Bỏ công chứng hợp đồng nhà đất: Chuyển "nghĩa vụ" thành "quyền"?

Rủi ro Ông Hoàng Xuân Hoan (trưởng phòng công chứng số 2, TP.HCM): Việc bộ Xây dựng nhận định thủ tục công chứng đang trùng lắp với khâu đăng bộ nên bỏ bớt khâu này để giảm phiền hà cho người dân là sự nhầm lẫn về vai trò, chức năng của các cơ quan thực hiện. Cơ quan đăng bộ chỉ kiểm tra hồ sơ đủ thành phần theo thủ tục quy định rồi tiến hành đăng ký vào giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước không thể nào tiếp xúc, kiểm tra ý chí của các bên tham gia hợp đồng. Thực tế đã chứng minh tuy cơ quan công chứng đã kiểm tra chặt chẽ như vậy nhưng vẫn phát sinh những tranh chấp đáng tiếc, gây thiệt hại cho người dân. Bà Phan Thị Bình Thuận (phó phòng công chứng số 1, TP.HCM): Hoạt động công chứng không phải là hoạt động hành chính mà là hoạt động bổ trợ tư pháp bởi những văn bản của công chứng là những văn bản có tính chứng cứ, bổ trợ cho các cơ quan chức năng, toà án khi điều tra, xét xử. Do vậy không thể xem đây là hoạt động hành chính để cắt giảm. Mặt khác, ở nước ta hiện nay, tốc độ đô thị hoá rất nhanh, số lượng giao dịch bất động sản lớn, giá trị cao nên những tranh chấp trong lĩnh vực này cũng rất nhiều. Bà Lê Thị Bình Minh (phó giám đốc sở Tư pháp TP.HCM): Sau nhiều năm nỗ lực cải cách, nhiều năm xã hội hoá chúng ta mới có được hoạt động công chứng như hôm nay. Tôi không hiểu vì cớ gì mà lại có đề xuất đưa chúng ta trở ngược lại với cái đã cải cách để rồi lại phải đối mặt với nhiều nỗi lo: cơ quan nhà nước sẽ phình to ra, việc chứng thực các giao dịch nhà đất quá tải; người dân đối mặt với rủi ro, thiếu an toàn…