Biến động giá bất động sản Đồng Nai 5 năm (2017-2021)

Đồng Nai là một trong 3 đỉnh của tam giác phát triển trọng điểm phía Nam gồm Đồng Nai – TP.HCM – Bình Dương. Cùng là đô thị vệ tinh của TP.HCM và có tỷ lệ dân nhập cư cao nhưng cơ cấu loại hình bất động sản tại Đồng Nai hoàn toàn khác Bình Dương. Cụ thể, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong số 227 dự án tại Đồng Nai có tới 48% là đất nền, khu đô thị, khu dân cư cũng chiếm tỷ lệ 43% trong khi loại hình căn hộ chỉ chiếm 4%, còn lại là các loại hình bất động sản khác. Trong khi đó tại Bình Dương, căn hộ chiếm tới 30%, đất nền, khu đô thị mới chỉ chiếm 20% trong tổng số hơn 300 dự án bất động sản có tin đăng bán.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn , trong 5 năm qua (2017-2021), đất nền Bình Dương là loại hình có biến động giá mạnh nhất với mức tăng gấp gần 3,5 lần. Cụ thể, giá bán đất nền Bình Dương từ mốc trung bình 5 triệu đồng/m2 năm 2017 đã tăng lên 17 triệu đồng/m2 năm 2021. Biên độ tăng mạnh nhất rơi vào năm 2020-2021 với mức tăng 80%. Trung bình đất nền Đồng Nai ghi nhận mức tăng khoảng 40% mỗi năm trong nửa thập niên qua, đây là mức tăng khá cao so với các địa bàn khác.

Ngoài đất nền, từ năm 2019 loại hình biệt thự, liền kề tại Đồng Nai cũng ghi nhận mức giá rao bán biến động mạnh so với năm 2017-2018. Cụ thể, năm 2019, giá rao bán loại hình này tăng 30% so với năm 2018, năm 2020 ghi nhận mức tăng lên tới 85% so với cùng kỳ, sang năm 2021 mức tăng có chững lại nhưng vẫn đạt 50% so với 2020. Như vậy so với mốc 2017, giá biệt thự liền kề tại Đồng Nai đã tăng 2,65 lần, từ mức trung bình 20 triệu/m2 lên 53 triệu/m2. Nguyên nhân là do sự xuất hiện nguồn cung các khu đô thị lớn trong thời gian dòng vốn đầu tư có xu hướng li tâm về các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM (năm 2018-2020). Đáng chú ý nhất là hai khu đô thị cùng khởi công năm 2019 gồm Waterfront City (170ha) quy mô 4.000 căn villa và 3.000 căn hộ; khu đô thị Aqua City 305ha, quy mô giai đoạn 1 gồm 581 căn biệt thự, liền kề, shophouse…

Căn hộ chung cư cũng là loại hình bất động sản có biến động giá mạnh tại Đồng Nai, đặc biệt trong năm 2020-2021 với mức tăng giá trung bình khoảng 35%, cao hơn rất nhiều các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM (5-10%/năm). So với Bình Dương, lượng dự án căn hộ tại Đồng Nai khá khiêm tốn khi chỉ chiếm khoảng 4% tổng cung tuy nhiên mặt bằng giá rao bán tương đương nhau. So với mốc năm 2017, giá căn hộ tại Đồng Nai trong năm 2021 đã tăng 2,25 lần, từ mốc trung bình 14 triệu/m2 lên 31 triệu/m2. Nguyên nhân mặt bằng giá căn hộ tăng chủ yếu do sự góp mặt của các dự án mới với giá rao bán rất cao. Đơn cử, dự án Swanbay có giá trên 40 triệu/m2, dự án Topaz Twins có giá từ 38 triệu/m2 hay Biên Hòa Universe Complex giá từ 37 triệu/m2…

Ngọc Sương