BĐS với ván bài cuối năm

Hơn nữa, đối với những người chọn đất đai, việc này giống như mua một tài sản để dành dụm, đánh dấu thành quả của một năm làm việc. Bên cạnh đó, cuối năm là thời điểm nhiều Việt kiều về quê ăn Tết và sẽ có một lượng ngoại tệ theo chân họ về Việt nam. Chắc chắn, trong số những kiều bào này sẽ có không ít người có nhu cầu mua nhà để ở hoặc đầu tư. Báo cáo nghiên cứu của các công ty bất động sản như Savills Việt Nam, CBRE Việt Nam hay Cushman Wakefield cũng cho thấy trong quý IV, giao dịch BĐS luôn tăng cao hơn các quý còn lại. Điều này giải thích vì sao chỉ trong khoảng 1 tháng trở lại đây hàng loạt dự án bất động sản sau một thời gian nằm im hoặc chuẩn bị cũng chọn thời điểm này để bung hàng. Mới đây, vào ngày 20/12, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Nam Land SSG, chủ đầu tư dự án Saigon Pearl, đã chào bán 36 căn biệt thự liên lập cao 3,5 tầng với diện tích từ 180-320 m2. Hồi đầu tháng 12, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) cũng đã mở bán đợt cuối 25 nền đất nhà phố liên kế khu dân cư cao cấp Savico tại quận Thủ Đức với giá 8,9 triệu đồng/m2. Chỉ trong 2 tuần qua, tại Tp.HCM, đã có ít nhất 5 dự án được tung ra. Có thể kể đến dự án The Hyco4 (quận Bình Thạnh) với 30 căn hộ do Công ty Bất động sản Him Lam chào bán. Công ty Lê Thành cũng khánh thành dự án Lê Thành Twin Towers và mở bán một dự án khác là Lê Thành Tân Tạo. Hay dự án Lan Phương Plaza (quận Thủ Đức) do Công ty Lan Phương làm chủ đầu tư đã mở bán đợt đầu tiên vào ngày 14.12. Trong thời gian này, Novaland cũng đã khai trương nhà mẫu và chào bán căn hộ Dự án Lexington tại phường An Phú, quận 2 và giới thiệu chương trình “30 căn hộ Sunrise City chào đón kiều bào”. Không chỉ có các dự án đang xây dựng và sắp hoàn thiện, nhiều chủ đầu tư cũng tranh thủ dịp cuối năm để giới thiệu dự án mới như Nam Long công bố dự án EHome 5 The Bridgeview (quận 7), Hưng Thịnh công bố dự án 8X Đầm Sen… Cơ hội bán hàng vào cuối năm thường cao, nên các chủ đầu tư đều tranh thủ để tung hàng. Thế nhưng, với nguồn cung lớn thì áp lực cạnh tranh cũng lớn. Điều này giải thích vì sao dường như chủ đầu tư nào cũng có chương trình bán hàng đặc biệt. Lan Phương Plaza, chẳng hạn, đã đưa ra một số ưu đãi cho các khách hàng đăng ký mua căn hộ như tặng ngay 150 triệu đồng. Khách hàng cũng chỉ cần thanh toán 30% là được nhận nhà ngay, thanh toán trong vòng một năm không lãi suất. Những hình thức khuyến mãi, hỗ trợ lãi suất có thể sẽ góp phần kích cầu cho dự án, nhưng trong tình hình thị trường BĐS hiện nay, những hỗ trợ như thế là chưa đủ. “Nếu như trước đây, nhiều dự án chưa xây, xây dở dang hoặc không đảm bảo tiến độ vẫn có thể bán tốt thì hiện nay người mua chỉ lựa chọn những dự án đã hoàn thành hoặc có tiến độ tốt. Đó là chưa nói đến sự đảm bảo về mặt pháp lý, diện tích căn hộ hợp lý, giá bán cạnh tranh và chất lượng”, ông Lương Trí Thìn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh, nhận xét. Bên cạnh đó, trong khi các dự án hướng đến khách hàng Việt Nam nhấn mạnh yếu tố giá cả, tiến độ thanh toán, khuyến mãi thì nhưng dự án nhắm đến Việt kiều lại đề cao tính pháp lý, quyền sở hữu. Với chương trình “30 căn hộ Sunrise City chào đón kiều bào”, Novaland cho biết Công ty cam kết sẽ hoàn tiền mua nhà cộng với lãi suất nếu khách hàng không được đảm bảo về quyền sở hữu. Đồng thời, Novaland cũng sẽ hỗ trợ các khách hàng Việt kiều quản lý tài sản và việc đầu tư. Cụ thể, Công ty sẽ thu hộ và chuyển tiền của khách thuê vào tài khoản tại Việt Nam, hỗ trợ giải quyết các sự cố có thể xảy ra trong thời gian khách thuê.