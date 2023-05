Căn hộ cao cấp bước vào cuộc chiến thanh lọc thị trường

Thị trường BĐS bước vào giai đoạn thanh lọc

Theo Báo thị trường căn hộ quý 3/2016 của CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ mới giảm 17% so với quý trước. Tuy nhiên, số căn bán được trong quý này lại tăng 32% và xấp xỉ số lượng giao dịch cùng kỳ năm ngoái. Sau nhiều quý tăng nguồn cung, giảm tỉ lệ tiêu thụ, thị trường đã diễn biến theo chiều ngược lại. Nhiều chuyên gia nhận định, đây sẽ là xu hướng tích cực.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam đánh giá, khách hàng ngày càng thông minh hơn, nên nếu muốn đạt được kết quả kinh doanh tốt, các chủ đầu tư phải tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của mình từ khâu thiết kế, tiện ích, phương thức thanh toán đến giá bán…



Ảnh minh họa

Trong thời gian gần đây, nhiều dự án giao dịch tốt ở phân khúc cao cấp đều đưa ra phương thức thanh toán khá đơn giản và có phần "dễ thở" cho khách hàng. Đơn cử như dự án River City của liên doanh Phát Đạt – An Gia Investment – Creed Group áp dụng chính sách thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà. Hàng loạt dự án của các ông lớn như Novaland, Phú Mỹ Hưng, Điền Phúc Thành, Capitaland, Keppel Land… cũng đưa ra phương thức thanh toán chỉ từ 1 – 2%/tháng.

Bàn về điều này, ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Việt An Hòa, nhận định: “Không chỉ điều chỉnh phương thức thanh toán, việc áp dụng các gói khuyến mãi, cam kết lợi nhuận, thậm chí đưa ra mức giá “sốc” so với các dự án cùng khu vực, cũng là giải pháp kích cầu phổ biến. Thay vì muốn lợi nhuận cao, nhiều doanh nghiệp đang cắt giảm biên độ lợi nhuận về mức tối thiểu để tăng thanh khoản. Đây là sự thay đổi hợp lý để thích nghi với thị trường hiện nay”.

Cuộc chiến đến hồi khốc liệt

Theo ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Công ty Địa ốc Trường Phát, phân khúc cao cấp hiện nay là “sân chơi” của những “ông lớn” thực sự. Trong cuộc chiến này, chỉ có những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh, mới có thể đưa ra phương thức thanh toán 1 – 2%/tháng, mà vẫn đảm bảo tiến độ thi công. Dù vậy, nếu chủ đầu tư không đảm bảo nguồn vốn tự có, phải vay ngân hàng thì dự án phải gánh thêm chi phí vốn và đẩy giá lên cao. Chỉ có những doanh nghiệp hạn chế tối đa việc vay vốn và có quỹ đất rẻ thì mới có thể đưa ra mức giá tốt.

Chuyên gia này cho biết, đơn cử một dự án gần khu Thủ Thiêm quận 2 mới đây được chào thị trường với mức giá chỉ từ 28 triệu/m2. Trong khi đó, mặt bằng giá căn hộ khu vực Thủ Thiêm đang giao động 40 – 60 triệu/m2 và khu vực An Phú khoảng 30 – 37 triệu/m2. Đây là mức giá thấp hơn nhiều so với những dự án có vị trí tương đương. Lý do chủ đầu tư đưa ra được giá mềm hơn hẳn đối thủ, chính là dự án đã được gom đất sạch từ nhiều năm trước với giá rẻ, và đến nay doanh nghiệp vẫn dùng vốn tự có, không tốn chi phí lãi vay.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM: "Căn hộ cao cấp đang là phân khúc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Việc các chủ đầu tư đưa ra các giải pháp kích cầu là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, cần ngăn ngừa khả năng khách hàng mua đầu cơ lướt sóng. Với tiến độ thanh toán nhẹ, dân đầu cơ có thể gom hàng chờ giá lên để kiếm lời. Nếu thị trường không tốt như kỳ vọng, nhóm khách hàng này có thể ngưng thanh toán, bán tháo… ảnh hưởng đến dòng tiền và việc bán hàng của chủ đầu tư".