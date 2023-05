Biến động giá bất động sản Hải Phòng 5 năm (2017-2021)

>> Cần thêm thông tin chi tiết về biến động giá, tham khảo CUNG – CẦU trên thị trường TRUY CẬP TẠI ĐÂY

Nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, gần Hà Nội và giáp Quảng Ninh, sở hữu cảng nước sâu và sân bay quốc tế, Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Tuy nhiên, mặt bằng giá nhà đất tại Hải Phòng hiện còn khá thấp so với Hà Nội và Quảng Ninh. Những năm gần đây, với sự xuất hiện của các ông lớn bất động sản như VinGroup, Hoàng Huy… Hải Phòng đã hình thành nhiều khu đô thị mới, nhiều dự án quy mô. Đặc biệt những thay đổi lớn về quy hoạch, hạ tầng tại Thủy Nguyên và khu vực vùng ven với các đợt sốt đất cục bộ đã kéo mặt bằng giá nhà đất Hải Phòng lên cao.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn , trong 5 năm qua, giá nhà đất tại Hải Phòng tăng trung bình từ 10-15% mỗi năm, biên độ tăng mạnh nhất là giai đoạn 2020-2021 do nguồn cung mới trên thị trường được thiết lập ở vùng giá mới. Cụ thể, với loại hình đất nền, các đợt sốt cục bộ tại một số điểm nóng, đặc biệt là Thủy Nguyên kéo giá đất tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần khiến giá đất tại Hải Phòng năm 2021 tăng trung bình khoảng 23%, đất nền dự án tăng gần 20% so với năm 2020, trong khi các năm trước đó, mức tăng giá chỉ dao động từ 5-10%.

Phối cảnh một dự án chung cư tại Hải Phòng

Giai đoạn 2020-2021 Hải Phòng cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều dự án chung cư như: The Minato Residence, BRG Legend, Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Grand Tower, Hoàng Huy Đổng Quốc Bình, Hoàng Huy New Pruksa Town… Hầu hết các dự án mới đều thuộc phân khúc cao cấp với giá bán từ 34 triệu/m2 trở lên. Chẳng hạn The Minato (38-42 triệu/m2), Hoàng Huy Commerce (34-40 triệu), Diamond Crown Plaza (57-69 triệu/m2), BRG Legend Hải Phòng (55-64 triệu/m2)… khiến mặt bằng giá chung cư Hải Phòng tăng mạnh.

Ngoài chung cư, loại hình biệt thự cũng ghi nhận biến động mạnh về giá bán do sự xuất hiện nguồn cung mới tại các dự án của VinGroup như Vinhomes Imperia và Vinhomes Marina với giá từ 12-45 tỷ/căn, hay dự án TD Lakeside hồ Phương Lưu của chủ đầu tư TD Group cũng có giá từ 10-37 tỷ/căn… Đáng chú ý, trong năm 2021-2022 thị trường biệt thự Hải Phòng còn ghi nhận thêm nguồn cung từ hai dự án mới thuộc quận Đồ Sơn với các sản phẩm ở tầm giá cao là Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) giá từ 14-33 tỷ/căn và BRG Coastal City với giá từ 13-20 tỷ/căn.

Ngọc Sương