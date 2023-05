>> Cần thêm thông tin chi tiết về biến động giá, tham khảo CUNG – CẦU trên thị trường TRUY CẬP TẠI ĐÂY

Bà Rịa – Vũng Tàu là một tỉnh ven biển phía Nam, phía Tây giáp TP.HCM, phía Bắc Giáp Đồng Nai với nhiều trục đường lớn đi qua nên sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế. Về bất động sản, Bà Rịa – Vũng Tàu là thị trường sôi động bậc nhất tại khu vực Đông Nam Bộ. Trong hơn nửa thập niên qua, thị trường nhà đất tại đây phát triển khá mạnh với nhiều đợt sốt đất cụ bộ diễn ra liên tục tại thị xã Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa. Tuy nhiên mặt bằng giá nhà đất tại đây vẫn khá hấp dẫn nếu so với một số địa bàn vệ tinh của TP.HCM khác như Bình Dương, Đồng Nai…

Cụ thể, theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong nửa thập kỷ qua dù có những giai đoạn trầm lắng nhưng nhìn chung thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn thu hút lượt quan tâm tìm kiếm của người mua, nhà đầu tư với mức tăng trung bình từ 10-20%. Từ năm 2018, thị trường ghi nhận biến động mạnh hơn về giá bán trước làn sóng ly tâm mạnh mẽ từ TP.HCM về các vùng vệ tinh, hình thành các đợt sốt đất từ cục bộ đến diện rộng. Trong đó đáng chú ý là đợt sốt đất ven biển tại TP. Vũng Tàu, săn nhà liền thổ tại TP. Bà Rịa năm 2018-2019; sốt đất Xuyên Mộc, Bình Châu, Bình Ba, Phú Mỹ năm 2020-2021, hay sốt đất tại huyện Đất Đỏ và Châu Đức, Long Hải cuối năm 2021, đầu năm 2022. Sau các đợt sốt, đất nền dự án tăng 2,5 lần sau 5 năm, từ mốc 5 triệu/m2 lên 13 triệu/m2. Tuy nhiên đây là mức giá trung bình của toàn thị trường, xét theo khu vực giá đất có sự phân hóa rất mạnh, cụ thể tại các điểm nóng hay các khu vực trung tâm giá đất nền có thể chạm ngưỡng 25-33 triệu/m2, trong khi ở các huyện giá đất dao động từ 7-10 triệu/m2.

Đất vườn, đất nông nghiệp có một phần thổ cư tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nguồn cung chỉ tập trung ở các huyện vùng ven với giá trung bình năm 2021 khoảng 7 triệu/m2, chỉ tăng 17% so với mốc 2017. Nguyên nhân chủ yếu do vấn đề pháp lý liên quan việc phân lô, tách thửa, đặc biệt sau những lùm xùm liên quan công ty địa ốc Alibaba. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng tại các huyện vùng ven Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chưa phát triển mạnh, nhu cầu đầu tư chỉ tập trung ở loại đất nền đủ pháp lý hoặc nhà đất thổ cư ở khu vực trung tâm.

Ảnh thực tế một dự án nghỉ dưỡng tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Trong khi đó, bất động sản nhà ở tại thị xã Phú Mỹ, TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu hoặc bất động sản nghỉ dưỡng huyện Xuyên Mộc có biến động giá khá mạnh. Cụ thể, giá chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố và biệt thự liền kề năm 2021 tại những khu vực này đều ghi nhận mức tăng gấp 2-2,5 lần so với mốc 2017. Biến động giá mạnh nhất cũng rơi vào năm 2020 – khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, tâm lý trú ẩn vào đất lên cao trong khi nguồn cung bị siết chặt. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, giá căn hộ chung cư tại Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 trung bình vào khoảng 35 triệu/m2 tăng 18% so với năm 2020. Tương tự, giá nhà phố, nhà riêng cũng tăng 25-30%. Riêng loại hình biệt thự ghi nhận mức tăng 100% do sự xuất hiện nguồn cung mới tại một số dự án ven biển với giá tăng đột biến. Chẳng hạn biệt thự Ixora Hồ Tràm 2 các căn diện tích lớn (hơn 500m2) có giá trên 50 tỷ đồng/căn; biệt thự thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng Grand Hồ Tràm có giá từ 17,3 tỷ đồng/căn; NovaWold Hồ Tràm từ 16 tỷ/căn; liền kề dự án Long Island giá từ 14 tỷ/căn…

Ngọc Sương