BĐS Tp.HCM "án binh" chờ thời cơ

Ông Đoàn Chí Thanh, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn cho biết, trong tuần qua, Hoàng Anh Sài Gòn đã bắt đầu cho nhân viên triển khai giới thiệu sơ lược với khách hàng về một số dự án mà Công ty dự kiến mở bán trong thời gian tới.

“Dù lượng khách hàng quan tâm khá nhiều, song vẫn còn mang nặng tâm lý chờ đợi tín hiệu mới của thị trường, nên chưa ra quyết định mua bán gì”, ông Thanh nói và cho rằng, năm nay khả năng thị trường sẽ tốt hơn năm ngoái, nhưng đối với từng DN, sự thận trọng trong việc chọn thời điểm ra hàng, phân khúc khách hàng vẫn rất cần thiết. Trong tháng 3 tới, Hoàng Anh Sài Gòn sẽ công bố dự án mở bán, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa xác định.

Tương tự Hoàng Anh Sài Gòn, dù đặt mục tiêu kinh doanh năm 2014 sẽ bán ra thị trường khoảng 3.000 sản phẩm đất nền tại Bình Dương và Đồng Nai, song bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Kim Oanh cho biết, phải sau tháng 3, Công ty mới chính thức chốt lại thời điểm bán hàng cụ thể.

Bên cạnh những DN đang “án binh” nghe ngóng thị trường, vẫn có một số đơn vị quyết định tung sản phẩm ra thị trường ngay từ đầu tháng 3, nhờ một số thông tin hạ tầng hỗ trợ. Cụ thể, ngày 9/3, CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền sẽ chính thức mở bán Dự án nhà phố Mega Residence. Đây là dự án khu dân cư cao cấp có quy mô 3,2 héc-ta, bao gồm 160 căn nhà liên kế, tọa lạc ngay giao lộ đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đường vành đai trong, thuộc phường Phú Hữu, quận 9, Tp.HCM vừa được đưa vào sử dụng.

Cũng vào đầu tháng 3, Công ty Tấc Đất Tấc Vàng sẽ mở bán giai đoạn 3 Dự án [email protected] tại Thành phố mới Bình Dương. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Tấc Đất Tấc Vàng, sự kiện “dời đô” của Bình Dương về Thành phố mới cuối tuần qua đã và sẽ có tác động khá mạnh đến thị trường bất động sản Bình Dương, lượng khách hàng tìm hiểu các dự án bất động sản ở địa phương này tăng khá mạnh, đặc biệt là các dự án ở khu vực Thành phố mới.

Khác với nhiều DN khác, Công ty Him Lam lại đưa ra kế hoạch bán hàng rất rõ ràng. Theo đó, ngay đầu tháng 3 tới, Him Lam sẽ tiếp tục mở bán block còn lại của Dự án Hyco4 ở Bình Thạnh, chào bán giai đoạn 2 Dự án Him Lam Riverside ở quận 7 và sang quý II sẽ chính thức mở bán Dự án khu căn hộ Him Lam Chợ Lớn tại quận 6. Đây là dự án căn hộ có quy mô 8 block, cao từ 21 – 25 tầng, với tổng cộng 1.408 căn hộ, tọa lạc trên khu đất rộng 4,08 héc-ta và dù chưa chào bán ra thị trường lần nào, nhưng dự án đã xây dựng xong phần thô và đã hình thành những căn hộ thật.

Ông Ngô Quang Phúc, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Him Lam Land cho rằng, chính sách mới có thể sẽ tác động nhất định đến xu hướng của thị trường, nhưng dù xu hướng thị trường có thế nào, kế hoạch kinh doanh của Công ty vẫn không thay đổi. Bởi theo ông Phúc, mục tiêu kinh doanh của Him Lam không chạy theo xu hướng thị trường, mà tập trung đầu tư vào các dự án chất lượng thật. Đối tượng khách hàng mà Công ty hướng đến là những người có nhu cầu thật và những nhà đầu tư giá trị.

“Với chiến lược kinh doanh này, năm 2013, dù thị trường gặp nhiều khó khăn, nhưng các dự án do Him Lam đầu tư vẫn luôn có kết quả bán hàng tốt”, ông Phúc nói.

Về xu hướng chung của thị trường bất động sản năm 2014, ông Trần Văn Thành, Tổng giám đốc CTCP Nhà Việt Nam cho rằng, nhìn vào bức tranh chung của nền kinh tế như lạm phát được kiềm chế, chứng khoán phục hồi, lãi suất thấp, ngoại tệ, vàng khá ổn định, đồng thời các chính sách mới liên quan đến bất động sản như mở rộng cho Việt kiều và người nước ngoài được mua nhà đang được xem xét, khả năng năm nay bức tranh thị trường bất động sản sẽ bớt xám hơn năm 2013.

“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Tâm trạng của các DN bất động sản ngày nay cũng giống với người nông dân ngày xưa khi đón đợi “cơn mưa rào chính sách” sẽ được ban hành vào đầu tháng 3 hàng năm. Chính vì thế, không chỉ các DN mà ngay cả những người có ý định mua bất động sản Tp.HCM vẫn còn đang thăm dò động thái thị trường, động thái chính sách rồi mới đưa ra quyết định.