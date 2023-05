Bitexco không có quyền đòi thêm tiền của cư dân The Manor

Như báo điện tử Giáo Dục Việt Nam đưa tin: Mới đây, Công ty SXKD XNK Bình Minh (Bitexco) đã gửi thông báo về việc thu thêm của cư dân đang sinh sống tại khu The Villas (thuộc chung cư cao cấp The Manor – Cầu Giấy – Hà Nội) hàng trăm triệu đồng do chênh lệch diện tích căn hộ. Theo kết quả đo đạc của Công ty CP tư vấn Thiết kế Khảo sát và Đo đạc (mà Bitexco thuê) đã xác minh: Hầu hết các hộ dân sống ở căn Villas đều có diện tích xây dựng thực tế lớn hơn diện tích xây dựng trong hợp đồng khoảng 10m2.

Nếu xét theo luật, “việc bàn giao nhà có diện tích không đúng trong Hợp đồng được xem là hành vi cung cấp hàng hóa khác với Hợp đồng và đây là lỗi tại chủ đầu tư do không tuân thủ các thiết kế đã thỏa thuận với người mua” – luật sư Bùi Quang Hưng – văn phòng luật sư Bùi Quang Hưng và cộng sự- cho biết.

Trong hợp đồng mua bán cũng như biên bản bàn giao nhà của cư dân The Villas không hề nhắc tới việc: Nếu phát sinh chênh lệch về diện tích sẽ xử lý như thế nào.

Hơn nữa, trong hợp đồng mua bán cũng như biên bản bàn giao nhà giữa 2 bên đã ký cách đây 3-4 năm chỉ nêu rõ con số cụ thể về diện tích đất, diện tích xây dựng cộng thêm ghi chú “sai số cho phép về diện tích theo quy chuẩn xây dựng là +_1%” mà không hề đề cập tới việc nếu đo đạc lại, diện tích thừa hay thiếu, phát sinh chênh lệch sẽ xử lý như thế nào. Phía người dân sẽ hiểu rằng: “Độ sai số 1% theo điều khoản này chỉ được sử dụng cho mục đích xây dựng, không liên quan đến mục đích xác định giá trị căn nhà”, luật sư Hưng phân tích.

Trao đổi với báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, luật sư Bùi Quang Hưng cũng khẳng định: Trong trường hợp này, “chủ đầu tư không có quyền đòi số tiền chênh lệch này vì nội dung này không nằm trong Hợp đồng mua bán”.

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Văn Tú – Giám đốc Công ty luật Fanci – Hà Nội: “Nếu hợp đồng không rõ ràng, trong trường hợp này không thể bắt người dân trả tiền chênh lệch. Bởi lẽ, theo luật hợp đồng do Bitexco đưa ra, người mua chỉ đọc và ký chứ không được phép soạn thảo, nó được gọi là hợp đồng theo mẫu. Mà hợp đồng theo mẫu có điều khoản quy định: Việc nào chưa rõ ràng phải giải thích cho đúng theo hướng bất lợi cho bên đưa ra mẫu”. Trong khi đó, hợp đồng phát sinh và việc giải thích của Bitexco trong trường hợp này đang bất lợi cho người mua, chứ không phải cho bên đưa ra mẫu.

Luật sư Nguyễn Văn Tú nhận xét: Diện tích xây dựng đo đạc được ở đây do một công ty đo đạc địa chính đưa ra nhưng con số đó chỉ mang tính chất tương đối, chứ không thể tuyệt đối 100%. Nếu trừ đi tính sai số chênh lệch mà vẫn dư ra 10m2 đó, “dù công ty muốn thu tiền mà người dân không trả thì Bitexco sẽ gặp khó khăn”.

Luật sư Tú giải thích: “Khi anh xây một căn hộ, sau khi xây xong, anh phải có sổ hoàn công, phải đối chiếu với diện tích bàn giao của công ty xây dựng. Ví dụ, vẫn ngôi nhà này (diện tích phải xây là 120 m2) nhưng công ty xây dựng chỉ bàn giao khoảng 100 m2 thì sao? Vì vậy, con số đo đạc của công ty Cổ phần tư vấn Thiết kế Khảo sát và Đo đạc đã nêu trong thông báo phải khớp với con số ghi trên sổ hoàn công với công ty xây dựng.

Hơn nữa, con số này cũng phải đối chiếu với bản thiết kế ban đầu xem có giống nhau không. “Vì thiết kế ban đầu chỉ 120m2 nhưng trong quá trình thi công vì lý do nào đó, nó dư ra hoặc thụt đi và nếu thụt đi thì người dân cũng có quyền đòi” – Luật sư Tú nói.

Như vậy, để chứng minh cho việc “vòi tiền” của mình là không vụ lợi, Bitexco phải đưa ra được các bằng chứng cho thấy: Kết quả của công ty đo đạc hôm nay phải phù hợp với sổ hoàn công và tương đối phù hợp với diện tích ban đầu cũng như phải đối chiếu với hợp đồng theo mẫu. “Nếu 4 điều này không phù hợp với nhau thì Bitexco khó có cơ hội thu được tiền của bà con” – Luật sư Tú bày tỏ.

Theo luật sư, nếu không thỏa thuận được, Bitexco và cư dân ở The Villas có thể đưa nhau ra tòa. (Ảnh Internet).

Trong khi đó, theo như tài liệu Bitexco cung cấp cho khách hàng (gồm bản sơ đồ vị trí và diện tích đất và nhà tại thời điểm ký kết hợp đồng), cư dân The Villas cho biết: Diện tích đất không rõ ràng do không có hàng rào phân chia cho căn nhà, mà chỉ có bản vẽ thiết kế bên trong ngôi nhà, với tổng diện tích xây dựng đúng như trong hợp đồng ký kết.

“Trên thực tế, phần lớn các hợp đồng mua bán đều được ký kết khi dự án chưa được xây dựng. Vì vậy, chỉ có chủ đầu tư được chủ động trong việc xác định diện tích căn nhà cũng như giá bán nhà dựa trên doanh thu, chi phí xác định tại thời điểm ký kết. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cố tình không thực hiện đúng cam kết của mình trong hợp đồng với khách hàng. Sau nhiều năm bàn giao, việc ép khách hàng thanh toán cho phần diện tích tăng thêm (nếu có), mà khách hàng không hề ý thức được khi ký hợp đồng mua nhà, là điều không thể chấp nhận được, đi ngược với đạo đức kinh doanh thông thường” – Trong công văn soạn thảo chuẩn bị gửi cho Bitexco, đại diện tổ dân phố cư dân The Manor đã nhận xét như vậy về đạo đức kinh doanh của một “ông lớn” như Bitexco.

“Và nếu Bitexco cứ khăng khăng đòi hơn 100 triệu đồng chênh lệch diện tích mà người dân không chịu trả, thương lượng không được thì có thể đưa nhau ra tòa”, trao đổi với báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, luật sư Nguyễn Văn Tú chia sẻ.

Tuy nhiên, trên tinh thần hợp tác, ban đại diện cư dân The Manor cho biết: “Không phải chúng tôi phủi tay, nhất quyết không chịu đóng tiền, cái chúng tôi cần là thông tin rõ ràng, minh bạch. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ có thể ngồi lại với Bitexco để bàn bạc, hợp tác đưa ra hướng giải quyết chung trong vấn đề này”.

(Theo GDVN)