Biến Động Giá Bất Động Sản Quận Nam Từ Liêm 5 Năm (2018-2022)

Là một quận vùng ven phía Tây của Hà Nội, Nam Từ Liêm vừa trải qua giai đoạn phát triển nóng từ khi thành lập quận (2013). Batdongsan.com.vn sẽ cập nhật dữ liệu lớn về biến động giá bán, giá thuê của bất động sản quận Nam Từ Liêm, giúp người tìm kiếm dễ dàng hơn khi lựa chọn mua ở hoặc đầu tư nhà đất tại đây.

Trong 5 năm qua (2018-2022), giá bán ở tất cả các loại hình bất động sản tại Nam Từ Liêm đều diễn biến theo xu hướng tăng, trung bình khoảng 11%/năm. Cụ thể các loại hình như sau:

Như vậy đất nền, đất thổ cư là loại hình có biến động giá tăng mạnh nhất tại Nam Từ Liêm, với biên độ trung bình là 15,9%/năm. Đây là mức tăng khá cao so với các quận lân cận như Thanh Xuân (10,6%/năm), Cầu Giấy (8,5%/năm)… do hai quận này đã trải qua giai đoạn nóng, mặt bằng giá đất đã ở mức cao. Cụ thể giá đất quận Thanh Xuân năm 2022 trung bình khoảng 127 triệu/m2, Cầu Giấy trung bình khoảng 170 triệu/m2.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá đất tại Nam Từ Liêm tăng mạnh và ổn định trong 5 năm qua chủ yếu do tốc độ thay đổi nhanh chóng của hạ tầng, với nhiều khu vực được quy hoạch và đầu tư bài bản. Ngoài ra, nguồn cung ngày càng cạn kiệt, nhu cầu lớn và mặt bằng giá rẻ so với địa bàn lân cận cũng đẩy giá tăng mạnh.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, tại thời điểm cuối tháng 3/2022, trên địa bàn quận chỉ có khoảng 260 tin đăng bán các loại đất, chủ yếu là những mảnh đất nhỏ nằm trong ngõ các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Phương Canh với giá từ 50-70 triệu/m2, đất gần mặt đường các khu vực Trung Văn, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình dao động từ 80-110 triệu/m2, đất mặt tiền đường lớn giá từ 120 triệu/m2…

Ngoài đất nền, thổ cư thì chung cư là loại hình bất động sản đáng chú ý tại Nam Từ Liêm, đây là loại hình nhà ở có nguồn cung dồi dào và giao dịch sôi động bậc nhất Nam Từ Liêm.

Cụ thể, quận Nam Từ Liêm hiện có khoảng 55 chung cư, chiếm gần 50% nguồn cung dự án toàn quận và phân bổ chủ yếu trong các khu đô thị, các tuyến đường lớn như Đại Lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu…

Có thể thấy năm 2018-2020 là giai đoạn Nam Từ Liêm thay đổi mạnh mẽ nhất về hạ tầng cùng với sự bùng nổ nguồn cung dự án mới. Hàng loạt chung cư bám theo các trục đường lớn lần lượt ra mắt thị trường, chủ yếu là các sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung – cao cấp như The Sun Mễ Trì, Vimefulland, The Emerald, Sunshine Center, Florence Mỹ Đình, Iris Garden…

Hiện tại nguồn cung mới trên địa bàn chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, tập trung tại các phân khu mới trong KDT Vinhome Smart City như The Tonkin, Masteri West Heights, Imperia Smart City… và một số dự án như Hoàng Thành Pearl, The Zei Mỹ Đình, An Bình Plaza, MHD Trung Văn…