“Cần cơ chế và chính sách thu hút nhiều nhà đầu tư có năng lực”

Theo ông Châu, hiện tại thành phố có trên 10 triệu dân (dự kiến đến năm 2020 sẽ có 12 triệu người, tốc độ tăng dân số cơ học 2,5%/năm cao hơn tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,07%/năm) với hơn 1,8 triệu hộ gia đình và gần 3 triệu người nhập cư.

Trong đó, có khoảng 200.000 cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang và khoảng 50.000 cặp kết hôn mới mỗi năm, cũng như hơn 20.000 hộ dân sống trong các khu nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch hoặc trong các chung cư hư hỏng nặng có nhu cầu cấp bách về cải thiện nhà ở, thuê nhà, tạo lập nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại quy mô vừa và nhỏ 1-2 phòng ngủ, có giá bán vừa túi tiền.



Tp.HCM cần có cơ chế và chính sách thu hút nhiều nhà đầu tư có năng lực

để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị. Ảnh: Phương Nga

Theo Chủ tịch Hiệp hội, trong hơn 20 năm phát triển, thị trường bất động sản Tp.HCM đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đặc biệt là đỉnh điểm bong bóng bất động sản năm 2007, 2010 và giai đoạn thị trường bị đóng băng kéo dài từ năm 2008 đến 2013, với hậu quả nghiêm trọng mà đến nay vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Do vậy, chỉ khi nào thị trường bất động sản phát triển theo hướng bền vững thì mới thực sự góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt. Hơn nữa, ngày nay đòi hỏi của người dân không chỉ là có chỗ ở mà là một không gian sống ngày càng hoàn hảo, có nhiều tiện ích, tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường, an ninh và an toàn, mà các doanh nghiệp bất động sản phải đáp ứng nhu cầu rất đa dạng này.

“Đây là thách thức lớn nhất vì nhu cầu cao trong khi nguồn cung có hạn, đòi hỏi phải có cơ chế, chính sách phù hợp và sự nỗ lực phối hợp hiệu quả của chính quyền thành phố, quận, huyện, cộng đồng doanh nghiệp bất động sản cũng như hệ thống tín dụng, vận hành trên cơ sở hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý minh bạch, thông thoáng và bình đẳng”, ông Châu nhấn mạnh.

Sau khi đưa ra các nhận định trên, ông Châu đề xuất: Hiện nay, thành phố có khoảng 200 chung cư cũ, phần lớn được xây dựng từ giữa những năm 1960 và đã có nhiều chung cư bị hư hỏng nặng cần phải được xây dựng lại, mà điển hình là việc xây dựng và tái định cư chung cư Nguyễn Kim, chung cư lô IV, lô VI Thanh Đa. Do đó, thành phố cần có cơ chế và chính sách thu hút nhiều nhà đầu tư có năng lực để thực hiện các dự án chỉnh trang các khu chung cư cũ, chỉnh trang theo từng ô phố, khối phố để phát triển các khu nhà cao tầng, tăng thêm cây xanh, đường giao thông và độ thông thoáng trên mặt đất đảm bảo quyền lợi của cư dân trong các khu vực được chỉnh trang.

Phương Nga

(Theo Nhịp sống thời đại)