Biến Động Giá Bất Động Sản Quận Cầu Giấy 5 Năm (2018-2022)

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, trong 5 năm qua (2018-2022), giá trung bình các loại hình bất động sản bán tại quận Cầu Giấy tăng khoảng 7,6%/năm, thấp hơn các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông…

1. Biến Động Giá Bất Động Sản Bán

Giá bất động sản bán tại quận Cầu Giấy ở 5 loại hình chính là chung cư, biệt thự, đất, nhà mặt phố, nhà riêng từ năm 2018 đến hết năm 2022 diễn biến như sau:

Nếu so với năm 2018, giá bất động sản quận Cầu Giấy diễn biến theo xu hướng tăng, đặc biệt là giai đoạn 2020-2022, cụ thể:

Giá chung cư từ mốc trung bình 32 triệu/m2 lên 41 triệu/m2, tăng trung bình 5,62%/năm

Giá biệt thự từ mốc trung bình 187 triệu/m2 lên 260 triệu/m2, tăng trung bình 7,86%/năm

Giá nhà mặt phố từ mốc trung bình 280 triệu/m2 lên 375 triệu/m2, tăng trung bình 6,78%/năm

Giá nhà riêng từ mốc trung bình 119 triệu/m2 lên 176 triệu/m2, tăng trung bình 9,6%/năm

Giá đất từ mốc trung bình 118 triệu/m2 lên 170 triệu/m2, tăng trung bình 8,8%/năm

Như vậy giá các loại hình bất động sản tại quận Cầu Giấy tăng trung bình khoảng 7,6% mỗi năm, thấp hơn so với các quận trẻ hơn như Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân… nhưng do mặt bằng giá cao nên mức tăng trung bình theo đơn giá trên mỗi m2 lại cao hơn. Trong đó:

Nhà riêng là loại hình bất động sản có biến động giá tăng mạnh nhất tại quận Cầu Giấy, trung bình 9,6%/năm. Mức biến động này tương đương với các quận lân cận như Nam Từ Liêm (9,6%), Thanh Xuân (9,2%). Tuy nhiên do mặt bằng giá nhà riêng tại Cầu Giấy cao hơn nên thực tế đơn giá trên mỗi m2 tăng trung bình hàng năm khá cao, khoảng 11,4 triệu/m2/năm. Trong khi đó, cùng mức tăng 9,6%/năm, nhưng đơn giá trên mỗi m2 tại quận Nam Từ Liêm tăng trung bình mỗi năm chỉ khoảng 5 triệu đồng.

Trên Batdongsan.com.vn thời điểm cuối tháng 3/2023 có hơn 2.800 tin đăng bán nhà riêng quận Cầu Giấy với khoảng giá dao động từ 90-350 triệu/m2, trong đó khoảng giá phổ biến nhất từ 170-230 triệu/m2. Dù mặt bằng giá khá cao nhưng quận Cầu Giấy vẫn còn những căn nhà riêng giá "mềm" khoảng 4-5 tỷ đồng/căn, diện tích 30-35m2, cao 3-5 tầng với nguồn cung hạn chế.

Chung cư là loại hình có mức tăng giá hàng năm thấp nhất so với các loại hình còn lại, trung bình khoảng 5,62%/năm, thấp hơn so với mặt bằng chung của Hà Nội (khoảng 8%/năm) và các quận lân cận (Thanh Xuân 8,96%/năm; Nam Từ Liêm 8,8%/năm…).

Epic Tower hiện là chung cư có giá trung bình cao nhất quận Cầu Giấy có nguồn cung rao bán, khoảng 81 triệu/m2.

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, trên địa bàn quận Cầu Giấy hiện có khoảng hơn 50 dự án chung cư đã bàn giao hoặc đang triển khai. Giá chung cư quận Cầu Giấy năm 2022 trung bình khoảng 41 triệu/m2, do bao gồm cả những chung cư đã bàn giao nhiều năm, giá khá rẻ. Trong khi đó, nguồn cung chung cư mới trên địa bàn triển khai khoảng 3-5 trở lại đây có mặt bằng giá khá cao:

Summit Building: 59 triệu/m2

Epic Tower: 81 triệu/m2

Mipec Rubik: 56 triệu/m2

The Nine Phạm Văn Đồng: 58 triệu/m2

Golden Park Tower: 56 triệu/m2

Chelsea Residences: 55 triệu/m2

Sau thời gian bùng nổ nguồn cung mới năm 2016-2018, hiện tại thị trường quận Cầu Giấy gần như không phát sinh nguồn cung sơ cấp, ngoại trừ dự án Summit Building có kế hoạch bàn giao trong năm 2023.

Quỹ đất cạn kiệt, khan hiếm nguồn cung mới là nguyên nhân đẩy giá chung cư mới tại quận Cầu Giấy tăng mạnh trong những năm gần đây. Với tài chính hạn hẹp, người mua có thể tìm kiếm những chung cư bàm giao từ 5-10 năm trước sẽ có giá mềm hơn, dưới 40 triệu/m2:

CTM Building: 35 triệu/m2;

Tổ hợp 173 Xuân Thủy: 34 triệu/m2

D11 Sunrise Building: 38 triệu/m2

Hà Nội Paragon 39 triệu/m2

Chung cư 30 Phạm Văn Đồng: 36 triệu/m2

AZ Lâm Viên Complex: 37 triệu/m2

Chung cư KĐT Nam Trung Yên: 35 triệu/m2

Chung cư CT6 Constrexim: 34 triệu/m2

Chung cư Đông Đô: 37 triệu/m2

Chung cư Tây Nam ĐH Thương mại: 33 triệu/m2

Ngoài ra, loại hình nhà tập thể cũ quận Cầu Giấy tại các khu Mai Dịch, ĐH Sư Phạm, Hoàng Quốc Việt có giá từ 1,3-1,9 tỷ/căn diện tích 32-50m2 cũng phù hợp mức tài chính của những người có thu nhập trung bình, thấp. Tuy nhiên, với căn hộ chung cư cũ, người mua nên đến tận nơi khảo sát chất lượng, tiện ích và diện tích thực tế của căn hộ.

Biệt thự, nhà mặt phố quận Cầu Giấy tuy có mặt bằng giá khá cao nhưng nếu so với các quận trung tâm khác như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm… thì vẫn mềm hơn. Giá biệt thự trung bình năm 2022 là 260 triệu/m2, nhà mặt phố là 375 triệu/m2. Biên độ tăng giá nhà mặt phố quận Cầu Giấy chỉ đạt trung bình 6,78%/năm trong 5 năm qua, tuy không phải là mức cao so với các loại hình còn lại nhưng với mặt bằng giá dao động phổ biến từ 260 – 850 triệu/m2 thì đơn giá mỗi m2 tăng trung bình hàng năm là khá cao. Ví dụ, giá nhà mặt phố năm 2021 trung bình khoảng 327 triệu/m2 thì năm 2022 là 375 triệu/m2, tăng 48 triệu/m2/năm.

2. Biến Động Giá Bất Động Sản Cho Thuê

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, trong 5 năm qua, giá bất động sản cho thuê quận Cầu Giấy biến động như sau:

Là quận trung tâm sầm uất, vị trí kết nối thuận tiện, hạ tầng tiện ích dịch vụ hoàn chỉnh nên thị trường bất động sản cho thuê quận Cầu Giấy hình thành sớm và sôi động ở hầu hết các loại hình. Từ năm 2018 đến hết năm 2022, giá thuê bất động sản Cầu Giấy tăng trung bình khoảng 1-4%/năm và biến động tăng giảm không đều do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể:

Giá thuê chung cư tức mốc 13 triệu/tháng lên mức trung bình 14 triệu/tháng

Giá thuê nhà mặt phố trung bình từ mốc 69 triệu/tháng lên mốc trung bình 79 triệu/tháng

Giá thuê nhà trọ giữ nguyên mốc trung bình 3 triệu/tháng

Giá thuê nhà riêng từ mốc 22 triệu/tháng lên mốc trung bình 27 triệu/tháng

Như vậy, nhà riêng là loại hình có mức giá thuê tăng mạnh nhất tại quận Cầu Giấy, trung bình khoảng 4,54%/năm, các loại hình còn lại gần như không biến động so với 5 năm trước. Biên độ tăng giá thuê thấp trong 5 năm qua chủ yếu do tác động của dịch Covid-19, đặc biệt trong các năm 2020-2021. Tính đến hết năm 2022, giá thuê các loại hình bất động sản tại quận Cầu Giấy đều đã hồi phục hoặc tăng nhẹ so với mốc trước dịch.

Nhà trọ cho thuê quận Cầu Giấy tập trung ở các đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, khu Mai Dịch… những nơi gần các trường đại học như Sư phạm, Sân khấu Điện Ảnh, ĐH Thương Mại… Nguồn cung nhà trọ truyền thống giá từ 1,5-3 triệu/tháng, diện tích 15-20m2 khá ít, chủ yếu là các phòng trọ trong nhà dân hoặc chung cư mini diện tích 20-30m2, giá thuê từ 3-7 triệu/tháng.

Ngoài loại hình bất động sản cho thuê ở, văn phòng cho thuê quận Cầu Giấy cũng phát triển khá sôi động với nguồn cung lớn do sự dịch chuyển từ các quận trung tâm về phía Tây, Tây Bắc Hà Nội những năm trước. Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, tính đến đầu năm 2023, quận Cầu Giấy có khoảng 36 cao ốc văn phòng cho thuê, đa dạng phân khúc và tầm giá. Giá thuê sàn văn phòng hạng A, B, C tại Cầu Giấy dao động từ 8-20 USD/m2/tháng, khách thuê chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

