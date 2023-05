Biến Động Giá Bất Động Sản Quận Hà Đông 5 Năm (2018-2022)

Hà Đông là quận nội thành có biên độ tăng giá bất động sản cao bậc nhất Hà Nội hiện nay, trung bình khoảng 15,66%/năm, gấp đôi mức trung bình của các quận trung tâm như Cầu Giấy, Đống Đa…

Biến Động Giá Bất Động Sản Bán

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, trong 5 năm (2018-2022), giá trung bình của các loại hình bất động sản bán tại quận Hà Đông biến động như sau:

Giá chung cư từ 18 triệu/m2 lên 27 triệu/m2, tăng trung bình 10%/năm

Giá biệt thự từ 72 triệu/m2 lên 149 triệu/m2, tăng trung bình 20,1%

Giá nhà mặt phố từ 116 triệu/m2 lên 185 triệu/m2, tăng trung bình 10,2%/năm

Giá nhà riêng từ 58 triệu/m2 lên 92 triệu/m2, tăng trung bình 13%/năm

Giá đất từ 40 triệu/m2 lên 90 triệu/m2, tăng trung bình 25%/năm

Như vậy trong 5 năm qua, giá bất động sản quận Hà Đông tăng trung bình khoảng 15,66%/năm, đây là mức tăng giá khá cao so với mặt bằng chung Hà Nội, cao hơn nhiều quận nội thành: Long Biên 15,4%/năm; Thanh Xuân 11,2%/năm; Nam Từ Liêm 10,94%/năm; Cầu Giấy (7,7%/năm)… Trong đó:

Đất nền, thổ cư là loại hình bất động sản có biến động giá tăng mạnh nhất tại quận Hà Đông, đạt mức trung bình lên tới 25%/năm. Theo đó, so với năm 2018, mặt bằng giá đất năm 2022 tại địa bàn này đã tăng 2,25 lần, từ mốc trung bình 40 triệu/m2 lên 90 triệu/m2. Nguyên nhân là do 5 năm trước, mặt bằng giá đất tại quận Hà Đông vẫn khá mềm so với các quận cùng khu vực phía Tây, Tây Nam như Cầu Giấy (118 triệu/m2); Thanh Xuân (83 triệu/m2); Nam Từ Liêm (44 triệu/m2).

Thực tế, mặt bằng giá đất quận Hà Đông hiện nay cũng vẫn mềm so với tiềm năng, và mức giá cao chỉ tập trung cục bộ ở khu trung tâm, những tuyến đường lớn như Phùng Hưng, Trần Phú, Quang Trung, Chiến Thắng, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Khuyến… còn xuôi về mạn gần Thanh Trì, ngoại thành vẫn còn quỹ đất giá mềm khu vực Yên Nghĩa, Biên Giang, Đồng Mai… với nhiều lô đất có giá chỉ từ 20-40 triệu/m2. Thậm chí với tài chính dưới 1 tỷ đồng, người mua vẫn có thể tìm được những mảnh đất diện tích 30-50m2 tại Hà Đông.

Trong khi đó, tại các tuyến phố như Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Viết Xuân… nhiều lô đất đang được đăng bán với giá từ 200-300 triệu/m2. Với biên giá rộng nên nhà đất Hà Đông có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng, ở nhiều tầm tài chính khác nhau. Giá đất tại đây dự kiến vẫn còn tăng tiếp, đặc biệt khu vực vùng ven khi hạ tầng quận vẫn đang được đẩy mạnh phát triển và quỹ đất phía trung tâm ngày càng hạn hẹp.

Quận Hà Đông vẫn còn nhiều lô đất giá rẻ tại các phường Yên Nghĩa, Đồng Mai, Giang Biên…

Biệt thự, liền kề quận Hà Đông cũng là loại hình có biên độ tăng giá mạnh, với mức tăng trung bình khoảng 20,1%/năm. Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, Hà Đông là quận có nguồn cung biệt thự, liền kề dồi dào, ngoài hơn chục dự án riêng lẻ còn có các sản phẩm phân bổ ở 23 khu đô thị mới. Những khu đô thị quy mô lớn như KĐT Thanh Hà (416ha); Đồng Mai (226ha); Dương Nội (197ha); Gelexcimco Lê Trọng Tấn (137,6ha); Văn Phú (94ha)… cung cấp hàng nghìn sản phẩm biệt thự, liền kề cho thị trường. Đáng chú ý, trong khi các địa bàn khác đã khan hiếm nguồn cung mới thì tại Hà Đông, loại hình biệt thự, liền kề vẫn phát sinh hàng năm tại các phân khu tiếp theo của các khu đô thị. Nguồn cung mới giá cao đã kéo mặt bằng giá trung bình của loại hình này tại Hà Đông tăng mạnh trong 5 năm qua.

Chung cư cũng là loại hình bất động sản đáng chú ý tại quận Hà Đông với biên độ tăng giá khoảng 10%/năm. Tuy nhiên giá chung cư chỉ thực sự tăng mạnh trong năm 2020-2021, từ mốc trung bình 22 triệu/m2 lên 27 triệu/m2, tăng khoảng 22,7%/năm. Các năm trước đó, biên độ tăng chỉ từ 5-7%/năm. Đây cũng là xu hướng diễn ra ở nhiều địa bàn khác của Hà Nội, có nguyên nhân không nhỏ đến từ tác động của dịch Covid-19.

Hiện Hà Đông cũng là một trong những địa bàn có nhiều dự án chung cư nhất Hà Nội với gần 60 dự án. Giá chung cư trên địa bàn trung bình năm 2022 khoảng 27 triệu/m2 – mức khá mềm so với các quận khu Tây khác: Cầu Giấy (41 triệu/m2; Thanh Xuân (42 triệu/m2); Nam Từ Liêm (39 triệu/m2).

Nguồn cung chung cư mới trên địa bàn quận Hà Đông tuy có giá tăng khá mạnh nhưng vẫn quanh ngưỡng 35-45 triệu/m2, ngoại trừ The Park Kiara:

The Park Kiara: 52-54 triệu/m2

The Charm An Hưng: 40-42 triệu/m2

Anland Lakeview: 39-41 triệu/m2

Grand Sunlake: 36-38 triệu/m2

Biến Động Giá Bất Động Sản Cho Thuê

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, trong 5 năm qua (2018-2022), giá bất động sản cho thuê quận Hà Đông diễn biến như sau:

Giá thuê nhà riêng từ mốc 15 triệu/tháng lên 18 triệu/tháng, tăng trung bình 5%/năm

Giá thuê chung cư từ mốc 8 triệu/tháng lên 10 triệu/tháng, tăng trung bình 3%/năm

Giá thuê nhà trọ trung bình giữa nguyên mốc 2 triệu/tháng

Giá thuê nhà mặt phố từ mốc 30 triệu/tháng lên 35 triệu/tháng, tăng trung bình 3,3%/năm

Như vậy biên độ tăng giá ở các loại hình bất động sản cho thuê tại quận Hà Đông không lớn, dao động từ 3-5%/năm, thậm chí loại hình nhà trọ không ghi nhận biến động tăng. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do tác động của dịch Covid-19, đặc biệt trong 2 năm 2020-2021 khiến mặt bằng giá thuê giảm hoặc đi ngang. Loại hình chịu tác động mạnh nhất từ dịch Covid-19 là nhà mặt phố cho thuê. Cụ thể, thời điểm trước dịch (2019), giá thuê nhà mặt phố quận Hà Đông trung bình khoảng 30 triệu/m2, giảm còn 26 triệu/m2 năm 2020-2021. Tuy nhiên, đây cũng là loại hình có mức độ hồi phục mạnh nhất sau dịch. Cụ thể, tính đến hết năm 2022, giá thuê nhà mặt phố quận Hà Đông trung bình khoảng 35 triệu/m2, tăng 16,6% so với năm 2019, tăng 37% so với năm 2021.

Giá cho thuê nhà mặt phố hồi phục mạnh do nhu cầu thuê mặt bằng lớn khi các hoạt động buôn bán, kinh doanh trở lại nhịp trước dịch. Hà Đông là quận có mật độ cư dân cao, đặc biệt trên các tuyến phố lớn, sầm uất nên giá thuê nhà mặt phố phục hồi nhanh và mạnh là điều dễ hiểu.

Đối với loại hình nhà trọ cho thuê, trên địa bàn quận hiện có nhiều trường đại học, cao đẳng như Học viện công nghệ bưu chính viễn thông; học viện Quân y, học viện An ninh nhân dân, đại học Kiến trúc, ĐH Kiểm sát Hà Nội, ĐH Sư phạm Nghệ thuật trung ương, Cao đẳng y tế, Cao đăng Kinh tế kỹ thuật… nên từ lâu đã hình thành nhiều khu trọ cho sinh viên. Những khu trọ kiểu truyền thống hiện vẫn có giá thuê khá mềm, trung bình khoảng 2 triệu/tháng nhưng nguồn cung không nhiều vì đang dần được thay thế bằng các chung cư mini, khu trọ kiểu kí túc xá khang trang hơn với giá từ 3-6 triệu/tháng, hoặc từ 1,5-2 triệu/người ở ghép.

Giá căn hộ chung cư cho thuê tại quận Hà Đông cũng tương đối mềm, trung bình khoảng 10 triệu/tháng cho các căn hộ từ 2-3 phòng ngủ, diện tích 60-90 m2. Tại những dự án chung cư bàn giao 5-10 năm trước, trong các khu đô thị như Dương Nội, Geleximco… có giá thuê mềm hơn, chỉ từ 5-8 triệu/tháng.

Nếu so với biến động giá bán, có thể thấy giá cho thuê nhà đất, chung cư quận Hà Đông có biên độ tăng khá thấp, tỷ suất sinh lời không cao nên thích hợp hơn với nhu cầu mua ở thực hoặc đầu tư lãi vốn. Riêng loại hình nhà mặt phố cho thuê có thể đầu tư cả lãi vốn và dòng tiền, tuy nhiên đòi hỏi người mua phải có tài chính tốt.

Nhu cầu lớn, biên độ tăng giá nhanh, mặt bằng giá còn mềm… là những yếu tố sẽ thúc đẩy giá nhà đất quận Hà Đông tiếp tục tăng trong thời gian tới và thu hút cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Ngọc Sương

