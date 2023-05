Các nhà đầu tư địa ốc ngắn hạn nên bám sóng thị trường

Thị trường BĐS bước sang năm 2015 đã có sự chuyển biến rõ nét và khác hẳn so với năm 2014. Điều này được thể hiện ở việc giao dịch BĐS tăng, có những khu vực tăng đột biến, nhất là Tp.HCM và Hà Nội. Các chuyên gia và chủ đầu tư BĐS nhận định, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư kinh doanh BĐS.



Bà Trần Hoài Anh, Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Đầu tư Hải Phát

Theo Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA) Trần Ngọc Quang, từ đầu năm đến nay, BĐS cao cấp có chiều hướng tốt, BĐS du lịch cũng đang hoạt động tốt. Đặc biệt, nhà ở cho thuê cũng đang là phân khúc nhà đầu tư nên quan tâm vì khi chúng ta đón nhà đầu tư ngoại vào nước, xu hướng nhà ở cho thuê sẽ phát triển. Trong khi đó, phân khúc nhà ở cho thuê hiện bị bỏ trống tương đối nhiều.

Ông Quang nhấn mạnh, lời khuyên cho tất cả các nhà đầu tư quan tâm là cơ hội không xuất phát từ những yếu tố khách quan mà chính từ yếu tố chủ quan và sự nhạy bén của nhà đầu tư

Tương tự, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc Vũ Cương Quyết cũng nhận định, hiện tại, nhà đầu tư BĐS có khá nhiều cơ hội. Theo ông Quyết, giá BĐS hiện nay vẫn rẻ hơn trong năm 2009. Triển vọng kinh tế vĩ mô vẫn sáng, BĐS lại phụ thuộc lớn vào kinh tế vĩ mô. Vì thế, BĐS đang được hỗ trợ rất nhiều từ kinh tế vĩ mô.

Theo các chuyên gia, hiện tại đang là thời điểm thích hợp để đầu tư vào BĐS.

Ảnh: Lao động Online

Theo ông Quyết, đến thời điểm này, nhu cầu mua nhà bị kìm hãm đã phát ra sau thời gian dài BĐS trầm lắng khách hàng chờ đợi không mua. Tại Hà Nội, khách hàng có nhu cầu mua nhà đang rất nhiều. Hơn nữa, yếu tố lãi xuất hiện nay vẫn hỗ trợ thị trường nhà đất rất nhiều. Đó là các yếu tố tác động tích cực tới thị trường địa ốc.

Ông Quyết cho hay, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng việc lựa chọn vị trí, dự án, chủ đầu tư. Các nhà đầu tư thông thái sẽ lựa chọn được dự án tốt.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Keller Williams Commercial Northern Việt Nam Phạm Hải Đăng đánh giá, thời điểm này thuận lợi cho cả khách hàng lẫn nhà đầu tư từ yếu tố nội, ngoại tới những triên vọng trong thời gian sắp tới.

Theo chia sẻ của ông Đăng, đầu tư vào BĐS là việc đầu tư có rủi ro thấp hơn so với những kênh khác trong môi trường đầu tư nói chung. BĐS có tính chu kỳ khá dài. Nhà đầu tư mua vào khi thị trường xuống đáy và bắt đầu đi lên, bán ra vào thời điểm thị trường bùng nổ thì sẽ thu được lợi nhuận cao.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hải Phát Trần Hoài Anh cũng khá lạc quan với cơ hội đầu tư BĐS hiện tại. Bà cho rằng, kể cả đầu tư ngắn hạn hay dài hạn thì cũng nên đầu tư vào thời điểm nay. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên bám vào Hà Nội vì trong vòng 50 năm nữa Thủ đô vẫn phát triển rất mạnh. Còn nhà đầu tư ngắn hạn thì nên bám sóng.

Đồng thời, bà Hoài Anh cũng đã đưa ra lời khuyên, nhà đầu tư nên chọn các dự án có chủ đầu tư chất lượng, có uy tín. Xây nhà cũng như may áo, ngày xưa chúng ta chưa quen may đo nhưng hiện tại, phần lớn người dân dùng may đo. Xây dựng nhà cũng vậy, không phải cứ xây ồ ạt mà phải làm với chất lượng rất tốt. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng phải công ty có tiềm lực tài chính và xem xét nợ của công ty đó ở ngân hàng mặc dù bề ngoài doanh nghiệp này có vẻ rất tốt.

Theo bà Hoài Anh, khi đầu tư nên đầu tư thông qua một sàn giao dịch, đơn vị tư vấn BĐS có uy tín vì họ sẽ cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin đầy đủ nhất.