có thẩm quyền cũng cần tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng…

3 yếu tố cần quan tâm khi rót tiền vào bất động sản Phú Quốc

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, những vụ việc xảy ra trong thời gian qua tại những vùng dự kiến trở thành đặc khu như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là bài học lớn cho các nhà đầu tư.

Ông Đính đã chỉ ra 3 yếu tố quan trọng cần lưu tâm khi rót tiền vào bất động sản tại bất kỳ khu vực nào.

Yếu tố thứ nhất là thông tin quy hoạch. Nhà đầu tư nếu không nắm rõ thông tin quy hoạch thì có thể tìm đến những đơn vị tư vấn uy tín. Trước khi quyết định đầu tư, thông tin quy hoạch luôn được đặt lên hàng đầu.

Yếu tố thứ hai là giấy tờ pháp lý. Nếu đầu tư theo kiểu tù mù, cứ thấy rẻ là xuống tiền thì nhà đầu tư rất dễ "ăn đòn". Vừa qua, không ít vụ việc bị lừa do tham rẻ, không có giấy tờ pháp lý đã xảy ra. Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định, chủ đầu tư, đơn vị phân phối phải cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Yếu tố thứ ba là vấn đề thị trường. Nhà đầu tư cần xem xét đó là thị trường ảo hay thực. Nếu chủ yếu là đầu cơ ngắn hạn thì nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ vì rất dễ có "vấn đề".