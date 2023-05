BĐS Tp.HCM biến động ra sao khi chuyển đổi 26.000 ha đất nông nghiệp?

PV báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, xung quanh vấn đề này.

Ông Hồng cho biết, chủ trương chuyển đổi của Tp.HCM không chỉ tạo những sự thuận lợi tích cực cho kinh tế – xã hội địa phương mà còn kéo theo sự biến động của thị trường bất động sản.

– Bình Chánh là địa phương đứng đầu về diện tích đất được chuyển đổi từ nông nghiệp sang các loại hình khác, theo ông điều này có lợi như thế nào cho sự phát triển của huyện?

Thông tin Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Tp.HCM được chuyển đổi mục đích sử dụng 26.000ha đất nông nghiệp sang dịch vụ, công nghiệp, đô thị, chúng tôi cũng mới biết tại kỳ họp HĐND Tp.HCM vừa qua và hiện đang chờ triển khai cụ thể của TP.

Còn nếu xét theo quy hoạch từ nay đến năm 2020 thì đất nông nghiệp của Bình Chánh chỉ còn khoảng 6.000 ha, đến năm 2025 giảm xuống còn 350 ha đất chuyên trồng lúa, tập trung tại xã Tân Nhựt để đảm bảo an ninh lương thực.

Tôi cho rằng, chủ trương cho phép chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để phục vụ cho sản xuất và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội là điều kiện rất thuận lợi với Bình Chánh, giúp địa phương phát triển theo hướng phù hợp với tình hình thực tế.

Mặt khác, việc chuyển từ đất nông nghiệp lên sản xuất kinh doanh, hoặc đất ở, sẽ giúp người dân trong các khu đô thị ổn định chỗ ở.



Đất nông nghiệp tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nhìn từ trên cao. Ảnh: Cao Thắng

Hơn nữa, địa bàn huyện cũng đang có nhiều dự án triển khai, việc chuyển đổi sẽ tạo thuận lợi cho công tác bồi thường. Bởi hiện tại, nhiều dự án triển khai trên địa bàn đều có khiếu nại kéo dài của người dân liên quan công tác bồi thường với phần đất nông nghiệp.

Cá nhân tôi cho rằng, để chuyển đổi hiệu quả, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vừa khảo sát, vừa tuyên truyền, công khai trong nhân dân, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tránh việc người dân không hiểu tại sao chỗ này chuyển, chỗ khác thì không…

Nhìn chung, chủ trương chuyển đổi là phương án rất tốt cho huyện Bình Chánh cả trước mắt lẫn lâu dài. Nếu được, huyện cũng muốn tiến hành khảo sát các khu vực đã phát triển làm cơ sở kiến nghị TP và các sở ngành để lựa chọn hướng chuyển đổi cho phù hợp.

– Giả sử được đề xuất, dựa trên tình hình thực tế trên địa bàn thì những xã nào, khu vực nào sẽ có nhiều diện tích đất được chuyển đổi nhất?

Cái này cũng mới chỉ là dự kiến thôi, vì là vấn đề vô cùng nhạy cảm. Tôi cho rằng, một số nơi có thể sẽ được chuyển đổi là: thị trấn Tân Túc (đang phát triển đô thị; tiếp đến là các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên, Tân Nhựt.

Đây đều là những xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, đất nông nghiệp chỉ là trên nền quy hoạch thôi còn thực tế đã phát triển sang đô thị ở rồi. Riêng hai xã Bình Hưng và Phong Phú vẫn đang vướng công tác bồi thường dù đã phát triển sang đô thị.

Nguyên nhân là vì, quy hoạch cũ vẫn giữ là đất nông nghiệp của dân nhưng trên thực tế đã phát triển thành khu dân cư đô thị. Khi được chuyển đổi thì sẽ tháo gỡ được nút thắt này.

Bởi vì, trước nay các chủ đầu tư đều làm theo cách đền bù cho người dân đất nông nghiệp, sau đó tính nghĩa vụ thuế với Nhà nước khi chuyển sang đất ở; còn theo chính sách hiện tại sẽ cho người dân chuyển lên đất ở trước, sau đó họ sẽ đóng thuế cho Nhà nước rồi chủ đầu tư mới tính bồi thường lại với giá đó.

Người dân chắc chắn sẽ dễ chịu hơn với cách làm này thay vì để đất nông nghiệp và bồi thường như trước. Tuy nhiên, về bản chất thì giá đền bù vẫn như nhau, không gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

– Trước khi có chủ trương chuyển đổi, Bình Chánh đã có kiến nghị được chuyển lên quận, vậy việc cho chuyển đổi đất nông nghiệp có tác động gì không? Trong khi đó, Bình Chánh vốn là điểm nóng về xây dựng không phép, sai phép trên đất nông nghiệp, vậy huyện sẽ khống chế thế nào?

Huyện Bình Chánh đề nghị chuyển lên quận vì muốn có bộ máy quản lý phù hợp và tốt hơn trong bối cảnh huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, dân số bị quá tải, xây dựng sai phép, trái phép tràn lan nhưng khó khăn trong việc kiểm soát.

Tuy nhiên, việc lên quận vẫn bị trì hoãn vì huyện còn vướng 2 tiêu chí, đó là hộ nghèo nhiều và thu nhập của các hộ dân còn thấp. Khi có chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp thì sẽ giúp kinh tế phát triển, kéo theo thu nhập của người dân tăng lên, từng bước giảm hộ nghèo.

Rõ ràng, chủ trương chuyển đổi sẽ giúp ích rất nhiều cho huyện Bình Chánh trong việc giải quyết nhà ở cho nhân dân, vì đây là nhu cầu rất lớn, từ đó việc cấp phép và quản lý xây dựng theo quy hoạch cũng sẽ ổn định, từng bước xóa bỏ xây dựng không phép, sai phép.

Trên đà đó, kinh tế – xã hội của huyện cũng sẽ phát triển nhanh hơn, tạo tiền đề để huyện Bình Chánh có đủ điều kiện xin chuyển lên quận hoặc thành phố trực thuộc Tp.HCM.

Cũng cần nói thêm rằng, mới đây Công an huyện mới công bố số liệu, dân số huyện Bình Chánh hiện đã đạt mốc 680.000 người, tức tăng thêm 50.000 người so với năm 2017. Do đó, nếu hình thức quản lý không phù hợp, chính quyền huyện sẽ phải chịu áp lực rất lớn.

– Ông có thể dự đoán sự thay đổi của thị trường bất động sản huyện Bình Chánh khi có chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp như vậy không?

Tôi tin chắc là sẽ có dao động về giá đất. Do đó, trong quá trình triển khai chuyển đổi đất nông nghiệp, địa phương cần có giải pháp ngăn chặn việc mua bán, đẩy giá nhà đất tăng cao dẫn đến sốt đất của các đầu nậu; quản lý để không cho những nhóm đầu cơ thổi phồng bong bóng bất động sản, tác động tiêu cực đến các dự án khác trên địa bàn cũng như thị trường bất động sản của Tp.HCM.

– Vâng, xin cảm ơn ông!