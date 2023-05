Biến động giá bất động sản Bình Dương 5 năm (2017-2021)

Là thành phố vệ tinh của TP.HCM, thủ phủ công nghiệp phía Nam, thị trường bất động sản Bình Dương phát triển mạnh và sôi động trong những năm qua, chỉ sau Hà Nội, TP.HCM. Thị trường Bình Dương cũng rất đa dạng về loại hình, phân khúc giá ở cả bất động sản nhà ở và bất động sản đầu tư. Tỷ lệ người dân nhập cư tại Bình Dương cao nhất cả nước (năm 2019 là 489.000 người) nên nhu cầu nhà ở luôn rất lớn, đặc biệt là loại hình nhà, căn hộ cho thuê.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn , trong 5 năm qua, nhà đất Bình Dương diễn biến theo xu hướng tăng đều ở tất cả các loại hình với mức tăng trung bình mỗi năm khoảng 10-15%. Trong đó, đất nền dự án là loại hình có giá tăng mạnh nhất và đều đặn qua các năm. Cụ thể, mỗi năm loại hình này đều ghi nhận mức tăng khoảng 40%, riêng năm 2020 dưới tác động của dịch Covid-19, đà tăng giảm còn 20% và phục hồi về mức cũ ngay trong năm 2021. Loại hình nhà riêng tại Bình Dương cũng ghi nhận mức giá tăng từ 30-35% mỗi năm, nhà mặt phố có giá tăng khoảng 25-30%/năm riêng năm 2021 mức tăng giá lên tới 47%.

Cũng như Hà Nội và TP.HCM, loại hình căn hộ ở tại Bình Dương phát triển khá mạnh trong 5 năm gần đây do đặc điểm về cơ cấu dân số, đặc biệt là do sự khan hiếm quỹ đất của TP.HCM. Ngoài nhu cầu rất lớn của người lao động nhập cư, loại hình căn hộ ở tại Bình Dương còn đáp ứng nhu cầu của một lượng không nhỏ người dân đang làm việc tại TP.HCM do hạ tầng kết nối ngày càng thuận tiện. Giá căn hộ tại Bình Dương cũng có biên độ tăng mạnh hơn hẳn so với Hà Nội và TP.HCM. Cụ thể, giá căn hộ Hà Nội và TP.HCM trong 5 năm qua tăng trung bình từ 5-8% thì tại Bình Dương con số này dao động từ 15-20%. Trong cơ cấu nguồn cung của Bình Dương, loại hình căn hộ cũng chiếm tới 30%, cho thấy đây là loại bất động sản nhà ở phát triển mạnh và đang được ưa chuộng. Hiện mặt bằng giá căn hộ trung bình tại Bình Dương đã chạm ngưỡng 30 triệu/m2, tăng gần gấp đôi so với mức 16 triệu đồng/m2 thời điểm năm 2017.

Ngọc Sương