Biến Động Giá Bất Động Sản Quận Hoàng Mai 5 Năm (2018-2022)

Là quận mới của Hà Nội có tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng trong khoảng 5 năm trở lại đây, mặt bằng giá bán bất động sản quận Hoàng Mai ghi nhận mức tăng tiệm cận một số quận phát triển trước đó như Hà Đông, Nam Từ Liêm…

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, từ năm 2018-2022, giá bán các loại hình bất động sản chính tại quận Hoàng Mai diễn biến như sau:

Như vậy trong 5 năm qua, giá nhà đất quận Hoàng Mai đã tăng trung bình 12,32%/năm, mức tăng xếp thứ 3 trong top 6 quận được quan tâm nhất Hà Nội hiện nay. Cụ thể: Hà Đông 15,66%/năm; Long Biên 15,4%/năm; Thanh Xuân 11,2%/năm; Nam Từ Liêm 10,94%/năm; Cầu Giấy (7,7%/năm).

là loại hình có biên độ tăng giá mạnh tại Hoàng Mai, tương tự như những quận giáp vùng ven khác (Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên), do vẫn có thêm nguồn cung mới với mặt bằng giá cao hơn hẳn những năm trước trong khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, khu vực trung tâm không phát sinh dự án mới. Đặc biệt, sau dịch Covid-19, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven, nơi có không gian sống xanh hơn và rộng rãi hơn của những người có điều kiện tài chính đã đẩy sức mua và mặt bằng giá biệt thự lên cao. Từ dữ liệu của Batdongsan.com.vn có thể thấy, biên độ tăng giá biệt thự mạnh nhất là vào năm 2020-2022. Theo đó, năm 2019, trước thời điểm dịch Covid-19, giá biệt thự quận Hoàng Mai tăng khoảng 10% so với năm 2018. Trong khi đó, chỉ trong năm 2021-2022 giá biệt thự đã tăng 34,6%. Tính đến hết năm 2022, giá biệt thự tại quận Hoàng Mai đạt mốc trung bình 171 triệu/m2, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2018.