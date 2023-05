Cải cách thủ tục pháp lý là "lực đẩy" của thị trường bất động sản

Những tín hiệu khả quan

Theo Tổng cục Thống kê, kinh doanh bất động sản nằm trong nhóm các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số doanh nghiệp bất động sản tăng 43,4%, vốn đăng ký tăng 63,8%. Chỉ trong hai tháng đầu năm nay đã có 146 doanh nghiệp bất động sản hoạt động trở lại, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, bất động sản là lĩnh vực chiếm vị trí thứ hai trong tổng số vốn FDI rót vào nước ta trong hai tháng qua với tổng vốn lên tới 52,4 tỷ USD, chiếm 17,6% tổng vốn đầu tư. Theo số liệu của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), tính đến ngày 20/2, tổng giá trị tồn kho bất động sản chỉ còn khoảng 29.573 tỷ đồng, đã giảm được 21.316 tỷ đồng (41,89%) so với thời điểm tháng 12/2016.

Riêng tại Hà Nội, tổng số tồn kho trên địa bàn hiện còn khoảng 5.538 tỷ đồng, so với tháng 12/2016, giảm 52 tỷ đồng và so với tháng 1 giảm 27 tỷ đồng. Tại Tp.HCM, tồn kho cũng giảm khoảng 283 tỷ đồng so với thời điểm tháng 12/2016 và giảm 105 tỷ đồng so với tháng 1/2017. Từ những số liệu trên cho thấy, thị trường bất động sản không chỉ có hấp lực với các nhà đầu tư trong nước mà còn đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.



Thị trường bất động sản sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư hơn khi được

cải cách thủ tục pháp lý và tăng tính minh bạch

Về việc thị trường bất động sản trở thành "điểm trũng" của dòng vốn FDI, theo các chuyên gia, một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là tìm cách biến số vốn đầu tư đăng ký thành hiện thực. Trong đó, cần nhanh chóng cởi ‘nút thắt’ chính sách và quy hoạch. Bởi lẽ, nguồn vốn FDI chiếm vị trí khá quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng.

Theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc nguồn vốn ngoại ồ ạt đổ vào bất động sản không những làm tăng thêm sức mạnh cho nền kinh tế, mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp bất động sản Việt Nam không mạnh bằng doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, đã xuất hiện tư tưởng hãm lại việc tăng luồng vốn FDI vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhiệm vụ của các nhà hoạch định chính sách là tạo mọi thuận lợi về pháp lý để dòng vốn FDI thuận lợi "chảy" vào Việt Nam. Có như vậy, doanh nghiệp bất động sản Việt Nam mới có thể lớn mạnh và có đủ sức mạnh cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại.

Cải cách để tăng ‘lực hấp dẫn’

Ghi nhận thực tế thời gian qua thị trường bất động sản Việt Nam luôn chứa đựng nhiều yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư ngoại, trong đó có dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở nhiều, tính đa dạng của hàng hóa theo nhu cầu của thị trường cao. Đặc biệt, Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân trong độ tuổi lao động và có thu nhập bình quân ngày càng tăng, đây chính là ‘mảnh đất’ màu mỡ để các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rót vốn đầu tư. Tuy nhiên, GS Đặng Hùng Võ, cho rằng việc biến số vốn đầu tư đăng ký vào lĩnh vực bất động sản trở thành hiện thực không đơn giản.

Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có tổ chức buổi công bố kết quả cuộc bình chọn những quy định pháp luật tốt và chưa tốt 2016. Theo đó, lĩnh vực bất động sản có tới 8/30 quy định pháp luật được bình chọn tốt nhất. Kết quả này là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp đối với những nỗ lực từ phía các cơ quan nhà nước trong việc làm cho môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó có lĩnh vực bất động sản trở nên thuận lợi hơn. Thế nhưng, thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn tỏ ra e dè khi rót vốn vào thị trường bất động sản Việt Nam do trở ngại về thủ tục hành chính.

Do đó, có thể nói việc tích cực cải cách các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực bất động sản chính là ‘lực đẩy’ quan trọng giúp thị trường trở nên minh bạch, hấp dẫn hơn. Cũng theo GS Đặng Hùng Võ, số vốn FDI đổ vào thị trường trong hai tháng vừa qua cho thấy độ hấp dẫn của thị trường này. Đây cũng chính là dấu hiệu tích cực phản ánh tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, nếu thực hiện được 1/3 trong tổng vốn đăng ký này thì mới có thể đem lại kỳ vọng thực sự cho thị trường bất động sản.

Về vấn đề này, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương nhìn nhận, Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện rõ tinh thần và quyết tâm đổi mới, trong đó quan trọng nhất là việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ. Việc công bố các thủ tục pháp lý tốt và chưa tốt trong đó có thủ tục trong bất động sản chính là thước đo về mức độ cải cách các thủ tục pháp lý nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng. "Hy vọng các bộ, ngành liên quan sẽ khẩn trương, cầu thị xem xét, sửa đổi các quy định được bình chọn là kém nhất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu", ông Cung nói.