Cần gỡ nút thắt về giá khi thu hồi đất đai

Khoản 3, Điều 54 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế – xã hội. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật.