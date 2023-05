Năm 2022: Thị Trường Đối Mặt Nhiều Thách Thức

Trao đổi với Batdongsan.com.vn , ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã phác hoạ lại một loạt yếu tố khiến thị trường bất động sản Việt Nam năm 2022 đối mặt nhiều thách thức. Nền kinh tế thế giới bất ổn và lạm phát đã khiến nhu cầu tiêu dùng toàn thế giới giảm mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam. Đặc biệt, sự bất ổn của kinh tế toàn cầu tiếp tục leo thang trong bối cảnh cuộc xung đột địa chính trị vẫn diễn ra. Thực tế này khiến lạm phát dù có giảm nhưng vẫn kéo dài, nhất là ở châu Âu và Mỹ, hệ luỵ là lãi suất tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt.



Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ những biến động của nền kinh tế thế giới khiến nhu cầu toàn dân đối với hàng hoá suy yếu. Thị trường thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu, chi phí đầu vào tăng cao khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp không gia hạn thuê một phần hoặc toàn bộ mặt hàng sản xuất kinh doanh. Chính bởi vậy mà nhu cầu mua nhà giảm do thu nhập người dân bị ảnh hưởng.

Thế nhưng nguồn cung trên thị trường vẫn chủ yếu là sản phẩm cao cấp, giá trị quá cao so với thu nhập trung bình của người dân. Ngoài sự mất cân đối cơ cấu sản phẩm thì tổng lượng nguồn cung chưa được cải thiện, vẫn rơi tình trạng khan hiếm. Nguyên nhân là do về cơ chế vẫn đang trong quá trình chờ sửa luật, nhiều dự án bị đắp chiếu do các quy định pháp lý mâu thuẫn, tạo điểm nghẽn trong thời gian dài. Nguồn cung nhà ở xã hội vẫn không thể triển khai cũng chỉ vì pháp luật chưa thực sự cởi mở.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường vẫn đối mặt với hàng loạt rào cản như các quy định về quy hoạch thì thiếu tính đồng bộ, mâu thuẫn với 1 số luật liên quan nên các địa phương khó thực hiện. Quy định về đất đai thì gây ra khó khăn trong việc giao đất, đền bù giải phóng mặt bằng. Quy định về thuế khiến các địa phương gặp khó khăn trong việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất. Các quy định về đô thị nhà ở gây khó khăn trong việc lựa chọn chủ đầu tư, đặc biệt là chủ đầu tư dự án đô thị, nhà ở. Ngoài ra, quy trình thủ tục nhà ở xã hội còn nhiều bất cập, chưa thực sự hấp dẫn, thu hút chủ đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Lực Đẩy Của Thị Trường Bất Động Sản 2023

Dù 2022 là một năm khó khăn của thị trường bất động sản nhưng ông Nguyễn Văn Đính vẫn chỉ ra những điểm sáng của nền kinh tế vĩ mô và coi đây sẽ là nền tảng, đà bật của thị trường bất động sản trong năm 2023.

Về tăng trưởng GDP thì GDP Việt Nam trong năm 2022 đạt mốc 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Trong thu hút FDI, lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn trụ hạng ở vị trí thứ 2 trong các ngành thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 4,45 tỷ USD, chiếm 16,1%. Dòng vốn chủ yếu tập trung vào thị trường bất động sản công nghiệp và một số dự án bất động sản lớn.



Thị trường bất động sản sẽ khởi sắc trong năm 2023

Thị trường M&A bất động sản ghi nhận tín hiệu tích cực khi tiếp tục tăng nhiệt với dòng vốn ngoại. Nguồn vốn của thị trường tiếp tục được bổ sung với tổng lượng kiều hối đổ về Việt Nam được dự báo vẫn tăng so với năm 2021, đạt 19 tỷ USD.

Về hành lang pháp luật, ông Đính cho biết các vướng mắc pháp luật đang trong quá trình tháo gỡ và hoàn thiện. Cụ thể, Chính Phủ và Quốc hội đã có nhiều giải pháp rất tổng thể để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản như thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo sửa đổi NĐ 65/2022/NĐ-CP của chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 21/12/202 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo hướng mở hơn, lộ trình phù hợp hơn; Công điện 1164/CĐ-TTg về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở… Loạt động thái này đã và đang vực dậy niềm tin cho các nhà đầu tư và người mua ở thực.

Về nhu cầu thị trường, ông Đính cho rằng nhu cầu về nhà ở giai đoạn 2021-2030 sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị. Tỷ lệ dân số đô thị hiện khoảng 40% và sẽ tăng lên khoảng 45% vào năm 2030, đòi hỏi mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển dự án phù hợp với nhu cầu ở thực.

Về tài chính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết Bộ Tài chính đã ban hành nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo hướng kiểm soát chặt chẽ hơn, làm cơ sở để các doanh nghiệp tiếp tục phát hành trái phiếu.

Về đầu tư công, tính đến cuối năm 2022, có 12 Bộ và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 80%, thậm chí có nơi đã giải ngân đạt đến 100%. Thông qua gói hỗ trợ 350 nghìn tỷ đồng, động lực phát triển nhà ở xã hội. Chính sách đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, trong đó nhóm dự án hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn sẽ tạo ra nhiều khu kinh tế, du lịch, đô thị… kéo theo đó sẽ là nhu cầu về nhà ở, nghỉ dưỡng. dịch vụ, văn phòng,… đặc biệt là phân khúc bất động sản công nghiệp trong xu thế chuyển dịch các cơ sở công nghiệp của các tập đoàn đa quốc gia của thế giới. “Tất cả những yếu tố chuyển biến này sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam có sự khởi sắc trong năm 2023”, ông Đính nhấn mạnh.

An An

