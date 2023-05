Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Gói 30.000 tỉ sẽ gỡ khó cho NƠXH

Tranh chấp bất động sản khó giải quyết Sáng 19/11, tại hội thảo quản lý rủi ro, giải quyết xung đột trong thị trường bất động sản (BĐS) do Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) và Trung tâm Trọng tài quốc tế VN (VIAC) phối hợp tổ chức, các chuyên gia cho rằng nhiều tranh chấp trong thị trường BĐS hiện không giải quyết được. Theo GS.TS Đặng Hùng Võ, các tranh chấp chủ yếu do giá giao dịch ghi trên hợp đồng thấp hơn nhiều so với thị trường, trong thực hiện các giao dịch khi chưa có “sổ đỏ” đối với nhà thuộc dự án. Tranh chấp giữa chủ đầu tư dự án và người góp vốn về không gian công cộng, phí dịch vụ, chất lượng dịch vụ… Nhiều chuyên gia cho rằng việc chưa có luật chung cư riêng, thiếu các quy định về quản lý giao dịch BĐS hình thành trong tương lai, quản lý rủi ro cũng khiến tranh chấp khó giải quyết. Để giải quyết hiệu quả các tranh chấp này, theo các chuyên gia, một mặt cần bổ sung các quy định của pháp luật, minh bạch thông tin, hướng dẫn chi tiết về các mẫu hợp đồng trong giao dịch BĐS, tăng cường các chế tài xử phạt vi phạm… Mặt khác, cần tách bạch giữa tranh chấp dân sự, khiếu nại hành chính và các hành vi hình sự để giải quyết thỏa đáng, thiết lập các cơ chế giải quyết tranh chấp chính thống thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.